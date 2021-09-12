طريقة عمل فتة شاورما دجاج بالطريقة السورية الأصلية مثل أبو مازن

طريقة عمل فتة شاورما الدجاج في البيت بأسهل وأبسط الخطوات وطعمها مثل المطاعم بالضبط، أن فتة الشاورما بيتم أعدادها عن طريق أضافه الدجاج والثومية والأزر البسمتي وأيضا الخبز المحمص ثم يتم وضعهم علي بعض، وطريقة إعدادها بسيطة وسريعة ولا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، كما أن هذه الوجبة يحبها الكثير من الناس ويذهبون لكي يشترونها من الخارج وبأسعار غالية، لذلك سوف نتعرف علي طريقة إعدادها بأنفسنا في المنزل وبتكلفة قليلة جدا.

شاورما

سنتعرف الآن علي المكونات التي يجب إحضارها لإعداد فتة وطريقة عمل شاورما الدجاج وأيضا سوف نتعرف علي سر الشاورما الدجاج بالتتبيلة، ولككنا سوف نبدأ بطريقة عمل الدجاج أولا.

المقادير

نصف كيلو من صدور الدجاج المخلية

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود

كوب صغير من الزبادي

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا

طريقة تحضير الدجاج

نحضر وعاء ونضع فيه كل من الزبادي والثوم والبابريكا وأيضا الملح والفلفل الأسود ونقوم بتقليبهم جيدا.

نضيف بعد ذلك صدور الدجاج المقطعة إلى شرائح ونقوم بتقليبها ومزجها مع تلك المكونات حتي تختلط بهم.

نضع الدجاج في الثلاجة بعد ذلك لمدة ساعتين ثم نخرجها ونقوم بتشوحيها في طاسة مع زيت الزيتون.

نستمر في تقليب الدجاج ونغطيه ونتركه لمدة عشر دقائق علي نار متوسطة حتي ينضج، ثم نضعه جانبا.

طريقة عمل أرز الفتة

بعد أن تعرفنا علي طريقة إعداد دجاج الشاورما الآن سوف نتعلم طريقة إعداد أرز فتة الشاورما بطريقة سهلة.

المقادير

كوبين من الأرز البسمتي

ملعقة صغيرة من الكركم

ثلاث ورقات من ورق الاورا

ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود

ثلاثة أكواب من الماء الفاتر

بعض حبات الحبهان السليمة

معلقتين كبيرتين من الزيت

بصله واحدة مفرومة

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة

طريقة إعداد الأرز

نقوم أولا بنقع الأزر في الماء لمدة ساعة قبل أستخدامه ثم نقوم بتصفيته من الماء جيدا.

نحضر إناء ونضع فيه الزيت ثم البصل مع وضع جميع البهارات السابقة ونقوم بالتقليب حتي تذبل البصلة.

نضع بعد ذلك الأزر ونقوم بتقليبه مع باقي المكونات جيدا، ثم نضع عليه الماء وعلي نار هادئة ونتركه حتي ينضج.

خبز وصوص فتة الشاورما

مكونات صوص الفتة والخبز

كوبين صغيرين من الزبادي

ملعقة صغيرة من الخل

نصف ملعقة صغيرة ملح وفلفل

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

نصف ملعقة من الثوم المفروم

ثلاث أرغفة من الخبز الشامي

طريقة التحضير

نقوم أولا بتقطيع الخبز علي هيئة مكعبات متوسطة الحجم ثم نقوم بوضعها في الفرن ونتركها حتي تتحمص.

بعد الانتهاء من الخبز سنعد الصوص سوف نحضر وعاء متوسط الحجم ونضع فيه جميع المكونات السابقة ما عدا الخبز.

نقوم بخلط تلك المكونات جيدا حتي يمتزجون معا، ثم نأخذ ملعقة واحدة منها ونضعها علي الخبز.

هكذا نكون أنتهينا من إعداد فتة شاورما الدجاج كل ما عليكي هو وضع تلك المكونات علي بعضها ثم تقدم وبالهناء.