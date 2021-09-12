سحر كريم النشا والزبادي لتبييض الوجه والرقبة وإزالة البقع والتصبغات من أول أستخدام

الوجه الأبيض المشرق هو حلم جميع النساء في مختلف الكرة الأرضية، فتقوم بتجربة العديد من منتجات التجميل والعناية بالبشرة التي تعمل على تبيض الوجه وتنقيته، ولكن هذه المنتجات تترك خلفها أثار جانبية على الوجه مثل الالتهابات والحساسية، ويوجد كثير من الماسكات والوصفات الطبيعية التي تبيض وتُفتح الوجه وجعله مشرق وجذاب.

من أجمل الماسكات الطبيعية التي تعمل على تفتيح الوجه وجعله مشرق جدًا ونتيجته فعالة من أول استخدام، وقد قامت العديد من النساء بتجربته فهو مضمون وسحري جدًا، لك سيدتي مكونات وطريقة الماسك بالتفصيل:

المكونات

ربع كوب من الزبادي الطازج.

5 ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ثلث كوب من الحليب المجفف.

عصير ليمونة كاملة.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

فرشاة لفرد الماسك.

طريقة التحضير والاستخدام

في البداية يتم مزج جميع المكونات في وعاء مناسب بواسطة ملعقة خشب صغيرة وتركها في الثلاجة لمدة 10 دقائق. بعد ذلك يتم إحضار وعاء فيه ماء مغلي، وذلك من اجل عمل حمام بخار للوجه للتخليص من الأوساخ وتفتيح المسام. بعدها يتم إزالة الأوساخ والزيوت من على الوجه بواسطة فوطة قطنية قديمة. بعدها يتم فرد الماسك على الوجه بفرشاة فرد الماسكات جيدًا. يتم ترك ماسك النشا والزبادي على الوجه حتى يجف تمامًا. بعد تمام الجفاف يتم فرك الماسك بواسطة أصابع اليد من على الوجه. يتم شطف الوجه بالماء الفاتر للتخلص من بقايا الماسك. يتم تنشيف الوجه جيدًا بفوطة قطنية، ثم ترطيبه بأي مرطب طبيعي مثل ماء الورد. يتم تطبيق ماسك النشا والزبادي 4 مرات في الأسبوع.