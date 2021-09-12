موضة خريف 2021 تعرفي على أحدث صيحات الموضة وألوان ملابس الخريف هذا العام

مع انتهاء هذا الشهر سنودع رسمياً الصيف ليبدأ بعدها شهر الخريف لذلك تسائلت العديد من السيدات والفتيات حول موضة خريف 2021 وكيف ستكون ألوان الملابس هذا العام ،يمكنك التألق هذا العام بألوان رائعة وإطلالات مميزة ومواكبة موضة هذا العام فتابعينا في هذا المقال لمعرفة أحدث الصيحات وأهم التصميميات في عالم الموضة هذا العام.

موضة خريف 2021 رأي الخبراء حول موضة هذا العام:

أوضحت خبيرة الموضة والأزياء زينب عبد العزيزالعبد الرازق أن خريف هذا العام لن يكون كسائر الأعوام السابقة فهو لن يقتصر على الألوان الهادئة أو القاتمة فالألوان الزاهية لديها مكان في عالم موضة الخريف هذا العام بشكل كبير ومكتسح.

أوضحت الخبيرة أيضاً أن ألوان هذا العام في الخريف ستكون متنوعة بين اللون الأخضر والبرتقالي بالإضافة إلى الأزرق السماوي والأصفر أيضاً بجمع درجاته الزاهية الجميلة ولا يمكن أن ننسى اللون الأحمر أيضاً.

يجدر الإشارة أن تلك الألوان على الرغم من أنها ربيعية وزاهية وقد يعتقد البعض أنها غير مناسبة لفصل الخريف إلا أنها تعطي انطباع بالنشاط والحيوية والتألق والابتعاد عن الكسل وهذا ما تحتاجه السيدة لتبدو نشيطة في أيام الخريف الهادئة والمتقلبة.

أشارت الخبيرة أيضاً أن سبب اختيار تلك الألوان هو بعث البهجة والنشاط بين الجميع وذلك للتغلب على الطاقات السلبية المنتشرة وحالة الخمول التي قد تكون بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد والتوتر المسيطر بسبب حلول الموجة الرابعة، فهذه الألوان تجعل من يراها أكثر نشاطاً ورغبة في تحقيق أعماله وأهدافه وتجعله أكثر إقبالاً على الحياة.

موضة خريف 2021 وأهم الألوان:

هذا العام سيكون هناك ألوان دافئة ونارية فهي ألوان لا تفقد رونقها وتتربع كل عام على عرش الموضة كما أن ألوان الباستل تعطي ملابس السيدات طابع فريد وأنيق ومميز حيث يكون لكل تصميم طابع خاص.

هذا الخريف سيكون هناك ملابس بألوان فاتحة للغاية مع تصميمات تناسب السيدات بمختلف الأشكال والأحجام ولون البشرة كما سيتم تصميم أشكال مختلفة تتناسب مع أحجام وأشكال الجسم المختلفة، وهناك تصميميات تتناسب مع قصيرات القامة والسيدات الطويلات أيضاً وملابس للحفلات والمناسبات وللمنزل أيضاً.