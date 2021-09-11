طريقة التخلص من صدأ الصواني والملابس بمكون سحري واحد لإزالة السواد والصدأ تماماً، تُعد صواني التقديم والشوك والملاعق أهم الأدوات المستخدمة في منزل كل سيدة، ولكنها قد تتعرض للصدأ مع الوقت مما يُغير شكلها تماماً، وبكل تأكيد أن هذا الأمر يتسبب في إحراج شديد للسيدات. وللحفاظ على تلك الصواني وتجنب الإستغناء عنها نقدم لكم اليوم حيل منزلية لإزالة الصدأ من صواني التقديم والملاعق والشوك بكل سهولة، بالاضافة إلى طرق أخرى لإزالة السواد والصدأ من الحقائب الجلدية والملابس.

طريقة التخلص من صدأ الصواني

تتعرض صواني التقديم مع الوقت إلى تكون الصدأ مما يؤثر بالسلب على شكلها بكل تأكيد، وللتخلص من مشكلة صدأ الصواني نهائياً يتم الإستعانة بمطهر بيتادين فقط، وبإستخدام قطرات قليلة على اسفنجة يتم توزيعه جيداً على الصينية وبإستخدام ليف مُبلل بالماء يتم غسل الصينية بشكل عادي، وسوف نلاحظ نظافة ولمعان رائعة للصواني على الفور. ولكي تتمكن من إزالة الصدأ من الملاعق والشوك بسبب تراكم بقايا الماء مع الهواء، يتم الإستعانة بعصير الحامض، خل الحامض أو الخل الأبيض مع إضافة حبة واحدة من الطماطم المبشورة، ثم يُغمر الخليط بالماء وتُترك فيه الملاعق والشوك التي تعاني من الصدأ، وتُترك لمدة ليلة كاملة وفي الصباح سوف نلاحظ التخلص نهائياً من مشكلة صدأ الشوك والملاعق.

التخلص من صدأ الملابس والحقائب نهائياً

بقع الصدأ تؤرق كل سيدة وتأتي في صور عدة منها بقع الصدأ على الملابس، وتلجأ مغظم السيدات في البيوت إلى عصير الليمون الحامض لكي تتمكن من إزالة بقع الصدأ المتراكمة على الملابس سواء كانت بقع قديمة أو جديدة، ولكن في تلك الحالة سوف تستغرق العملية وقت طويل لإزالة الصدأ، بينما إذا قمت بإستخدام خل الحامض أو خل الليمون فإنك سوف تقاوم تلك البقع خلال ساعة بحد أقصى، ويمكنك تكرار العملية إذا كانت البقعة قديمة وسوف تلاحظين إختفاء الصدأ تدريجياً.

أما بالنسبة لبقع الصدأ على على الحقائب الجلدية والتي تظهر بشدة في فصل الشتاء أو في أوقات الرطوبة المرتفعة، ويمكنك التغلب على تلك المشكلة من خلال الإستعانة بالكحول وورق المطبخ مع التركيز على المناطق المًصابة بالصدأ، لنجد إختفاء تام لبقع الصدأ المتراكمة على الجلد، ويمكنك تكرار العملية لأكثر من مرة على فترات متباعدة للتخلص من الصدأ الموجود على الحقائب الجلدية نهائياً.