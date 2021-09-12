علاج لرائحة الجسم الكريهة تخلص من الروائح المزعجة بطرق طبيعية وآمنة

يعاني العديد من الأشخاص من ظهور رائحة العرق لديهم بشكل كبير ومزعج حيث يسبب لهم الإحراق والضيق الشديد لذلك لابد من علاج لرائحة الجسم الكريهة، ويلجأ العديد من الاشخاص إلى استخدام العطور والمواد الكيميائية الغير ىمنة للتغطية على تلك الروائح وهو أمر غير صحي إطلاقاً، جمعنا لكم في هذا المقال أفضل الحلول التي يمكنك تعطير جسمك بها فتابعونا.

علاج لرائحة الجسم الكريهة

لن تحتاج إلى العطور بعد الآن جرب تلك الوصفات الطبيعية للتخلص من الرائحة الكريهة إلى الأبد.

وصفة صودا الخبز للتخلص من الرائحة السيئة للجسم:

يعد كلاً من صودا الخبز والليمون من أفضل المواد الطبيعية التي يمكنها مكافحة العرق والتخلص من الروائح الكريهة حيث أن تلك المواد تعد مواد مطهرة وقالتلة ببكتريا التي تنشط في الجلد وتسبب تكل الروائح كما تقلل من إفراز العرق الشديد وتمنع انتشار الرائحة.

لتحضير تلك الوصفة قومي بوضع كمية مناسبة من صودا الخبز في وعاء ثم أضيفي إليه عصير نصف ليمونة طازجة وقلبي حتى تحصلي على عجينة متماسكة قابلة ففرد.

يتم غسل الإبط أو مكان العرق جيداً بالصابون الطبي والماء وتجفيفه ثم تفرد تلك الخلطة على الإبط مع تركها لمدة ربع ساعة حتى تجف تماماً ،يغسل بعدها الخليط بالماء الفاتر ويجفف.

هذه الوصفة تعطي الإحساس بالانتعاش كما يعد مزيل عرق طبيعي خالي من الكيماويات والمواد الضارة والمسرطنة.

علاج لرائحة الجسم الكريهة بخل التفاح:

يساعد خل التفاح على إعادة توازن قاعدية الجلد ويجعله صحي وغير مناسب لنمو البكتيريا كما أنه يقلل من إنتاج العرق ويجعل المكان منتعش وأكثر جفافاً مما يحافظ على المظهر العام والملابس ويخلصك من أي روائح مزعجة.

يتم نقع قطعة من القطن نظيفة ومعقمة في القليل من خل التفاح ثم تمريرها على الإبط كما يمكن تركها عليه ككمادات لعدة دقائق للحصول على نتيجة أفضل، يمكنك أيضاً إثناء الاستحمام إضافة خل التفاح إلى ماء الاستحمام وذلك لقتل البكتريا في الجسم بأكمله وتطهيره وليعطي الإحساس بالراحة والانتعاش.

لا يجب أن ننسي أنه من المهم الاهتمام بالنظافة الشخصية والاستحمام مرة على الأقل في اليوم لمنع أي روائح سيئة.