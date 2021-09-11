صباغة طبيعية للشعر باللون الأحمر بدون كيماويات وتغطي الشيب من أول استخدام

صباغة طبيعية للشعر باللون الأحمر بدون كيماويات وتغطي الشيب من أول إستعمال، إليكي سيدتي طريقة لصبغ شعرك طبيعياً باللون الأحمر أو الأكاجو، وهو لون رائع وثابت جداً لمن تبحث عن لوك جديد وتغيير في لون الشعر أو تغطية للشعر الأبيض. تتميز هذه الطريقة بأنها تعتمد تماماً على مكونات طبيعية فقط ولا نستخدم فيها أكسجين أو كيماويات أخرى، بحيث تمنح الشعر صباغة طبيعية بلون لامع مع تغطية الشيب بشكل كامل، كما أنها مقوية للشعر وتمنحه غذاء فريد لاحتوائها على مضادات أكسدة طبيعية.

صباغة طبيعية للشعر باللون الأحمر

مقادير هذه الصبغة الطبيعية هي كمية من الكركديه المجفف وهو يغطى شيب الشعر ويقوي جذوره، ملعقتين كبيرتين من الشاي الأحمر، كأس كبير من الماء الدافئ، حبة من الشمندر، ملعقتين كبيرتين من مسحوق قشور الرمان وهي تمنح الشعر لمعة رائعة وتغطي الشيب، ثلاثة ملاعق كبيرة من الحناء الطبيعية بدون ملونات، ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض أو يمكنك تعويضه عن طريق استخدام خل التفاح.

في إناء قابل للطهي نضع ملعقتين كبيرتين من الكركديه المجفف، الشاي الأحمر والماء الدافئ ونقلب المكونات مع بعضها ثم نرفع الإناء على النار لمدة 10 دقائق حتى يتغير لون الماء إلى اللون الأحمر الداكن، بعد ذلك نرفع الإناء بعيداً ونتركه حتى يبرد ثم نصفي المحلول بواسطة رشاحة أو مصفاة، ثم نحضر حبة الشمندر ونقشرها ثم نفرم الشمندر إلى قطع صغيرة، بعد ذلك نضع قطع الشمندر في الخلاط الكهربائي مع ربع كوب من الماء ويتم الطحن جيداً.

صبغ الشعر بدون كيماويات

بعد ذلك نصفي الخليط للحصول على عصير الشمندر ويترك جانباً، ثم نقوم بطحن كمية من الكركديه المجفف ثم يتم غربلته في غربال رقيق جداً، وفي وعاء مناسب نضع ملعقتين من مسحوق الكركديه الناعم نضيف إليه مسحوق قشور الرمان ثم نقلب جيداً، بعد ذلك نضيف الحناء الطبيعية ثم نخلط مرة أخرى ونضيف بعد ذلك عصير الشمندر ويتم المزج بشكل جيد، بعد ذلك نضيف محلول الشاي والكركديه تدريجياً مع التقليب حتى نحصل على مزيج متجانس.

بعد ذلك نأخذ كيس غذائي ونغلف الوعاء ونترك الخلطة ترتاح مدة ساعتين، وهذه الخطوة مهمة جداً وهي عملية التخمير حتى تفرز الصباغ وبعد ساعتين تصبح الخلطة جاهزة، وقبل تطبيق الخلطة بدقائق نضيف آخر مكون وهو عصير الليمون ليتم تثبيت اللون لفترة طويلة ثم نخلط جيداً. تطبق الخلطة على شعر نظيف بواسطة فرشاة صباغة الشعر، توزع الصباغة من الجذور وحتى الأطراف ثم تترك على الشعر لمدة 6-8 ساعات بعد ذلك يغسل الشعر بدون شامبو، وبعد ثلاثة أيام يمكنك غسل الشعر بالشامبو، ويمكنك تكرار الوصفة حتى تحصل على اللون المفضل.