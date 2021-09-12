طريقة عمل وصفة السجق المشوي مع البطاطس والسبارجوس في الفرن

وصفة السجق المشوي مع البطاطس والسبارجوس هي وصفة غنية ومغذية لان داخل فيها مكونات كتير بروتين وخضار ، وفي نفس الوقت هي سهلة وسريعة التحضير وبتتعمل كلها مع بعض في صينية واحدة ، تعالوا نشوف خطواتها مع بعض.

وصفة السجق المشوي مع البطاطس والسبارجوس:

المكونات:

– 4 معالق كبيرة زيت زيتون.

– 1 معلقة صغيرة زعتر مجفف.

– 8 صوابع سجق او سوسيس.

– 400 جرام طماطم شيري.

2 فص ثوم مفروم.

– 2 حزمة اسبارجوس (الهليون) ، متقطعة نصين.

– رشة ملح.

– رشة فلفل اسود.

– 1 كيلو بطاطس حجمها صغير.

وممكن تضيفي مع المكونات جزر, بروكلي, فلفل الوان ، حسب الخضروات اللي بتفضليها.

طريقة التحضير:

1- اول حاجة سخني الفرن على 200 درجة مئوية.

2- باستخدام سكينة حادة ، اعملي شرايح رفيعة على البطاطس ، بحيث تعلمي عليها بالسكينة ولكن من غير ما تقطعيها وتفضل سليمة زي ما هي.

3- في صينية كبيرة حطي البطاطس ورشي عليها زيت الزيتون وتبليها بالزعتر والملح والفلفل ، وقلبيها كويس لحد ما تتغطي كلها بالزيت والتوابل ، واشويها في الفرن لمدة 10 دقايق.

4- قطعي كل واحدة سجق ل 4 اجزاء.

5- خرجي البطاطس من الفرن ووزعي حواليها السجق المتقطع ، وحطيها مرة كمان في الفرن لمدة 15 دقيقة تاني.

6- طلعي الصينية من الفرن ، ووزعي فوقيها الطماطم والثوم ، قلبي كل المكونات كويس مع بعض ، بحيث ان الناحية المتقطعة من البطاطس تبقى ناحية فوق ، حطي الصينية في الفرن تاني لمدة 10 دقايق كمان.

7- طلعي الصينية من الفرن ، وحطي السبارجوس ، وقلبي المكونات ، ودخلي الصينية في الفرن تاني لمدة 5 دقايق كمان ، بعدها خرجيها من الفرن وقدميها.

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