أشرب كوبًا لمدة 3 أيام وستذوب دهون بطنك تمامًا دون اتباع نظام غذائي أو تمارين رياضية، وصفة اليوم هي وصفة لحرق دهون البطن في 3 أيام فقط، سنحتاج في هذه الوصفة إلى قشور البصل ويفضل إستخدام قشور البصل الأحمر، فهي فعالة جداً في إذابة دهون البطن وتكبح الشهية وتعمل على إنقاص الوزن 10 كيلو في الأسبوع، في مكونات هذه الوصفة تعمل على حرق السعرات الحرارية وبالتالي حرق الدهون وفقدان الوزن الزائد، ما عليك فقط هو الإستمرار في تناول هذا المشروب حتى تحصل على النتائج المرجوة، وذلك لأن مدة ظهور النتائج تختلف على حسب حجم بطنك وطبيعة جسمك في حرق الدهون، ولكن اضمن لكم نتائج فعالة جداً ومضمونة مئة بالمئة، أشرب كوبًا لمدة 3 أيام وستذوب دهون بطنك تمامًا دون اتباع نظام غذائي أو تمارين رياضية.

أشرب كوبًا لمدة 3 أيام وستذوب دهون بطنك

تتكون وصفة حرق دهون البطن وإنقاص الوزن 10 كيلو من العناصر التالية :

قشور 4 حبات بصل أحمر.

نصف ليمونة كبيرة.

نصف لتر من الماء.

حزمة صغيرة من البقدونس.

طريقة تحضير الوصفة

يتم تحضير قشور البصل وتغسل جيداً لإزالة الأتربة والشوائب، ثم نضيفها في إناء قابل للطهي ويترك جانباً، تحضر نصف الليمونة ويتم تقطيعها إلى شرائح بقشرتها، ثم نضيف شرائح الليمون إلى قشور البصل في الإناء ثم نضيف الماء، ثم نضع المكونات على النار حتى يتم الغليان لمدة خمس دقائق، فبعد غلي المكونات جيداً يتغير لون الماء إلى اللون الأحمر.

ومباشرة بعد رفع الإناء بعيداً عن النار يتم إضافة البقدونس ويترك لينقع في الماء لمدة نصف ساعة، بعد ذلك يتم تصفية المزيج ويوضع الماء الناتج من عملية التصفية في قارورة زجاجية محكمة الغلق للاحتفاظ بالمشروب وتوضع في الثلاجة، حيث يبقى صالح للشرب لمدة 10 أيام دون أن يفسد، هذه الكمية كافية لمدة 3 أيام ويمكنك تحضير كمية لمدة 7 أيام مع مضاعفة كل المكونات، يتم تناول كوب دافئ يومياً قبل وجبة العشاء ويمكنك تحلية المشروب بالقليل من العسل الطبيعي، وإذا كنتي تعانين من الوزن الزائد يمكنك تناول 2 كوب في اليوم، وستلاحظ نتائج مذهلة في 3 أيام فقط، أشرب كوبًا لمدة 3 أيام وستذوب دهون بطنك تمامًا دون اتباع نظام غذائي أو تمارين رياضية.