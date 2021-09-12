النوتيلا الأصلية بطعم رائع وقوام كريمي بمكونات بسيطة وغير مكلفة

النوتيلا من أكثر أنواع الشوكولاتة المحببة للأطفال، وهى عبارة عن شوكولاتة بالبندق تدخل ضمن مكونات العديد من الحلويات والأكلات، ولها العديد من الفوائد للجسم فهى توفر كمية من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، فهى مصدر جيد للحديد الذي يساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء، وأيضا تعتبر مصدر للكالسيوم المهم لصحة العظام والأسنان، كما أن البندق مفيد لصحة القلب ويحسن الحالة المزاجية، ولكن يجب علينا عدم الإفراط في تناولها لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر مما يؤدي إلى زيادة الوزن، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل النوتيلا بطريقتين مختلفتين. مكونات النوتيلا الأصلية مكونات النوتيلا الأصلية يمكننا تحضير النوتيلا الأصلية بالمكونات التالية:- 3 أكواب من البندق المحمص.

2 كوب قطع شوكولاتة. طريقة التحضير طريقة التحضير يتم التحضير بخطوات سهلة وسريعة كالتالي:- نضع البندق المحمص في مطحنة الطعام ونطحنه ناعم جداً. ثم نضيف قطع الشوكولاتة مع الإستمرار في الطحن لمدة 4 دقائق. ثم نعبأ الخليط في علبة زجاجية محكمة الغلق ويصبح جاهز للاستخدام. نحفظ الخليط في الثلاجة للحفاظ على القوام الكريمي. مكونات النوتيلا الإقتصادية سوف نقدم لكم المكونات بنفس الطعم والمذاق الأصلي، وهى كالتالي:- كوب حليب.

نصف كوب كاكاو خام.

كوب سكر بودرة.

2 كوب ونصف حليب مجفف.

نصف كوب زيت.

ملعقة من نكهة البندق أو الفانيليا. طريقة التحضير نخلط الحليب والسكر البودرة والحليب المجفف في الخلاط، ثم نزود الزيت تدريجيا مع الإستمرار في الخفق. ثم نضيف ملعقة صغيرة من نكهة البندق أو الفانيليا. نعبأ الخليط في علبة زجاجية محكمة الغلق ويحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام. النوتيلا لزيادة الوزن تحتوي النوتيلا على كمية كبيرة من الدهون والسكر مما يسهم في زيادة الوزن ولذلك تستخدم للتخلص من النحافة وخاصة عند الأطفال.

يتم تناول ملعقتين كبار مع الوجبات الرئيسية بمعدل 6 ملاعق كبيرة في اليوم وذلك يكفي لزيادة الوزن بشكل تدريجي.

يستخدم خليط النوتيلا مع زبدة الفول السوداني للتخلص من النحافة لأنه ملئ بالسعرات الحرارية التي تساهم في زيادة الوزن.

يجب علينا الإهتمام بالتغذية السليمة لعلاج النحافة وزيادة الوزن. طريقة التحضيرالنوتيلا لزيادة الوزن الوسوم

النوتيلا من أكثر أنواع الشوكولاتة المحببة للأطفال، وهى عبارة عن شوكولاتة بالبندق تدخل ضمن مكونات العديد من الحلويات والأكلات، ولها العديد من الفوائد للجسم فهى توفر كمية من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، فهى مصدر جيد للحديد الذي يساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء، وأيضا تعتبر مصدر للكالسيوم المهم لصحة العظام والأسنان، كما أن البندق مفيد لصحة القلب ويحسن الحالة المزاجية، ولكن يجب علينا عدم الإفراط في تناولها لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر مما يؤدي إلى زيادة الوزن، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل النوتيلا بطريقتين مختلفتين. مكونات النوتيلا الأصلية مكونات النوتيلا الأصلية يمكننا تحضير النوتيلا الأصلية بالمكونات التالية:- 3 أكواب من البندق المحمص.

2 كوب قطع شوكولاتة. طريقة التحضير طريقة التحضير يتم التحضير بخطوات سهلة وسريعة كالتالي:- نضع البندق المحمص في مطحنة الطعام ونطحنه ناعم جداً. ثم نضيف قطع الشوكولاتة مع الإستمرار في الطحن لمدة 4 دقائق. ثم نعبأ الخليط في علبة زجاجية محكمة الغلق ويصبح جاهز للاستخدام. نحفظ الخليط في الثلاجة للحفاظ على القوام الكريمي. مكونات النوتيلا الإقتصادية سوف نقدم لكم المكونات بنفس الطعم والمذاق الأصلي، وهى كالتالي:- كوب حليب.

نصف كوب كاكاو خام.

كوب سكر بودرة.

2 كوب ونصف حليب مجفف.

نصف كوب زيت.

ملعقة من نكهة البندق أو الفانيليا. طريقة التحضير نخلط الحليب والسكر البودرة والحليب المجفف في الخلاط، ثم نزود الزيت تدريجيا مع الإستمرار في الخفق. ثم نضيف ملعقة صغيرة من نكهة البندق أو الفانيليا. نعبأ الخليط في علبة زجاجية محكمة الغلق ويحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام. النوتيلا لزيادة الوزن تحتوي النوتيلا على كمية كبيرة من الدهون والسكر مما يسهم في زيادة الوزن ولذلك تستخدم للتخلص من النحافة وخاصة عند الأطفال.

يتم تناول ملعقتين كبار مع الوجبات الرئيسية بمعدل 6 ملاعق كبيرة في اليوم وذلك يكفي لزيادة الوزن بشكل تدريجي.

يستخدم خليط النوتيلا مع زبدة الفول السوداني للتخلص من النحافة لأنه ملئ بالسعرات الحرارية التي تساهم في زيادة الوزن.

يجب علينا الإهتمام بالتغذية السليمة لعلاج النحافة وزيادة الوزن. طريقة التحضيرالنوتيلا لزيادة الوزن

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