تعرفي على طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل

طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل تبحث عنها السيدات خاصة مع دخول المدارس وذلك لعمل الساندوتشات لأطفالها، فهي من أنواع الجبن الصحية وذات طعم رائع عند وضعها في الخبز وتحضيرها للأطفال في الصباح، ولا تستغرق مدة طويلة ولا خطوات معقدة حتى يتم تحضيرها ولكن يتم تجهيزها بكل سهولة من خلال مجموعة من المكونات والخطوات سنذكرها لكم خلال هذا المقال.

مكونات عمل الجبنة الرومي

يتم تجهيز الجبنة الرومي في المنزل من خلال مجموعة من المكونات البسيطة وتشمل:

كيلو من الحليب كامل الدسم.

ثمرة من البطاطس المسلوقة والمهروسة.

علبة من الزبادي.

ثلث كوب من الماء المثلج.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود الحصى.

ملعقتان كبيرتان من القشطة.

ملعقة صغيرة من الملح.

شاش.

خطوات عمل الجبنة الرومي في المنزل

من خلال استخدام المكونات السابقة يمكن تحضير الجبنة الرومي في المنزل على طريقة أفضل المحلات من خلال اتباع الخطوات التالية:

نضع اللبن في وعاء ذو حجم كبير ونتركه على النار حتى يغلي اللبن.

عندما يبدأ اللبن في الغليان نضيف كوب الزبادي عليه ونستمر في تقليب جميع المكونات معًا.

بعد ذلك نضيف كل من الملح والفلفل الأسود الحصى والماء ونستمر في تقليب المكونات جيدًا.

نسلق البطاطس بالطريقة العادية، ثم نهرسها لتصبح ناعمة ونضيفها على خليط الحليب السابق.

نضيف القشطة أيضًا ونستمر في التقليب حتى تتجانس جميع المكونات.

نحضر مصفاة كبيرة الحجم ونغلفها بالشاشة ثم نسكب فيها الخليط السابق ونتركه لمدة 12 ساعة.

نرفع الخليط السابق من الشاش ثم نضعه في شاش آخر جديد ونتركه لمدة 12 ساعة مرة أخرى.

نكرر تلك العملية عدد أربع مرات أو أكثر من ذلك حتى يصبح الخليط متماسك.

تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم الذي يساعد في نمو العظام والأسنان لدى الأطفال.

تقي من الإصابة بهشاشة العظام لدى البالغين.

تساعد في علاج التهاب وتقرحات المعدة والأمعاء.

تعمل على تطهير الجهاز الهضمي من السموم.

تساعد في الحصول على وزن جسم زائد لدى الأشخاص الذين يعانون من النحافة الشديدة.

تحتوي على عناصر غذائية هامة للجسم.

فوائد تناول الجبنة الرومي