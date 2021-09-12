طريقة عمل بيتزا البطاطس المقلية بدون دقيق وبمذاق لذيذ ومميز جداً

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طريقة عمل بيتزا البطاطس المقلية ، من الأكلات الإيطالية اللذيذة والشهية التي لقت إقبالاً كثيراً، حيث يقبل الكثير على تناولها في المطاعم، وحازت على شهرة كبيرة في الوطن العربي أيضاً، كما أنها يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبمذاقها الرائع، وبسهولة تحضيرها أيضاً، فلا تتطلب وقت ولا مجهود، بالإضافة إلى بساطة مكوناتها، فهي متوفرة في كل بيت، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة بيتزا البرجر وسوف تنال إعجابكم، وفيما بلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بيتزا البطاطس المقلية بكل سهولة، وبألذ الوصفات.مكونات طريقة عمل بيتزا البطاطس المقلية
تتكون بيتزا البطاطس المقلية من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 300 جم بطاطس.
- 15 مل زيت.
- 2 بيضة.
- رشة ملح.
- رشة فلفل أسود.
- ملعقة كبيرة من سلطة الطماطم.
- جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلاً من شرائها من الخارج).
- شرائح سلامي أو بسطرمة.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل بيتزا البطاطس المقلية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نقشر البطاطس، ثم نغسله جيداً.
- ثم نقطعه قطع رفيعة جداً ولا نغسله بعد ذلك حتى لا نتخلص من النشا.
- ثم نحضر وعاء ونضيف إليه البيض ورشة ملح، ثم نخفقهم جيداً.
- بعد ذلك نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها القليل من الزيت.
- ثم نضع في المقلاة البطاطس ونساويه جيداً بالملعقة حتى تتكون طبقة متماسكة من البطاطس، وعندما تحمر الجهة التي بالأسفل نقلبها على الجهة الأخرى.
- ثم نرش على البطاطس القليل من الفلفل الأسود ونخفض النار إلى هادئة.
- بعد ذلك نسكب البيض فوق البطاطس وننتظر قليلا لكي ينضج.
- بعد ذلك نوزع فوقه صلصة الطماطم ونساويها جيداً.
- ثم نضع فوق الصلصة كمية وفيرة من الجبنة الموزاريلا، ثم نضع فوقها شرائح سلامي، وأخيراً جبنة موزاريلا مبشورة.
- ثم نغطي المقلاة ونتركها حتى تذوب الجبنة، ثم نرفع المقلاة من على النار.
- بعد ذلك نقدم بيتزا البطاطس المقلية في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
الوسوم
طريقة عمل بيتزا البطاطس المقلية ، من الأكلات الإيطالية اللذيذة والشهية التي لقت إقبالاً كثيراً، حيث يقبل الكثير على تناولها في المطاعم، وحازت على شهرة كبيرة في الوطن العربي أيضاً، كما أنها يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبمذاقها الرائع، وبسهولة تحضيرها أيضاً، فلا تتطلب وقت ولا مجهود، بالإضافة إلى بساطة مكوناتها، فهي متوفرة في كل بيت، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة بيتزا البرجر وسوف تنال إعجابكم، وفيما بلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بيتزا البطاطس المقلية بكل سهولة، وبألذ الوصفات.مكونات طريقة عمل بيتزا البطاطس المقلية
تتكون بيتزا البطاطس المقلية من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 300 جم بطاطس.
- 15 مل زيت.
- 2 بيضة.
- رشة ملح.
- رشة فلفل أسود.
- ملعقة كبيرة من سلطة الطماطم.
- جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلاً من شرائها من الخارج).
- شرائح سلامي أو بسطرمة.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل بيتزا البطاطس المقلية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نقشر البطاطس، ثم نغسله جيداً.
- ثم نقطعه قطع رفيعة جداً ولا نغسله بعد ذلك حتى لا نتخلص من النشا.
- ثم نحضر وعاء ونضيف إليه البيض ورشة ملح، ثم نخفقهم جيداً.
- بعد ذلك نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها القليل من الزيت.
- ثم نضع في المقلاة البطاطس ونساويه جيداً بالملعقة حتى تتكون طبقة متماسكة من البطاطس، وعندما تحمر الجهة التي بالأسفل نقلبها على الجهة الأخرى.
- ثم نرش على البطاطس القليل من الفلفل الأسود ونخفض النار إلى هادئة.
- بعد ذلك نسكب البيض فوق البطاطس وننتظر قليلا لكي ينضج.
- بعد ذلك نوزع فوقه صلصة الطماطم ونساويها جيداً.
- ثم نضع فوق الصلصة كمية وفيرة من الجبنة الموزاريلا، ثم نضع فوقها شرائح سلامي، وأخيراً جبنة موزاريلا مبشورة.
- ثم نغطي المقلاة ونتركها حتى تذوب الجبنة، ثم نرفع المقلاة من على النار.
- بعد ذلك نقدم بيتزا البطاطس المقلية في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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