طريقة عمل فطائر تركية بالجبنة هشة ورطبة كالقطن في الفرن بالخطوات سهلة

طريقة عمل فطائر تركية ، سهلة وبسيطة وليست معقدة، خاصة وأن المطبخ التركي يهتم بالمقادير والمكونات، أن تكون خفيفة وسهلة الهضم، وهي عبارة عن عجينة محشوة بالجبنة، أو محشوة باللحم أو الدجاج، وعلى حسب الحشو الذي تضعينه في الفطيرة، يمكنك عمل فطائر تركية للفطور، يمكنك إعطائها لأطفالك قبل أن يبدؤا يومهم الدراسي، أو يمكنك تناولها أنتِ أو زوجك قبل الاستعداد ليوم عمل طويل، أو يمكنك حملها معك وتناولها في منتصف اليوم، وذلك إذا قمت بتحضير، طريقة عمل الفطيرة التركية بالجبنة. ولكن في حالة قيامك بتنفيذ طريقة عمل الفطيرة التركية باللحمة، فيمكنك إضافتها إلى مائتدك إلى جوار الطعام الرئيس، أو استخدامها كوجبة سريعة قبيل تناول الطعام.

المطبخ التركي له الكثير من المزايا، ووجباته مميزة للغاية، خاصة المخبوزات والفطائر، التي يمكنك إعدادها وتحضيرها بأسهل طريقة ممكنة، مثل طريقة خبز البيدا التركي، أو فطائر تركية في المقلاة، وهي أسهل طريقة عمل فطائر تركية. ومن أشهر الوصفات التركية، التي يمكنك تحضيرها في منزلك؛ شاورما باشكا التركية، وطريقة سندوتش الشاورما التركية، ومن أشهرأنواع الفطائر التركية الفطائر الخفيفة وسهلة التحضير أيضًا؛ فطيرة البطاطس التركية، وفطائر اللبنة بالعجينة اليابانية، وفطائر سريعة بدون فرن، فقط اتبعي الخطوات وجهزي المقادير، وأبدعي في تحضير فطائر تركية هشة ورطبة كالقطن، بمطبخك بطريقة جديدة.

كوبان طحين متعدد الاستعمالات.

ملعقة ونصف كبيرة من السكر.

¼ ملعقة صغيرة ملح ناعم.

ملعقتان صغيرتان خميرة.

¼ كوب زيت زيتون.

كوب حليب سائل.

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

ربع ياقة من البقدونس الطازج.

500 جرام من الموزاريللا، ويمكنك عمل جبنة موزاريلا في المنزل واستخدامها حسب رغبتك.

واستخدامها حسب رغبتك. ¼ كوب سمسم.