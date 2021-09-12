قناع الحلبة والزبادي للوجه: للحصول علي وجه مشرق وخالي من العيوب2021

نقدم لكم قناع الحلبة والزبادي للوجه ، الذي يعد من أفضل القناعات التي تعمل علي تفتيح وتوحيد لون الوجه، ويعطيكي وجه مثالي ومشرق كالقمر من أول استخدام فوري، ويعمل علي إزالة الهالات السوداء وتبيض للبشرة وإزالة النمش والرؤوس السوداء من الوجه بشكل خرافي دون اي أضرار جانبية، وتعتبر الحلبة لها فوائد عديدة في تجميل وشد وترطيب البشرة بشكل لا يصدق، ويمكن عملها في أكثر من قناع للحفاظ علي جمال البشرة ونعومة الوجه، والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني وهذا المقال عن طريقة تحضير قناع الحلبة والزبادي للوجه والحصول علي وجه مشرق كالقمر وخالي من العيوب2021.

مكونات تحضير قناع الحلبة والزبادي للوجه

سوف نتعرف علي مكونات تحضير القناع الخرافي الذي يعمل علي إزالة جميع مشاكل البشرة من اول استخدام جون اضرار جانبية وهي كما يلي:-

معلقتين من الحلبة المطحونة.

ثلاث معالق من الزبادي.

معلقتين من ماء الورد.

نصف ليمونة.

معلقة من الدقيق.

طريقة التحضير والاستخدام

نقدم لكم طريقة بسيطة جدا لتحضير واستخدام القناع الرهيب في تفتيح وتنعيم وإزالة عيوب البشرة بشكل فوري وهي كمت يأتي:-

نقوم بإحضار وعاء عميق ونضه بداخلة الحلبة المطحونة والدقيق ثم نضيف الزبادي ونقلب جيداً. ثم نضيف ماء الورد مع التقليب الجد حتي يصبح لدينا خليط كريمي متجانس بشكل كبير ولين. ثم نقوم بإضافة نصف الليمونة ونقلب المكونات مع بعضهم البعض حتي تتجانس جيداً. نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ حتي تفتح المسامات ثم نضع طبقة متساوية علي الوجه. ونتركها لمدة تتراوح من بين 20 دقيقة الي نصف ساعة قم نغسل البشرة جيدا بالماء البارد. نكرر الطريقة مرتين في الاسبوع لمدة شهر للحصول علي أفضل نتائج بفضل الله.

فوائد قناع الزبادي والحلبة علي البشرة

سوف نقدم لكم بعض الفوائد لقناع الزبادي الذي يعمل علي التفتيح الفوري وإزالة التجاعيد من البشرة وترطيبها في أقل وقت ممكن وهي كالاتي:-