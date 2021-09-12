ضعيها لفراغات شعرك وسينبت ويملأ الفراغات ويمنع التساقط وسيطول بسرعة دون توقف

من أهم المشاكل التي قد تواجه الكثير من السيدات والرجال ايضًا، هو تساقط الشعر بشكل كبير مما يؤدي إلى قلة كثافة الشعر بشكل كبير، واحيانًا قد يؤدي إلى ظهور بعض الفراغات في الشعر، ولأن الشعر من أهم ما يبرز جمال المرأة فقد تتأثر من هذه المشكلة بالحزن والانزعاج، ولكن هناك بعض الوصفات لعلاج المشكلة وتساعد في تعزيز نمو الشعر ومنع التساقط، وهذا ما سوف نعرضه الآن.

الوصفات الطبيعية التي تساعد انبات الشعر في منع تساقط

هناك العديد من الوصفات المكونة من مواد طبيعية بدون اي اضافات كيميائية، وهذه الخلطات تعمل وتساعد على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس مما يساعد على نمو الشعر بشكل سريع، وإعادة كثافته مرة أخرى ومن أهم هذه الخلطات مايلي:

خلطة زيت الخروع وزيت جوز الهند لنمو الشعر وكثافته

من المعروف أن زيت الخروع من أهم الزيوت الطبيعية التي تساعد في حل العديد من مشاكل الشعر. خاصتًا التساقط وإعادة نمو الشعر مرة أخرى، وزيت جوز الهند من الزيوت التي تساعد على تقوية بصيلات الشعر، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

٣ ملاعق من زيت الخروع

٣ ملاعق من زيت جوز الهند

طريقة التطبيق على الشعر

لابد من خلط زيت الخروع الطبيعي مع زيت جوز الهند جيدًا حتى يتجانسو تمامًا.

قومي بدهن فروة الرأس بالزيت مع التدليك المستمر والقوس لفروة الرأس حتى تمتص الزيت بنسبة كبيرة.

ضعي غطاء للرأس بلاستيكي.

اتركية لمدة ١٥ دقيقة.

اغسلي شعرك بعد مرور المدة جيدًا بالشامبو.

لابد من التكرار الدائم الوصفة حتى تعطي نتيجة رائعة.

وصفة الموز مع العسل

هذه الوصفة تساعد بشكل كبير على مليء فراغات الشعر، بلأضافة إلى فردة، وترطيبه، وتنعيمة وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

١ حبة من الموز

ملعقة صغيرة من عسل النحل

طريقة التطبيق والاستخدام