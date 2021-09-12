تعرف علي طريقة صبغة الشعر باللون البني المحمر بدون مواد كيماوية

صبغة الشعر باللون البني المحمر، اللون البني المحمر من اكثر الألوان التي تود في صبغها للشعر، وذلك لكون من اكثر الألوان العصرية في هذه الأونة، كما انها تناسب البشرة سواء كانت بيضاء أو سمراء، وكذلك القمحاوية، لذلك يلجأ له الكثير من السيدات لصبغه، ويضفي علي الشعر اناقة ولمعان، ويعطي المرأة ثقة بنفسها.

صبغة اللون البني المحمر

هناك كثير من السيدات يعانين من ظهور الشعر الأبيض، كما لا يشترط ظهوره بتقدم العمر، وهذا ما يسبب ازعاج كبير لهؤلاء السيدات، وهذا ما يجعلهم يبحثون عن أكثر الألوان التي تناسب لون بشرتهم، وتبدو جذابة أكثر، ومنها اللون البني المحمر اكثر الألوان التي تفضله الفتيات والسيدات بشكل عام.

وسنقدم لكم من خلال موقعنا طريقة صبغة الشعر باللون البني المحمر بمكونات طبيعية ١٠٠٪ خطوة بخطوة فيما يلي :

المكونات

عدد ١٠ ملاعق من الحنة.

ملعقة كبيرة من البن.

ملعقتان من عصير الليمون.

بيضة واحدة.

نصف كوب من خل التفاح.

ربع كوب من زيت الزيتون.

نقوم في الخطوة الأولي بإحضار وعاء من البلاستيك لصبغ الشعر، ونضع به الحنة.

ثم نقوم بإضافة البن ونقلبهم معا جيدا، ثم نضع إليهم مقدار خل التفاح، والبيض وكذلك عصير الليمون، ونقوم بخفقهم جيدا مع بعضهم البعض.

عند التقليب اذا كان الخليط ثقيل ومحتاج لتخفيف نضع له مقدار صغير من الماء الساخن مع الاستمرار بالتقليب.

بعد الانتهاء من تجهيز الصبغة والحصول علي الملمس المطلوب، نقوم بغلق الوعاء ونتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة، وذلك حتي تختمر.

وذلك نحضر القفازات البلاستيكية الواقية لليد، وقبل البدء في وضع الصبغة نأخد قليل من أي نوع زيت ونضعه خلف الأذن وكذلك مقدمة الجبهة، وذلك حتي لا تلتصق الصبغة عليهم.

ايضا بعد ذلك نقوم بتقسيم الشعر لخصل حتي يسهل توزيع الصبغة علي جميع خصل الشعر من الجذور وحتي أطرافها، ونصع الصبغة علي خصل الشعر بالكامل ونقوم بتمشيط الشعر.

الانتهاء من ذلك نغطي الشعر بكيس بلاستيكي، ونتركه لمدة لا تقل عن ساعتان من الزمن، بعد انتهاء الوقت نقوم بغسل الشعر جيدا بالبلسم والشامبو الخاص به وتجفيفه.

ولكي تقومين بالحفاظ علي اللون المطلوب، عليكي تكرار هذه العملية بشكل مستمر، وستحصلين علي لون جذاب ولا مع للشعر.

كيفية صبغ الشعر باللون البني المحمر