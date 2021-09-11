طريقة عمل خبز الحليب القطني الطري والهش في البيت خطوة بخطوة

خبز الحليب القطني ، يعد من أكثر أنواع الخبز هشاشة فهو يتميز بقوامه الهش والطري كالقطن كما أن مكوناته متوفرة في أغلب البيوت، كما أن طريقة تحضيره سهلة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد، كما أنها كذلك لا تتضمن الكثير من الخطوات الصعبة أو المعقدة ، كما أن هناك العديد من الوصفات المميزة الأخري مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وبيتزا التوست وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل خبز الحليب القطني.

مكونات خبز الحليب القطني

يتكون خبز الحليب من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت وهي كالآتي:

ملعقة ونصف من الخميرة الفورية.

كوبين من الحليب أو ٥٠٠ مل.

كوب إلا ربع من السكر أو ١٥٠ جرام.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف كوب من الزبدة المذابة.

٦ أكواب من الحليب.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

بيضة وبياض بيضة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل خبز الحليب القطني وطريقة تحضيره كالتالي: