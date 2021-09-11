طريقة عمل خبز الحليب القطني الطري والهش في البيت خطوة بخطوة

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خبز الحليب القطني ، يعد من أكثر أنواع الخبز هشاشة فهو يتميز بقوامه الهش والطري كالقطن كما أن مكوناته متوفرة في أغلب البيوت، كما أن طريقة تحضيره سهلة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد، كما أنها كذلك لا تتضمن الكثير من الخطوات الصعبة أو المعقدة ، كما أن هناك العديد من الوصفات المميزة الأخري مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وبيتزا التوست وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل خبز الحليب القطني.مكونات خبز الحليب القطني
يتكون خبز الحليب من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت وهي كالآتي:
- ملعقة ونصف من الخميرة الفورية.
- كوبين من الحليب أو ٥٠٠ مل.
- كوب إلا ربع من السكر أو ١٥٠ جرام.
- ملعقة كبيرة من الخل.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- نصف كوب من الزبدة المذابة.
- ٦ أكواب من الحليب.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- بيضة وبياض بيضة.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل خبز الحليب القطني وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بخلط كلا من الحليب والخميرة الفورية والسكر والبيض مع بعضهم البعض.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الزبدة المذابة والخل ونقلب جميع المكونات جيدا.
- ثم نقوم بإضافة خمس أكواب من الدقيق مع ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ثم نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى تتجانس ثم نقوم بإضافة ما تبقي من الدقيق.
- ونستمر في العجن لمدة ٢٠ دقائق حتي يصبح قوام العجينة ناعم.
- بعد ذلك نقوم بوضع العجينة في إناء مدهون بالزيت لمدة ساعة حتي تختمر.
- وبعدما تختمر العجينة نقوم بتقطيعها إلي ١٦ قطعة بالتساوي ونقوم بتكوير كل قطعة ونتركها بضع دقائق حتي ترتاح العجينة.
- ثم نقوم بفرد كل قطعة بسمك نصف سم، ثم نقوم بلفها رول ونغلق الأطراف جيدا.
- ونكرر الأمر مع جميع القطع ونتركهم حتى يختمروا مرة أخرى ويتضاعف حجمهم.
- بعدما يتضاعف حجمهم نقوم بدهن الوجه بخليط التلميع بملعقة كبيرة من الحليب وصفار بيضة.
- بعد ذلك ندخلهم الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة ٢٥ دقيقة من الأسفل ثم من الأعلي حتي يتحمر الوجه.
- ويكون الخبز بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.
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خبز الحليب القطني ، يعد من أكثر أنواع الخبز هشاشة فهو يتميز بقوامه الهش والطري كالقطن كما أن مكوناته متوفرة في أغلب البيوت، كما أن طريقة تحضيره سهلة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد، كما أنها كذلك لا تتضمن الكثير من الخطوات الصعبة أو المعقدة ، كما أن هناك العديد من الوصفات المميزة الأخري مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وبيتزا التوست وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل خبز الحليب القطني.مكونات خبز الحليب القطني
يتكون خبز الحليب من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت وهي كالآتي:
- ملعقة ونصف من الخميرة الفورية.
- كوبين من الحليب أو ٥٠٠ مل.
- كوب إلا ربع من السكر أو ١٥٠ جرام.
- ملعقة كبيرة من الخل.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- نصف كوب من الزبدة المذابة.
- ٦ أكواب من الحليب.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- بيضة وبياض بيضة.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل خبز الحليب القطني وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بخلط كلا من الحليب والخميرة الفورية والسكر والبيض مع بعضهم البعض.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الزبدة المذابة والخل ونقلب جميع المكونات جيدا.
- ثم نقوم بإضافة خمس أكواب من الدقيق مع ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ثم نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى تتجانس ثم نقوم بإضافة ما تبقي من الدقيق.
- ونستمر في العجن لمدة ٢٠ دقائق حتي يصبح قوام العجينة ناعم.
- بعد ذلك نقوم بوضع العجينة في إناء مدهون بالزيت لمدة ساعة حتي تختمر.
- وبعدما تختمر العجينة نقوم بتقطيعها إلي ١٦ قطعة بالتساوي ونقوم بتكوير كل قطعة ونتركها بضع دقائق حتي ترتاح العجينة.
- ثم نقوم بفرد كل قطعة بسمك نصف سم، ثم نقوم بلفها رول ونغلق الأطراف جيدا.
- ونكرر الأمر مع جميع القطع ونتركهم حتى يختمروا مرة أخرى ويتضاعف حجمهم.
- بعدما يتضاعف حجمهم نقوم بدهن الوجه بخليط التلميع بملعقة كبيرة من الحليب وصفار بيضة.
- بعد ذلك ندخلهم الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة ٢٥ دقيقة من الأسفل ثم من الأعلي حتي يتحمر الوجه.
- ويكون الخبز بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.
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