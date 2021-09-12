طريقة عمل الحواوشي أحسن من المحلات بأسهل وألذ الطرق في المنزل

الحواوشي هو أكله من أشهر الأكلات المصرية والشعبية الشهية ولم يؤكد مصدر الحواوشي الأصلي إلى الآن ولم يتخذ أحد براءة اختراعه، وهناك بعض الناس الذين يقولون أنه من صنع أحد الجزارين المصريين منذ عام 1971م يسمى محمد حواوشي، حيث كان حينها وجبة بسيطة جدا حيث يتم وضع كمية من اللحم المفروم داخل رغيف خبز ويتم وضعه في الفرن ليصبح أحد الأكلات الشعبية المشهورة منذ ذلك الحين، كما أنه يعد من أكثر الوجبات المتكاملة والمغذية، وله عدة أنواع كالحواوشي الاسكندراني وطرق لعمله، ولكن سنقدم إليكم أشهى وأسهل الطرق لعمل الحواوشي في المنزل وبخطوات بسيطة، تابع معنا. مكونات ومقادير الحواوشي ربع كيلوجرام من اللحم المفروم ويفضل وجود نسبة دهون فيه.

حبة من البصل مفرومة فرم ناعم.

حبة من الطماطم مقطعة إلى مكعبات.

ربع ملعقة ملح.

ربع ملعقة فلفل اسود مطحون.

ربع ملعقة صغيره فلفل حار (شطه).

ملعقتان من صلصة الطماطم.

ملعقة من بهارات الحواوشي.الطريقة اللذيذة لتحضير

كمية قليلة من زيت الزيتون.

خبز بلدي حسب عدد الأشخاص. الطريقة اللذيذة لتحضير الحواوشي في البداية نقوم بإحضار وعاء كبير ونضع به اللحم المفروم مع البصل المفروم ونقوم بخلطهم معاً بشكل جيد.

بعد ذلك نضيف عليهم الفلفل الأخضر والطماطم المقطعة إلى مكعبات ونقوم بخلطهم مرة أخرى.

وبعد ذلك نقوم بإضافة البهارات الخاصة بالحواوشي والفلفل الحار وصلصة الطماطم لهذا الخليط في الوعاء.

ثم نبدأ بعجن جميع هذه المكونات بشكل جيد لنحصل على عجينة ممتزجة مع بعضها جيداً.

نقسم الخبز إلى نصفين متساويين ولكن بفتح الرغيف حتى المنتصف فقط.

بعدها نضع طبقة من عجين اللحم المفروم الناعم داخل الخبز فنقوم بفرد الخليط فيه جيداً.

وبعد ذلك نطبق نصفي الخبز على بعضهم ليتماسك ولا يقع منه العجين.

ثم نقوم بإحضار بعض زيت الزيتون لندهن به وجهي رغيف الحواوشي وبعدها نضعه على ورق زبدة على صاج.

نضعه في الفرن الساخن لمدة نصف ساعة مع تقليبه باستمرار على فترات متساوية حتى ينضج من كلا الناحيتين.

وفي النهاية نخرجه من الفرن ونقدمه ساخناً وبالهناء والشفاء. الوسوم

الحواوشي هو أكله من أشهر الأكلات المصرية والشعبية الشهية ولم يؤكد مصدر الحواوشي الأصلي إلى الآن ولم يتخذ أحد براءة اختراعه، وهناك بعض الناس الذين يقولون أنه من صنع أحد الجزارين المصريين منذ عام 1971م يسمى محمد حواوشي، حيث كان حينها وجبة بسيطة جدا حيث يتم وضع كمية من اللحم المفروم داخل رغيف خبز ويتم وضعه في الفرن ليصبح أحد الأكلات الشعبية المشهورة منذ ذلك الحين، كما أنه يعد من أكثر الوجبات المتكاملة والمغذية، وله عدة أنواع كالحواوشي الاسكندراني وطرق لعمله، ولكن سنقدم إليكم أشهى وأسهل الطرق لعمل الحواوشي في المنزل وبخطوات بسيطة، تابع معنا. مكونات ومقادير الحواوشي ربع كيلوجرام من اللحم المفروم ويفضل وجود نسبة دهون فيه.

حبة من البصل مفرومة فرم ناعم.

حبة من الطماطم مقطعة إلى مكعبات.

ربع ملعقة ملح.

ربع ملعقة فلفل اسود مطحون.

ربع ملعقة صغيره فلفل حار (شطه).

ملعقتان من صلصة الطماطم.

ملعقة من بهارات الحواوشي.الطريقة اللذيذة لتحضير

كمية قليلة من زيت الزيتون.

خبز بلدي حسب عدد الأشخاص. الطريقة اللذيذة لتحضير الحواوشي في البداية نقوم بإحضار وعاء كبير ونضع به اللحم المفروم مع البصل المفروم ونقوم بخلطهم معاً بشكل جيد.

بعد ذلك نضيف عليهم الفلفل الأخضر والطماطم المقطعة إلى مكعبات ونقوم بخلطهم مرة أخرى.

وبعد ذلك نقوم بإضافة البهارات الخاصة بالحواوشي والفلفل الحار وصلصة الطماطم لهذا الخليط في الوعاء.

ثم نبدأ بعجن جميع هذه المكونات بشكل جيد لنحصل على عجينة ممتزجة مع بعضها جيداً.

نقسم الخبز إلى نصفين متساويين ولكن بفتح الرغيف حتى المنتصف فقط.

بعدها نضع طبقة من عجين اللحم المفروم الناعم داخل الخبز فنقوم بفرد الخليط فيه جيداً.

وبعد ذلك نطبق نصفي الخبز على بعضهم ليتماسك ولا يقع منه العجين.

ثم نقوم بإحضار بعض زيت الزيتون لندهن به وجهي رغيف الحواوشي وبعدها نضعه على ورق زبدة على صاج.

نضعه في الفرن الساخن لمدة نصف ساعة مع تقليبه باستمرار على فترات متساوية حتى ينضج من كلا الناحيتين.

وفي النهاية نخرجه من الفرن ونقدمه ساخناً وبالهناء والشفاء.

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