اصنعي النوتيلا بنفسك في البيت بأقل تكلفة ممكنة وبمكونات صحية 100%

نقدم لجميع الأمهات في هذا المقال طريقة عمل النوتيلا في البيت بأقل التكاليف الممكنة وبمكونات صحية وآمنة على الأطفال، حيث أنها تعتمد على الكاكاو ومكونات اقتصادية وموفرة، وبالتالي لن تكونوا في حاجة إلى شرائها من الخارج بأغلى الأسعار مرة أخرى، وتعتبر النوتيلا من أشهر الحلويات التي يعتمد عليها الجميع في تزيين الأطباق المختلفة. طريقة عمل النوتيلا في البيت طريقة عمل النوتيلا في البيت المكونات: كوب ونصف كوب من اللبن.

ملعقة كبيرة الحجم من الكاكاو.

ثلاثة ملاعق كبار من السكر البودرة.

ملعقتين كبار من النشا. طريقة تحضير النوتيلا في البيت: يجب العلم أن هذه الوصفة لن تمنحك القوام الكريمي للنوتيلا، لأن النشا سيمنحها قوام مختلف مثل المهلبية.

أولاً في وعاء نقوم بوضع كلاً من اللبن والسكر والبودرة، ونترك الوعاء على نار متوسطة، ونقلب بشكل جيد.

بعد ذلك نقوم بإضافة الكاكاو ونستمر في التقليب.

في وعاء آخر نقوم بتذويب النشا مع اللبن جيداً، ثم نقوم بإضافته لخليط الكاكاو ونستمر في التقليب حتى نحصل على قوام ناعم ومتماسك.

ونقوم بتخزينها في برطمان محكم الغلق في الثلاجة حتى وقت الاستخدام. طريقة عمل النوتيلا بالبندق في البيت طريقة عمل النوتيلا بالبندق في البيت المكونات: ثلاثة ملاعق كبار من الكاكاو الخام.

كوب من السكر البودرة.

ربع كوب من الزيت.

كوب من اللبن.

ربع كوب من البندق المحمص بدون قشر. طريقة تحضير النوتيلا بالبندق في البيت: أولاً نطحن البندق في مطحنة الخلاط الكهربائي بشكل جيد، ونضيف ملعقة زيت إليه لكي يتم طحنه بشكل ناعم.

بعد ذلك نقوم بوضع كلاً من اللبن والسكر البودرة في وعاء الخلاط ونخلطهم بشكل جيد حتى تمام الذوبان.

نقوم بإضافة المكونات الأخرى وهي الزيت والكاكاو ومسحوق البندق.

نضرب المكونات كلها مع بعضها بشكل جيد لبضع دقائق حتى تتجانس.

نحصل على مزيج ذات قوام متماسك وسهل الفرد.

وبالتالي تكون النوتيلا جاهزة، ونقوم بتخزينها في برطمانات محكمة الغلق ويفضل أن تكون زجاجية.

نحفظها في الثلاجة حتى موعد استخدامها، ويمكن حفظها لفترة طويلة واستخدامها في العديد من الوصفات مثل الكيك أو التشيز كيك أو التارت وغيرها مئات الوصفات. الوسوم

نقدم لجميع الأمهات في هذا المقال طريقة عمل النوتيلا في البيت بأقل التكاليف الممكنة وبمكونات صحية وآمنة على الأطفال، حيث أنها تعتمد على الكاكاو ومكونات اقتصادية وموفرة، وبالتالي لن تكونوا في حاجة إلى شرائها من الخارج بأغلى الأسعار مرة أخرى، وتعتبر النوتيلا من أشهر الحلويات التي يعتمد عليها الجميع في تزيين الأطباق المختلفة. طريقة عمل النوتيلا في البيت طريقة عمل النوتيلا في البيت المكونات: كوب ونصف كوب من اللبن.

ملعقة كبيرة الحجم من الكاكاو.

ثلاثة ملاعق كبار من السكر البودرة.

ملعقتين كبار من النشا. طريقة تحضير النوتيلا في البيت: يجب العلم أن هذه الوصفة لن تمنحك القوام الكريمي للنوتيلا، لأن النشا سيمنحها قوام مختلف مثل المهلبية.

أولاً في وعاء نقوم بوضع كلاً من اللبن والسكر والبودرة، ونترك الوعاء على نار متوسطة، ونقلب بشكل جيد.

بعد ذلك نقوم بإضافة الكاكاو ونستمر في التقليب.

في وعاء آخر نقوم بتذويب النشا مع اللبن جيداً، ثم نقوم بإضافته لخليط الكاكاو ونستمر في التقليب حتى نحصل على قوام ناعم ومتماسك.

ونقوم بتخزينها في برطمان محكم الغلق في الثلاجة حتى وقت الاستخدام. طريقة عمل النوتيلا بالبندق في البيت طريقة عمل النوتيلا بالبندق في البيت المكونات: ثلاثة ملاعق كبار من الكاكاو الخام.

كوب من السكر البودرة.

ربع كوب من الزيت.

كوب من اللبن.

ربع كوب من البندق المحمص بدون قشر. طريقة تحضير النوتيلا بالبندق في البيت: أولاً نطحن البندق في مطحنة الخلاط الكهربائي بشكل جيد، ونضيف ملعقة زيت إليه لكي يتم طحنه بشكل ناعم.

بعد ذلك نقوم بوضع كلاً من اللبن والسكر البودرة في وعاء الخلاط ونخلطهم بشكل جيد حتى تمام الذوبان.

نقوم بإضافة المكونات الأخرى وهي الزيت والكاكاو ومسحوق البندق.

نضرب المكونات كلها مع بعضها بشكل جيد لبضع دقائق حتى تتجانس.

نحصل على مزيج ذات قوام متماسك وسهل الفرد.

وبالتالي تكون النوتيلا جاهزة، ونقوم بتخزينها في برطمانات محكمة الغلق ويفضل أن تكون زجاجية.

نحفظها في الثلاجة حتى موعد استخدامها، ويمكن حفظها لفترة طويلة واستخدامها في العديد من الوصفات مثل الكيك أو التشيز كيك أو التارت وغيرها مئات الوصفات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اصنعي النوتيلا بنفسك في البيت بأقل تكلفة ممكنة وبمكونات صحية 100% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.