اصنعي بنفسك كريم الفازلين والكركدية الرهيب في تبييض البشرة وتوريد الخدود

كريم الفازلين والكركدية ، من أفضل أنواع الكريمات الطبيعية التي تمنح الوجه البياض وتحل جميع مشاكل البشرة، كما يعمل على توريد الخدود وتلطيف البشرة، ويزيل التجاعيد بشكل رائع، ويعمل على توحيد لون البشرة، لأنه يحتوي على العديد من العناصر الجمالية الرائعة التي تمنح البشرة النعومة والترطيب، ويجعل البشرة نضرة وجميلة، ويدخل في عدة استخدامات، مثل توريد كعب القدم والحفاظ عليه من التشققات، لأنه يحتوي على الفازلين الطبي، الذي يحمي البشرة من الجفاف، ومكوناته طبيعية توجد في كل منزل، وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة ويمكن عمله بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الفازلين والكركدية قنبلة تفتيح البشرة وتوريد الخدود في أسرع وقت. مكونات كريم الفازلين والكركدية الرهيب مكونات كريم الفازلين والكركدية الرهيب يتكون الكريم من عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

نصف كوب من مغلي الكركدية.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الفازلين والكركدية الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل طبيعي وهى كما يأتي:- نحضر مغلي الكركدية ونضع عليه ملعقة النشا ونقلبهم جيداً حتى تذوب المكونات تماماً. نحضر وعاء كبير به ماء مغلي ونضع الإناء في المنتصف، ثم نقلب باستمرار حتى يصبح الخليط كريمي القوام. نرفع الوعاء من الماء الساخن، ونضيف إليه زيت جوز الهند، والفازلين، وماء الورد ونقلب حتى يتجانس الخليط جيداً ويصبح مثل الكريم تماماً. نقوم بوضع الكريم كل يوم على البشرة قبل النوم حتى نحصل على نتائج مبهرة. فوائد كريم الفازلين والكركدية للبشرة سوف نقدم لكم بعض الفوائد الجمالية الرائعة التي يحتوي عليها الكريم وهى كما يلي:- يمنح البشرة النضارة والنعومة ويقلل من ظهور التجاعيد.

يقضي على علامات تقدم العمر والخطوط الرفيعة التي تظهر حول الفم.

يمنح النعومة والترطيب للبشرة ويحميها من الجفاف وأشعة الشمس الضارة.

يحارب البكتيريا والفطريات التي تتراكم على المسام الواسعة فتسبب البثور السوداء.

يعمل كمرطب طبيعي رائع للبشرة، ويوحد لون البشرة ويجعلها جميلة ونضرة.

يعمل كمقشر طبيعي للوجه، كما يعمل على تفتح وترطيب البشرة ويجعلها بيضاء وناصعة. الوسوم

كريم الفازلين والكركدية ، من أفضل أنواع الكريمات الطبيعية التي تمنح الوجه البياض وتحل جميع مشاكل البشرة، كما يعمل على توريد الخدود وتلطيف البشرة، ويزيل التجاعيد بشكل رائع، ويعمل على توحيد لون البشرة، لأنه يحتوي على العديد من العناصر الجمالية الرائعة التي تمنح البشرة النعومة والترطيب، ويجعل البشرة نضرة وجميلة، ويدخل في عدة استخدامات، مثل توريد كعب القدم والحفاظ عليه من التشققات، لأنه يحتوي على الفازلين الطبي، الذي يحمي البشرة من الجفاف، ومكوناته طبيعية توجد في كل منزل، وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة ويمكن عمله بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الفازلين والكركدية قنبلة تفتيح البشرة وتوريد الخدود في أسرع وقت. مكونات كريم الفازلين والكركدية الرهيب مكونات كريم الفازلين والكركدية الرهيب يتكون الكريم من عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

نصف كوب من مغلي الكركدية.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الفازلين والكركدية الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل طبيعي وهى كما يأتي:- نحضر مغلي الكركدية ونضع عليه ملعقة النشا ونقلبهم جيداً حتى تذوب المكونات تماماً. نحضر وعاء كبير به ماء مغلي ونضع الإناء في المنتصف، ثم نقلب باستمرار حتى يصبح الخليط كريمي القوام. نرفع الوعاء من الماء الساخن، ونضيف إليه زيت جوز الهند، والفازلين، وماء الورد ونقلب حتى يتجانس الخليط جيداً ويصبح مثل الكريم تماماً. نقوم بوضع الكريم كل يوم على البشرة قبل النوم حتى نحصل على نتائج مبهرة. فوائد كريم الفازلين والكركدية للبشرة سوف نقدم لكم بعض الفوائد الجمالية الرائعة التي يحتوي عليها الكريم وهى كما يلي:- يمنح البشرة النضارة والنعومة ويقلل من ظهور التجاعيد.

يقضي على علامات تقدم العمر والخطوط الرفيعة التي تظهر حول الفم.

يمنح النعومة والترطيب للبشرة ويحميها من الجفاف وأشعة الشمس الضارة.

يحارب البكتيريا والفطريات التي تتراكم على المسام الواسعة فتسبب البثور السوداء.

يعمل كمرطب طبيعي رائع للبشرة، ويوحد لون البشرة ويجعلها جميلة ونضرة.

يعمل كمقشر طبيعي للوجه، كما يعمل على تفتح وترطيب البشرة ويجعلها بيضاء وناصعة.

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