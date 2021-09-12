قنبلة الموسم كريم الأرز والفازلين يجعل البشرة أفتح 10درجات ويزيل التجاعيد في أسرع وقت

كريم الأرز والفازلين ، من أروع الكريمات الطبيعية التي تحافظ على نضارة الوجه، وتجعله ناعم وخالي من التجاعيد، وتزيل الاوساخ والدهون المتراكمة تحت الجلد، ويعيد للبشرة شبابها وحيويتها ويجعلها جميلة وصافية، كما يحتوي على رائحة جميلة، تجعل البشرة منتعشة بفضل احتوائه على الزيوت الطبيعية، ويساعد على التخلص من البكتيريا الموجودة داخل المسام، التي تسببها عوامل الطبيعية الضارة، ويتميز بفاعليته في التخلص من النمش والبقع السوداء المزعجة التي تجعل مظهر الوجه غير مرغوب به، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كريم الأرز والفازلين المعجزة الربانية لإزالة التجاعيد وتبييض البشرة من أول استخدام بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات كريم الأرز والفازلين مكونات كريم الأرز والفازلين سوف نتعرف بعض المكونات البسيطة التي تجعلنا نحصل على كريم رائع بالمنزل وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من الفازلين. مقدار ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة كبيرة من الأرز المطحون ناعم. ملعقة كبيرة من ماء الورد. كوب من الماء العادي. ملعقة صغيرة من زيت النعناع العطري طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الأرز والفازلين المعجزة الربانية لإزالة التجاعيد وتبييض البشرة من خلال خطوات بسيطة بالمنزل وهى كالتالي:- نحضر وعاء ونضع الارز، والنشا، والماء ونقلبهم مع بعض.

ثم نضع الوعاء على النار حتى يستوي الأرز تماماً.

نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد، ثم نحضر الخلاط الكهربائي، ونضع الخليط السابق ونضيف إليه باقي المكونات ونخفقهم جيداً حتى يصبح القوام كريمي.

نضع الكريم في علبة ونضعه في الثلاجة حتى يتماسك.

نقوم بوضع الكريم على البشرة يومين قبل النوم.

ثم نقوم بغسله في الصباح الباكر حتى نحصل على أروع النتائج. فوائد كريم الارز والفازلين للبشرة توجد بعض الفوائد الجمالية الرائعة التي تخص البشرة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- يعمل كمقشر طبيعي للبشرة ويساعد على توحيد لونها. يحافظ على مرونة الجلد ويزيد من تدفق الدم للبشرة، ويعيد أصلح الخلايا التالفة. يحتوي على بعض العناصر الجمالية التي تساعد على تفتيح البشرة. يحتوي على مواد مضادة للأكسدة التي تقضي على التجاعيد بشكل ملحوظ. يعمل على حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة ويخفي التصبغات الجلدية. كما يعمل كملطف طبيعي لتلطيف البشرة وتخفيف الحروق والجروح وبهذا نكون قدمنا لكى سيدتي أهم الفوائد الجمالية التي يحتوي عليها الكريم والطريقة الصحيحة والسليمة لاستخدامه. الوسوم

كريم الأرز والفازلين ، من أروع الكريمات الطبيعية التي تحافظ على نضارة الوجه، وتجعله ناعم وخالي من التجاعيد، وتزيل الاوساخ والدهون المتراكمة تحت الجلد، ويعيد للبشرة شبابها وحيويتها ويجعلها جميلة وصافية، كما يحتوي على رائحة جميلة، تجعل البشرة منتعشة بفضل احتوائه على الزيوت الطبيعية، ويساعد على التخلص من البكتيريا الموجودة داخل المسام، التي تسببها عوامل الطبيعية الضارة، ويتميز بفاعليته في التخلص من النمش والبقع السوداء المزعجة التي تجعل مظهر الوجه غير مرغوب به، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كريم الأرز والفازلين المعجزة الربانية لإزالة التجاعيد وتبييض البشرة من أول استخدام بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات كريم الأرز والفازلين مكونات كريم الأرز والفازلين سوف نتعرف بعض المكونات البسيطة التي تجعلنا نحصل على كريم رائع بالمنزل وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من الفازلين. مقدار ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة كبيرة من الأرز المطحون ناعم. ملعقة كبيرة من ماء الورد. كوب من الماء العادي. ملعقة صغيرة من زيت النعناع العطري طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الأرز والفازلين المعجزة الربانية لإزالة التجاعيد وتبييض البشرة من خلال خطوات بسيطة بالمنزل وهى كالتالي:- نحضر وعاء ونضع الارز، والنشا، والماء ونقلبهم مع بعض.

ثم نضع الوعاء على النار حتى يستوي الأرز تماماً.

نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد، ثم نحضر الخلاط الكهربائي، ونضع الخليط السابق ونضيف إليه باقي المكونات ونخفقهم جيداً حتى يصبح القوام كريمي.

نضع الكريم في علبة ونضعه في الثلاجة حتى يتماسك.

نقوم بوضع الكريم على البشرة يومين قبل النوم.

ثم نقوم بغسله في الصباح الباكر حتى نحصل على أروع النتائج. فوائد كريم الارز والفازلين للبشرة توجد بعض الفوائد الجمالية الرائعة التي تخص البشرة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- يعمل كمقشر طبيعي للبشرة ويساعد على توحيد لونها. يحافظ على مرونة الجلد ويزيد من تدفق الدم للبشرة، ويعيد أصلح الخلايا التالفة. يحتوي على بعض العناصر الجمالية التي تساعد على تفتيح البشرة. يحتوي على مواد مضادة للأكسدة التي تقضي على التجاعيد بشكل ملحوظ. يعمل على حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة ويخفي التصبغات الجلدية. كما يعمل كملطف طبيعي لتلطيف البشرة وتخفيف الحروق والجروح وبهذا نكون قدمنا لكى سيدتي أهم الفوائد الجمالية التي يحتوي عليها الكريم والطريقة الصحيحة والسليمة لاستخدامه.

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