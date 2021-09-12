للأمهات| إحذر ساندويتش الجبنة الرومي في الميكروويف.. يسبب السرطان

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تعتاد الأمهات على تحضير ساندوتش الجبنة الرومي في الميكروويف لأطفالها خاصة مع دخولهم المدارس، وذلك لتوفير الوقت ولأنها قد تكون وجبة ذات طعم رائع بالنسبة لهم، وتغفل الأمهات عن مخاطر هذا الطعام والذي يصفه بعض الأطباء بأنه عبارة عن يكون مهدرجة قد تسبب الكثير من الأمراض على صحة القلب والأوعية الدموية ذلك إلى جانب تسببه في الإصابة بالسرطان، وخلال هذا المقال نوضح لكم مخاطر ساندوتش الجبنة الرومي في الميكروويف.أضرار تناول ساندوتش الجبنة الرومي السائحة في الميكروويف
تقوم بعض السيدات بإضافة الجبنة الرومي إلى الجبنة الشيدر مع الجبن المثلثات أحيانًا في الخبز وإدخالهم معًا في الميكروويف من أجل تسخينهم؛ حيث يؤدي ذلك إلى وجود نسبة هائلة من الدهون التي يُطلق عليها الأطباء السموم المهدرجة وهذا يسبب مخاطر على صحة الأطفال للأسباب التالية:
- تسخين الخبز على النار يؤدي في النهاية إلى خروج نتائج كربونية ربما تسبب السرطان فيما بعد.
- الإشعاعات التي تنتج عن الميكروويف تسبب نمو أورام سرطانية ومخاطر على صحة الأشخاص.
- يتشبع الخبز بمواد الأكسدة والمواد الكربونية الضارة والتي قد تسبب ضررًا بالغًا على صحة الكبد الذي يعمل على تنقية تلك السموم.
- تحتوي جميع أنواع الجبن على نسبة من الدهون النباتية والخلط بينهم بسبب تكون السموم المهدرجة الضارة بالصحة.
- كما يحتوي الساندوتش من خليط أنواع مختلفة من الجبن على قدر عالي من الأملاح ذات خطورة على الصحة.
بعيدًا عن اعداد الأطعمة السهلة والتي تمثل خطورة بالغة على صحة الأطفال، يجب على الأمهات إعداد بدائل أخرى أكثر أمانًا للأطفال تتوفر بها المميزات التالية:
- لا تتعرض تلك الأطعمة إلى درجات الحرارة العالية خاصة في الميكروويف أكثر من مرة.
- تكفي الوجبات اليوم الواحد، بحيث لا يحصل الأطفال على ما يتبقى منها في اليوم التالي.
- الاحتفاظ بالطعام في درجة حرارة الغرفة.
- عدم تعريض الأطعمة للبكتيريا والكائنات الدقيقة التي قد تسبب تلوث الطعام ويصبح مضرًا بصحتهم.
- يتضمن جميع العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم لينمو بشكل سليم.
- خالي من المواد الكيميائية التي تضر بالصحة.
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تعتاد الأمهات على تحضير ساندوتش الجبنة الرومي في الميكروويف لأطفالها خاصة مع دخولهم المدارس، وذلك لتوفير الوقت ولأنها قد تكون وجبة ذات طعم رائع بالنسبة لهم، وتغفل الأمهات عن مخاطر هذا الطعام والذي يصفه بعض الأطباء بأنه عبارة عن يكون مهدرجة قد تسبب الكثير من الأمراض على صحة القلب والأوعية الدموية ذلك إلى جانب تسببه في الإصابة بالسرطان، وخلال هذا المقال نوضح لكم مخاطر ساندوتش الجبنة الرومي في الميكروويف.أضرار تناول ساندوتش الجبنة الرومي السائحة في الميكروويف
تقوم بعض السيدات بإضافة الجبنة الرومي إلى الجبنة الشيدر مع الجبن المثلثات أحيانًا في الخبز وإدخالهم معًا في الميكروويف من أجل تسخينهم؛ حيث يؤدي ذلك إلى وجود نسبة هائلة من الدهون التي يُطلق عليها الأطباء السموم المهدرجة وهذا يسبب مخاطر على صحة الأطفال للأسباب التالية:
- تسخين الخبز على النار يؤدي في النهاية إلى خروج نتائج كربونية ربما تسبب السرطان فيما بعد.
- الإشعاعات التي تنتج عن الميكروويف تسبب نمو أورام سرطانية ومخاطر على صحة الأشخاص.
- يتشبع الخبز بمواد الأكسدة والمواد الكربونية الضارة والتي قد تسبب ضررًا بالغًا على صحة الكبد الذي يعمل على تنقية تلك السموم.
- تحتوي جميع أنواع الجبن على نسبة من الدهون النباتية والخلط بينهم بسبب تكون السموم المهدرجة الضارة بالصحة.
- كما يحتوي الساندوتش من خليط أنواع مختلفة من الجبن على قدر عالي من الأملاح ذات خطورة على الصحة.
بعيدًا عن اعداد الأطعمة السهلة والتي تمثل خطورة بالغة على صحة الأطفال، يجب على الأمهات إعداد بدائل أخرى أكثر أمانًا للأطفال تتوفر بها المميزات التالية:
- لا تتعرض تلك الأطعمة إلى درجات الحرارة العالية خاصة في الميكروويف أكثر من مرة.
- تكفي الوجبات اليوم الواحد، بحيث لا يحصل الأطفال على ما يتبقى منها في اليوم التالي.
- الاحتفاظ بالطعام في درجة حرارة الغرفة.
- عدم تعريض الأطعمة للبكتيريا والكائنات الدقيقة التي قد تسبب تلوث الطعام ويصبح مضرًا بصحتهم.
- يتضمن جميع العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم لينمو بشكل سليم.
- خالي من المواد الكيميائية التي تضر بالصحة.
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