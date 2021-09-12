طريقة عمل فطائر تركية بالجبنة هشة ورطبة كالقطن في الفرن بالخطوات سهلة

طريقة عمل فطائر تركية ، سهلة وبسيطة وليست معقدة، خاصة وأن المطبخ التركي يهتم بالمقادير والمكونات، أن تكون خفيفة وسهلة الهضم، وهي عبارة عن عجينة محشوة بالجبنة، أو محشوة باللحم أو الدجاج، وعلى حسب الحشو الذي تضعينه في الفطيرة، يمكنك عمل فطائر تركية للفطور، يمكنك إعطائها لأطفالك قبل أن يبدؤا يومهم الدراسي، أو يمكنك تناولها أنتِ أو زوجك قبل الاستعداد ليوم عمل طويل، أو يمكنك حملها معك وتناولها في منتصف اليوم، وذلك إذا قمت بتحضير، طريقة عمل الفطيرة التركية بالجبنة. ولكن في حالة قيامك بتنفيذ طريقة عمل الفطيرة التركية باللحمة، فيمكنك إضافتها إلى مائتدك إلى جوار الطعام الرئيس، أو استخدامها كوجبة سريعة قبيل تناول الطعام.الفطائر التركية بالجبنة
المطبخ التركي له الكثير من المزايا، ووجباته مميزة للغاية، خاصة المخبوزات والفطائر، التي يمكنك إعدادها وتحضيرها بأسهل طريقة ممكنة، مثل طريقة خبز البيدا التركي، أو فطائر تركية في المقلاة، وهي أسهل طريقة عمل فطائر تركية. ومن أشهر الوصفات التركية، التي يمكنك تحضيرها في منزلك؛ شاورما باشكا التركية، وطريقة سندوتش الشاورما التركية، ومن أشهرأنواع الفطائر التركية الفطائر الخفيفة وسهلة التحضير أيضًا؛ فطيرة البطاطس التركية، وفطائر اللبنة بالعجينة اليابانية، وفطائر سريعة بدون فرن، فقط اتبعي الخطوات وجهزي المقادير، وأبدعي في تحضير فطائر تركية هشة ورطبة كالقطن، بمطبخك بطريقة جديدة.عجينة الفطائر التركية
- كوبان طحين متعدد الاستعمالات.
- ملعقة ونصف كبيرة من السكر.
- ¼ ملعقة صغيرة ملح ناعم.
- ملعقتان صغيرتان خميرة.
- ¼ كوب زيت زيتون.
- كوب حليب سائل.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.
- ربع ياقة من البقدونس الطازج.
- 500 جرام من الموزاريللا، ويمكنك عمل جبنة موزاريلا في المنزل واستخدامها حسب رغبتك.
- ¼ كوب سمسم.
- ابدئي أولا بعمل عجينة الفطائر التركية، وذلك بمزج الخميرة والسكر والملح والطحين معا.
- ثم أضيفي الحليب والزيتإلى لامكونات السابقة، واعجني بيديك قليلا حتى تحصلين على عجينة متماسكة.
- وبعدها اتركي العجينة تختمر، لمدة نصف ساعة على الأقل في مكان دافيء ومظلم.
- ثم قسمي العجينة إلى كرات صغيرة، مع خلط الفلفل والموزاريلا والبقدونس معا، في وعاء واحد.
- وبعدها افردي كرات العجينة، وضعي حشوة الجبنة فوقها، ثم أغلقيها بعجينة أخرى رقيقة من الأعلى.
- وعقب الانتهاء من كل الكمية، ضعي فطائر الجبنة التركية، في صينية الفرن عقب دهنها بزيت، ورشي السمسم.
- ثم أدخلي الفطائر إلى فرن ساخن، عند 180 درجة مئوية، لمدة ثلث الساعة واتركيها تنضج خلال خمس دقائق.
- وبعدها قدميها ساخنة، مع مشروب دافيء وألف هناء.
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طريقة عمل فطائر تركية ، سهلة وبسيطة وليست معقدة، خاصة وأن المطبخ التركي يهتم بالمقادير والمكونات، أن تكون خفيفة وسهلة الهضم، وهي عبارة عن عجينة محشوة بالجبنة، أو محشوة باللحم أو الدجاج، وعلى حسب الحشو الذي تضعينه في الفطيرة، يمكنك عمل فطائر تركية للفطور، يمكنك إعطائها لأطفالك قبل أن يبدؤا يومهم الدراسي، أو يمكنك تناولها أنتِ أو زوجك قبل الاستعداد ليوم عمل طويل، أو يمكنك حملها معك وتناولها في منتصف اليوم، وذلك إذا قمت بتحضير، طريقة عمل الفطيرة التركية بالجبنة. ولكن في حالة قيامك بتنفيذ طريقة عمل الفطيرة التركية باللحمة، فيمكنك إضافتها إلى مائتدك إلى جوار الطعام الرئيس، أو استخدامها كوجبة سريعة قبيل تناول الطعام.الفطائر التركية بالجبنة
المطبخ التركي له الكثير من المزايا، ووجباته مميزة للغاية، خاصة المخبوزات والفطائر، التي يمكنك إعدادها وتحضيرها بأسهل طريقة ممكنة، مثل طريقة خبز البيدا التركي، أو فطائر تركية في المقلاة، وهي أسهل طريقة عمل فطائر تركية. ومن أشهر الوصفات التركية، التي يمكنك تحضيرها في منزلك؛ شاورما باشكا التركية، وطريقة سندوتش الشاورما التركية، ومن أشهرأنواع الفطائر التركية الفطائر الخفيفة وسهلة التحضير أيضًا؛ فطيرة البطاطس التركية، وفطائر اللبنة بالعجينة اليابانية، وفطائر سريعة بدون فرن، فقط اتبعي الخطوات وجهزي المقادير، وأبدعي في تحضير فطائر تركية هشة ورطبة كالقطن، بمطبخك بطريقة جديدة.عجينة الفطائر التركية
- كوبان طحين متعدد الاستعمالات.
- ملعقة ونصف كبيرة من السكر.
- ¼ ملعقة صغيرة ملح ناعم.
- ملعقتان صغيرتان خميرة.
- ¼ كوب زيت زيتون.
- كوب حليب سائل.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.
- ربع ياقة من البقدونس الطازج.
- 500 جرام من الموزاريللا، ويمكنك عمل جبنة موزاريلا في المنزل واستخدامها حسب رغبتك.
- ¼ كوب سمسم.
- ابدئي أولا بعمل عجينة الفطائر التركية، وذلك بمزج الخميرة والسكر والملح والطحين معا.
- ثم أضيفي الحليب والزيتإلى لامكونات السابقة، واعجني بيديك قليلا حتى تحصلين على عجينة متماسكة.
- وبعدها اتركي العجينة تختمر، لمدة نصف ساعة على الأقل في مكان دافيء ومظلم.
- ثم قسمي العجينة إلى كرات صغيرة، مع خلط الفلفل والموزاريلا والبقدونس معا، في وعاء واحد.
- وبعدها افردي كرات العجينة، وضعي حشوة الجبنة فوقها، ثم أغلقيها بعجينة أخرى رقيقة من الأعلى.
- وعقب الانتهاء من كل الكمية، ضعي فطائر الجبنة التركية، في صينية الفرن عقب دهنها بزيت، ورشي السمسم.
- ثم أدخلي الفطائر إلى فرن ساخن، عند 180 درجة مئوية، لمدة ثلث الساعة واتركيها تنضج خلال خمس دقائق.
- وبعدها قدميها ساخنة، مع مشروب دافيء وألف هناء.
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