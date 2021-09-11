مقشر طبيعي بكريم القهوة لتبييض وإزالة الجلد الميت من الجسم كله في غضون دقائق

تقشير الجسم من الأمور الضرورية التي لابد أن تقوم بها جميع النساء، ولكن نظرًا لعدم توافر وقت أو مال حيث أن جلسات التقشير تقوم بعملها محلات الكوافير ولكنها تكون باهظة الثمن، وهذا أحد الأسباب التي تمنع النساء من تقشير جسمها، ولكن يوجد وصفات طبيعية لن تكلفك الكثير بمكونات طبيعية موجودة في كل بيت وهي فعالة جدًا.

من أجمل المقشرات الطبيعية التي تعشقها النساء وانا واحدة منهن، وذلك نظرًا لفاعليتها في تنظيف الجسم بعمق وإزالة جميع الأوساخ والزيوت الغير مفيدة الموجودة به، ولك سيدتي مقشري الخاص بواسطة القهوة، وسوف يصبح هذا مقشرك المفضل بعد استخدامه.

المكونات

ربع كوب من البن الغامق.

ربع كوب من السكر الخشن.

ربع كوب من ماء الورد.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير

يتم خلط جميع المكونات في وعاء مناسب وتقليبهم بواسطة ملعقة صغيرة حتى تتجانس المكونات. يتم وضع هذا المقشر في الثلاجة لمدة ربع ساعة قبل استخدامه.

كيفية الاستخدام

في البداية يتم عمل حمام بخار للجسم كله وذلك ممن اجل تفتيح مسام الجسم. بعد ذلك يتم إزالة الأوساخ الموجودة على الجسم عن طريق غسله بالماء. يتم وضع المقشر على الجسم وعلى الأماكن الغامقة وفرده بحركات دائرية. يتم ترك المقشر من الجسم لمدة نصف ساعة. بعد ذلك يتم فرك المقشر من على الجسم بواسطة الأصابع. يتم غسل الجسم بالماء الفاتر فقط، ثم بالماء والصابون الطبي. في النهاية يتم تنشيف الجسم وترطيبه بالكامل بماء الورد الطبيعي أو عن طريق استخدام جل الصبار. يتم عمل هذا المقشر 4 مرات فقط في الشهر، أي بمعدل مرتين في الأسبوع.

مقشر القهوة من أكثر المقشرات فعالية، حيث أن له الكثير من الفوائد والتي تتثمل في: