طريقة عمل الكريب الحادق بحشو الجبن اللذيذ لفطور وعشاء لذيذ في المنزل

لا شد أن الكريب أصلبح من أهم وأفضل الأكلات السريعة وأكثرها طلباً حيث يتناوله أعداد كبيرة من الأطفال والشباب كل يوم خاصة الكريب الحادق الذي يتم حشوه بالأجبان الشهية أو حشو اللحم المفروم أو قطع الدجاج المشوية أو المحمرة والمقرمشة مع الصوص اللذيذ الذي يجعل طعمه لا يقاوم، بدلاص من شرائه من المحلات يمكنك التوفير وتحضيره في المنزل بطريقة سهلة وصحية وسريعة فتابعينا لتعرفي الخطوات والمقادير بالتفصيل.

الكريب الحادق

جربي تحضير الكريب بتلك الطريقة ولن يحتاج أطفالك لشراء هذه الساندوتشات من الخارج بعد الآن.

بيضة واحدة كبيرة الحجم.

كوب واحد من اللبن السائل الطازج.

كوب من الدقيق الأبيض متعدد الإستعمال.

رشة من ملح الطعام الأبيض.

ملعقة ونصف من الزيت النباتي

المقادير اللازمة لتحضير كريب الجبن:

مقادير الحشو:

كوب من الجبنة الرومي المبشورة

كوب من الجبنة الموزاريلا المبشورة.

حبة واحدة كبيرة من الطماطم الطازجة.

حبة واحدو من الفلفل الأخضر الحار أو البارد حسب الذوق.

في وعاء عمبيق قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة.

أضيفي الملح والبيض إلى الدقيق وقلبي.

أضيفي الزيت وقلبي جيداً حتى تمتزج المكونات.

ابدأي في إضافة اللبن مع الخلط باستمرار باستخدام المضرب العادي أو الكهربائي.

يمكنك استخدام الخلاط الكهربائي أو محضر الطعام في عملية الخلط لضمان نجاح تلك الخطوة.

يجب التأكد من امتزاج المكونات تماماً والوصول إلى قوام عجينة الكريب الشبه سائل.

قومي بتصفية الخليط بمصفاه للتخلص من أي تكتلات قد تكون عاقة.

غطي الخليط جيداً واتركيه لمدة نصف ساعة حتى يرتاح العجين.

أحضري طاسة الكريب أو طاسة تيفال أو جرانيت لا تلتصق.

أدهني الطاسة بمسحة من الزيت وضعيها على نار متوسطة.

عندما تسخن الطاسة ضغي كمية مناسبة من العجين وحاولي فردها لتأخذ شكل دائري.

اتركي العجين يتماسك ويحمر ثم اقلبية على الجانب الآخر.

بعد أن تصنعي أرغفة الكريب كلها ضعي رغيف في الطاسة على النار ثم ضعي فيه كمية من الجبن الرومي ثم الموتزاريلا.

أضيفي الطماطم منزوعة البذور وشرائح الفلفل ثم اثني الكريب واضغطي عليه حتى تذوب الجبنة ثم قدميه.

خطوات تحضير الكريب الحادق بالجبن: