أسهل طريقة عمل كريم كولاجين للبشرة للحصول علي وجه مشدود بدون تجاعيد من أول استخدام

طريقة عمل كريم كولاجين للبشرة، يحب السيدات والفتيات دائما الاعتناء ببشرتهم بشكل عام، وكذلك الظهور بمظهر جذاب للبشرة ووجه مشدود بدون تجاعيد أو أثار التقدم بالعمر، لذلك يحرصون دائما علي البحث عن منتجات تساعدهم في الحصول علي هذا المظهر، ولكن هناك الكثير من الطرق التي لا جدوي لها، بالأضافة لأثارها السيئة علي البشرة مع الاستخدام.

طريقة عمل كريم كولاجين للبشرة

نظرا لوجود الكثير من المنتجات الغالية الثمن، وكذلك هناك منتجات غير أمنة، ونتائجها غير جيدة علي الإطلاق، كما أنها علي المدي البعيد تقوم بإيذاء البشرة بشكل كبير، لذلك يبحث الكثير عن الطرق الأمنة والمضمونة،، وكذلك طبيعية وبمنتجات متوفرة في كل منزل، لذلك سنطرح لكم الآن أفضل طريقة لعمل كريم كولاجين لشد البشرة وإخفاء التجاعيد.

علبة من الزبادي الطازج.

ملعقة من لبان الدكر بودر.

تقريبا ملعقة عسل أبيض.

حوالي ملعقة من النشا.

نقوم بدمج هذه المكونات بشكل جيد، وذلك حتي الحصول علي ملمس كريمي للخليط.

ثم نقوم بفردها علي الوجه لمدة لا تزيد عن نصف ساعة، ثم نقوم بغسيل الوجه جيدا، ونقوم بترطيب الوجه بكريم مناسب لنوع البشرة.

طريقة تحضير كريم كولاجين للبشرةكريم كولاجين طبيعي للوجه بماء الورد مع لبان الدكر

تعد هذه الوصفة من أسهل الوصفات المنزلية التي تحتوي علي مواد طبيعية وغير مكلفة، حيث تتواجد مكوناتها داخل كل منزل، وإليكم مكوناتها وطريقة تحضيرها كما يلي :

المكونات

ماء الورد

لبان الدكر

طريقة تحضير الماسك

كلا من ماء الورد ولبان الدكر من أكثر المنتجات الطبيعية التي تعمل علي القضاء علي التجاعيد وشد البشرة، كما أن ماء الورد يعمل علي تنقية البشرة والعمل علي نضارتها وصفاءها.

نقوم بوضع لبان الدكر في وعاء به ماء الورد، ونتركهم لمدة ليلة كاملة.

بعد ذلك نقوم بتصفية الخليط جيدا، ونضع إليه ملعقة كبيرة من الدقيق، ونقوم برفع تلك المقادير علي نار متوسطة أو منخفضة.

نقلب المكونات جيدا حتي نحصل علي مزيج ملمسه كريمي.

ثم نرفعها من علي النار، ونتركه يبرد قليلا، ثم نضعه علي الوجه ونتركه حتي يجف ثم نقوم بغسل البشرة جيدا وترطيبها.

يجعل البشرة نقية وبها مرونة.

يعمل علي شد البشرة والقضاء علي التجاعيد.

يعالج ويخفي أثار التقدم بالعمر.

يجدد خلايا الوجه ويعمل علي تفتيح وتوحيد لون البشرة.

فوائد الكولاجين للبشرة