طريقة عمل برام الأرز المعمر الفلاحي بالوصفة الأصلية

لا شك أن وصفة برام الأرز المعمر تعد من أشهي الوصفات وأكثر الأطباق المحببة والمقربة إلى قلوبنا والذي لا تخلو منه أي سفرة سواء في الافراح أو المناسبات السعيدة أو الأعياد والاحتفالات كما أنه الطبق الأهم على مائدة رمضان المبارك، لمعرفة كيفية تحضير هذا الطبق الشهي يمكنك متابعة هذا المقال فسنعرض الوصفة الأصلية لتحضيره.

برام الأرز المعمر

يكنك تحضير هذا الطبق بكل سهولة في المطبخ والاستمتاع بطعمه الرائع وإبهار الجميع بمدى براعتك في المطبخ.

المقادير اللازمة لتحضير الطبق:

تحتاجين إلى:

كوبان من اللبن السائل قليل الدسم.

كوب ونصف من الأرز المصري الأبيض قصير الحبة.

كوب من شوربة الدجاج.

ملعقتان كبيرتان من القشطة البلدي.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ناعم.

بصلة صغيرة مفرومة ناعم.

رشة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

في البداية يتم تنظيف الأارز جيداً للتخلث من أي أتربة أو شوائب عالقة. قومي بنقع الارز بكمية كافية من الماء حتى تغطيه. يترك الأرز منقوع في الماء لمدة ساعة ثم يصفى من الماء الزائد. أحضري وعاء مناسب الحجم وقومي بخلط الأرز مع البصل المقطع شرائح فيه. قلبي هذا الخليط على النار حتى يذبل البصل. يتبل الخليط بالملح والفلفل ورشة من القرفة ثم يرفع من على النار. أحضري صينية الفرن وادهنيها من الداخل بالزبدة. يجب إشعال نار الفرن أولاً على حرارة ثلاثمائة وخمسين درجة مئوية حتى يكون ساخن عند الخبز. ضعي خليط الأرز في الصينية. يخلط كلاً من الحليب والقشطة والزبدة وشوربة الدجاج في وعاء ثم يضاف إلى الأرز حتى يغطيه. أدخلي البرام أو الصينية الفرن الساخن واتركي الأرز ينضج. يحتاج الأرز إلى ما يعادل ثلاثين دقيقة حتى ينضج. تحققي من أن الأرز تشرب كل السوائل المضافة إليه وبعدها أشعلي الشواية حتى يحمر من أعلى. رشي القليل من القرفة أو رشة خفيفة للغاية من السكر على الوجه ثم حمري الوجه. يعطي هذا الأرز لون بني وطعم مميز.

خطوات تحضير برام الأرز المعمر: