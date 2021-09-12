معجزة كيراتين نيفيا لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد سيصبح حريري انسيابي في 15 دقيقة فقط

نتحدث من خلال ما يلي عن كريم نيفيا لفرد الشعر الخشن باعتباره من بين المستحضرات الطبيعية الأفضل والتي تستخدم بقوة في التحسين والتجميل للشعر ذي الملمس الخشن وفيما يلي من فقرات قادمة نتعرف بالتفصيل على الكيفية والطريقة البسيطة والتي يمكننا من خلالها الإعداد لخلطة الكريم المرطب الأفضل نيفيا حينما يستعمل على الشعر، مع التوضيح للمكونات الأساسية الداخلة في تركيبة خليط نيفيا المنعم للشعر حيث يفضل تطبيقه على الشعر الكثير من الفتيات نظرًا لفوائده المتعددة.

كريم نيفيا لفرد الشعر الخشن

كريم نيفيا لفرد الشعر الخشن مكونات تركيبته المعززة لجمال ونمو الشعر نذكرها في تلك النقاط الآتي ذكرها:

علبة كريم نيفيا.

ملعقتان نشاء.

ملعقتان مكون زيت الزيتون.

ملعقتان زيت قرنفل.

ملعقة زيت نعناع.

ملعقة زيت لوز.

ملعقة جل صبار.

ملعقة فازلين.

كيف يمكن تحضير خليط نيفيا المميز لتنعيم خصلات الشعر الخشنة؟

من بين أهم الخطوات الأساسية للتحضير أن يتم جلب وعاء معقم نظيف يتم خلط مزيج المكونات مع بعضها، ولا بد من عمل إذابة كاملة للجل مع الفازلين، وبعدها لا بد من خلط النشاء مع زيت الزيتون وبقية الزيوت المعززة لنمو خصلات الشعر، وبعد الإضافة لسائر المكونات، يتطلب الأمر التقليب حتى الحصول على المستوى الأفضل من تجانس المكونات، وتداخلها بالكامل حتى يصبح لدينا ماسك طبيعي مقوي ومنعم للشعر.

كيف يمكن تطبيق خليط نيفيا المنعم للشعر؟

تطبيق الكريم يستدعي أن نأخذ طبقة رقيقة من الخليط النهائي والمزيج الذي قد تم تحضيره والبدء في تدليك الشعر من الجذور ومنابت الشعر وحتى الأطراف وعلى طول الخصلة ينبغي من التدليك وبرفق حتى تزداد نعومة البشرة ويمتص الشعر من فروة الرأس ولشعر نفسه كل المغذيات التي يتم منحها للشعر عن طريق خليط نيفيا، وعبر الاستعمال للخليط مدة قدرها حوالي ساعة على الشعر وتغطيته بشكل كامل بعدها لا بد من التخلص من بقية الآثار للخليط وتنظيف الشعر بالمياه الفاترة مع إمكانية استعمال نوع شامبو يكون طبيعي وخالي من أي مواد كبريتية أو بارابين.