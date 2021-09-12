طريقة عمل الأرز بالحليب في الفرن بخطوات سهلة وبسيطة ومكونات قليلة جدا

طريقة عمل الأرز بالحليب في الفرن ذو النكهة الجميلة الممتعة، تعد هذه الطريقة غير الطريقة العادية حيث تختلف في الطعم والرائحة وكثير من المميزات الأخرى، ويتكون من مكونات قليلة وبسيطة منها الأرز والحليب والسكر وغيرهم على حسب الرغبة، وعند القيام بعمل هذا الأرز يجب اختيار الأرز قصير الحبة حتى يكون أفضل، ويستحسن وضع رشة من الفانيليا أو بشر الليمون حتى يكون ذو رائحة جذابة، ويمكن أيضاً تزيين الوجه بالشكولاتة أو الزبيب أو الفول السوداني، فهيا بنا نتعرف على مكونات عمل الأرز بالحليب في الفرن وطريقة تحضيره مثل الجاهز.

مكونات عمل الأرز بالحليب في الفرن

تعد مكونات عمل الأرز بالحليب في الفرن من المكونات القليلة وفي إمكان الجميع سوف نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:

نصف كوب من السكر.

١ لتر ومائتا ملي من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

٣/٤ كوب من الأرز.

طريقة الإعداد والتحضير

تعتبر طريقة تحضير هذا الأرز غير الطريقة العادية حيث يتم طهيه باستخدام الفرن فهيا بنا نتعرف بالتفصيل على طريقة إعداده وهي كما يلي:

نحضر وعاء ونضع به كمية الحليب المطلوبة ونتركه حتى يسخن على درجة حرارة متوسطة. ثم نضيف عليه الارز المحدد وكمية السكر ونقلب. ندهن الصينية التي سوف نضع بها الأرز بقليل من الزبدة، بعد ذلك نسكب بها خليط الحليب والأرز. ثم نقوم بتوزيع ملعقة من الزبدة على الحليب، ندخل الصينية الفرن التي سبق تسخينها. نترك الصينية في الفرن من مدة ساعة ونصف إلى ساعتين مع تقليب الأرز في منتصف الوقت المحدد وعدم تقليبه مرة أخرى.

بعض النصائح المهمة عند عمل الأرز باللبن

سوف نتعرف بكل بساطة على بعض النصائح الضرورية التي يجب القيام بتنفيذها عند عمل الأرز وهي كما يلي: