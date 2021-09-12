تناول هذا المشروب يوم واحد قبل العشاء وسوف تذوب دهون البطن تمامًا فجأة بدون تمارين رياضية، حرق دهون البطن في يوم واحد فقط بدون تمارين رياضية وإتباع نظام غذائي، باستخدام مكون أساسي وهو أوراق الغار فهي فعالة جداً في حرق دهون البطن، كذلك نحتاج إلى حبوب الكزبرة فهي قوية جداً في حرق الدهون العنيدة بمنطقة البطن وتساعد على إنقاص الوزن 10 كيلو جرام في الأسبوع، تناول هذا المشروب يوم واحد قبل العشاء وسوف تذوب دهون البطن تمامًا فجأة بدون تمارين رياضية.

تناول هذا المشروب يوم واحد لتذوب دهون البطن

تتكون وصفة مشروب فعال جداً في حرق دهون البطن في يوم واحد فقط من المكونات التالية :

نصف ليمونة كبيرة.

5 أوراق من أوراق الغار.

ملعقتين كبيرتين من حبوب الكزبرة.

3 كوب كبير ماء.

حزمة صغيرة من البقدونس

طريقة تحضير المشروب

نقوم بتقطيع نصف الليمونة بقشرتها إلى شرائح صغيرة وتترك جانباً، ثم نحضر وعاء ونضيف إليه شرائح الليمون، أوراق الغار ومقدار حبوب الكزبرة مع الماء، ثم نضع الإناء على نار هادئة ليتم الغليان لمدة 8 دقائق، وبعد غلي المكونات جيدا يتغير لون الماء إلى اللون البني، ومباشرة نضيف حزمة البقدونس إلى المزيج ويغطى الإناء ويترك البقدونس لينقع لمدة 30 دقيقة، بعد مرور المدة يتم تصفية المزيج ونحتفظ بالمشروب الناتج في قارورة زجاجية محكمة الغلق، وتوضع في الثلاجة حيث يبقى صالح للشرب لمدة أسبوع قبل التناول يتم تدفئة الكمية التي سوف نتناولها قليلاً، ومن المعروف أن لروق الغار تأثير سحري على فقدان الوزن وحرق الدهون.

يتم تناول 2 كوب دافئ في اليوم كوب قبل وجبة الإفطار وكوب آخر قبل وجبة العشاء ويمكنك تحليتها بالقليل من العسل الطبيعي، والنتيجة مدهشة ستذوب كل الدهون المتراكمة ببطنك وسيصبح مسطحا بدون الحاجة إلى نظام غذائي أو تمارين رياضية، يمكنك الإستمرار على شربه حتى تحصل على النتائج المطلوبة والمرادة، يمكنك شرب حتى 3 أكواب في اليوم إذا كنتم تعانون من السمنة والنتيجة جسم مشدود ورشيق، تناول هذا المشروب يوم واحد قبل العشاء وسوف تذوب دهون البطن تمامًا فجأة بدون تمارين رياضية.