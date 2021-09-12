طريقة عمل وصفة السجق المشوي مع البطاطس والسبارجوس في الفرن

وصفة السجق المشوي مع البطاطس والسبارجوس هي وصفة غنية ومغذية لان داخل فيها مكونات كتير بروتين وخضار ، وفي نفس الوقت هي سهلة وسريعة التحضير وبتتعمل كلها مع بعض في صينية واحدة ، تعالوا نشوف خطواتها مع بعض.
وصفة السجق المشوي مع البطاطس والسبارجوس:
المكونات:
– 4 معالق كبيرة زيت زيتون.
– 1 معلقة صغيرة زعتر مجفف.
– 8 صوابع سجق او سوسيس.
– 400 جرام طماطم شيري.
2 فص ثوم مفروم.
– 2 حزمة اسبارجوس (الهليون) ، متقطعة نصين.
– رشة ملح.
– رشة فلفل اسود.
– 1 كيلو بطاطس حجمها صغير.
وممكن تضيفي مع المكونات جزر, بروكلي, فلفل الوان ، حسب الخضروات اللي بتفضليها.
طريقة التحضير:
1- اول حاجة سخني الفرن على 200 درجة مئوية.
2- باستخدام سكينة حادة ، اعملي شرايح رفيعة على البطاطس ، بحيث تعلمي عليها بالسكينة ولكن من غير ما تقطعيها وتفضل سليمة زي ما هي.
3- في صينية كبيرة حطي البطاطس ورشي عليها زيت الزيتون وتبليها بالزعتر والملح والفلفل ، وقلبيها كويس لحد ما تتغطي كلها بالزيت والتوابل ، واشويها في الفرن لمدة 10 دقايق.
4- قطعي كل واحدة سجق ل 4 اجزاء.
5- خرجي البطاطس من الفرن ووزعي حواليها السجق المتقطع ، وحطيها مرة كمان في الفرن لمدة 15 دقيقة تاني.
6- طلعي الصينية من الفرن ، ووزعي فوقيها الطماطم والثوم ، قلبي كل المكونات كويس مع بعض ، بحيث ان الناحية المتقطعة من البطاطس تبقى ناحية فوق ، حطي الصينية في الفرن تاني لمدة 10 دقايق كمان.
7- طلعي الصينية من الفرن ، وحطي السبارجوس ، وقلبي المكونات ، ودخلي الصينية في الفرن تاني لمدة 5 دقايق كمان ، بعدها خرجيها من الفرن وقدميها.
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