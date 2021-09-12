الماسك الكوري لتبييض الرقبة من الخلف بسرعة خلال أسبوع بمكونات طبيعية

الماسك الكوري لتبييض الرقبة من الخلف ، من أول استخدام بمكونات طبيعية، وبطريقة تحضير منزلية، وبخطوات سهلة وبسيطة، ومجربة وفعالة، فالمعروف عن الوصفات والخلطات والماسكات الكورية، أنها من الموروثات الشعبية الكورية، منذ أيام الإمبراطورية الكورية، فقد كانت الوصفات الطبيعية هي المفضلة عند الملكة مِن، وهي الإمبراطورة الكورية ميونغسونغ، والتي كانت وفق الثقافة الكورية المتداولة تفضل العناية بجلد البشرة، باستخدام الأعشاب، وما يعادلها من الزيوت الطبيعية المستخلصة من النباتات، وقد تناقلت الثقافة الملكية عبر الأجيال، حتى تم اعتبارها من أفضل الوصفات الطبيعية على الإطلاق، والتي تفضلها أيضًا العروس كروتين منزلي، سهل التحضير، وآمن على بشرة الجسم، وبديل لكريمات التفتيح التجارية، اتي تعتمد بشكل أساسي، على مادى الكيرتيزون المضرة للجلد والبشرة، وبإمكانك اتباع روتين العروس، للوصفات الطبيعية، للحصول على طلة مثالية يوم زفافك.

والجدير بالذكر أن حالة سواد الرقبة من الخلف، لها عدة أسباب، لابد من علاجها، قبل البدء في تنفيذ أي من الوصفات الطبيعية، منها أسباب وعوامل طبية، ينصح بالذهاب لاستشارة طبيب الجلد لعلاجها، ومنها عوامل طبيعية أو بيئية، تؤدي لاسمرار تلك المنطقة، فأسباب سواد الرقبة من الخلف الطبية، نذكرها في التالي:

الإصابة بمرض جلدي يسمى الشواك الأسود، يؤدي الإصابة به إلى ظهور بقع سوداء على الرقبة من الخلف، وجميع الأماكن المطوية مثل الإبط، أو الفخذين، ومن أكثر المعرضين لهذا المرض، هم مرضى السمنة، وذوي البشرة السمراء.

ارتفاع مستوى السكر في الدم، من أحد الأسباب المرضية الشائعة التي تؤدي لسواد الجلد، وخاصة الرقبة من الخلف.

التغيرات الهرمونية في فترة الحمل، من أحد العوامل التي تجعل المرأة تعاني من ظهور بقع سوداء، خاصة في منطقة الرقبة، سواء من الأمام عند العنق، أو الرقبة من الخلف.

بعض الأدوية مضادة للالتهابات، يوجد أنواع من الأدوية عند تناولها تؤدي إلى سواد في منطقة الرقبة من الخلف، وهي الأدوية المضادة للالتهابات، وليس فقط منطقة الرقبة من الخلف بل في مناطق مختلفة من الجسم.

كما توجد أسباب أخرى لسواد الرقبة من الخلف، نذكر منها التالي:

عدم العناية بنظافة تلك المنطقة وإهمالها، وإهمال ترطيبها، مما يؤدي لتراكم الخلايا الميتة عليها، وتغيير لونها إلى لون داكن عن بقية البشرة.

تعرض تلك المنطقة لأشعة الشمس المرتفعة، دون وضع واقي شمس عليها، خاصة في أوقات المصايف، وفترات الصيف شديدة الحرارة.

تغطية الرقبة من الخلف بصورة مستمرة، دون تهويتها، يؤدي إلى تغيير في اللون الجلد في تلك المنطقة.

عصير عدد 2 حبة طماطم.

زبادي.

خل تفاح.

شوفان.

قناع فواكه (موز، مانجو، فراولة، بطيخ، عصير ليمون).

عصير ليمون.

عسل نحل طبيعي.

زيت جنين القمح.

أولًا حضري وعاء واصنعي قناع الفواكه، قطعي الموز إلى شرائح، والفراولة إلى شرائح، والمانجو إلى شرائح، والبطيخ إلى شرائح، بنسب متساوية، ثم أحضري الهاند بليندر، واخلطي جميع شرائح الفواكه سويًا. ثم أضيفي عصير الليمون إلى المزيج، واخلطي جيدًا، حتى تمتزج جميع مكونات قناع الفواكه جيدًا. يلي ذلك أحضري وعاء وضعي به عصير شرائح الطماطم، وأضيفي إليه الشوفان والزبادي، وبالتقليب جيدًا. ثم قومي بإضافة عسل النحل الطبيعي، وبضع قطرات من خل التفاح، وبالتقليب جيدًا، حتى تحصلي على ماسك غليظ القوام. كذلك قومي بتنظيف رقبتك من الخلف بقطعة قطنية، مغموسة في عصير الليمون، وامسحي بها الرقبة من الخلف جيدًا. ثم قومي بغسل الرقبة بماء دافئ. يلي ذلك أحضري فرشاة الماسك، وافردي قناع الفواكه السابق تحضيره أولًا، على الرقبة من الخلف ثم اتركيه مدة 25 دقيقة. مع العلم أن ماسك الفواكه هذا يعد بمثابة تقشير لخلايا الجلد الميتة، وهي من الأسباب الرئيسية لسواد الرقبة من الخلف. وبعد أن يجف قناع الفواكه، نظفي الرقبة من الخلف مرة أخرى بماء دافئ، وجففيه جيدًا. ثم قومي بفرد الماسك الكوري لتبييض الرقبة من الخلف، على تلك المنطقة بالكامل وغطيها جيدًا بالماسك، واتركيه مدة 30 دقيقة. بعد أن يجف الماسك افركي الرقبة من الخلف في حركات دائرية، مثل الماساج، ثم اغسليها بماء فاتر جيدًا، وستلاحظين فرق كبير في لون الرقبة من الخلف عن ذي قبل، وإزالة تامة للسواد من أول استخدام للماسك الكوري المنزلي. ادهني الرقبة من الخلف بزيت جنين القمح، واتركيه حتى الصباح، يكرر الماسك بنفس الطريقة مرة واحدة فقط من كل أسبوع، لمدة 4 أسابيع، وللحالات التي تريد تفتيح الرقبة السوداء من الخلف بسرعة، أي في حال كونك عروس وتريدين الحصول على نتيجة أسرع، قومي بعمل الوصفة الكورية الملكية لتبييض الرقبة، للحصول على عنق جميل ببياض مثل الثلج، على الطريقة الملكية الكورية.

وبالنسبة للعروس المقبلة على الزفاف، كما ذكرنا في المقالة سابقًا، أن هناك العديد من الوصفات الكورية والروسية والهندية واليابانية الخاصة فقط بالتبييض، ونتائجها مضمونة 100%، ومجربة وفعالة، والأهم من ذلك كونها سهلة التحضير منزليًا، وتذكري دائمًا البدء في أي كورس علاجي للتبييض لابد من انتظار شهر على الأقل، حتى تحصلي على نتائج مرضية، فكلما بدأتي في العلاج مبكرًا كلما كانت النتائج أسرع، خاصة في المناطق التي تعانين فيها من سواد شديد، وتغيير في لون البشرة بشكل محرج، كما يفضل لمزيد من العناية بجمال العروس، استخدام روتين العروسة مثل وصفات تبييض المناطق الحساسة للعروس، وأيضًا الوصفة الكورية لتبييض الوجه، وكذلك لا نغفل عن استخدام الوصفات الروسية للعروس مثل الوصفة الروسية لتبييض الرجلين للعروس، وابهري الجميع بطلة عروس ملكية في يوم زفافك، من الوصفات الطبيعية.