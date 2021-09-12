ماسك طبيعي مضاد للشيخوخة لشد البشرة وتوحيد لونها ومكافحة ظهور التجاعيد، تعاني الكثير من السيدات من التجعيدات والخطوط الدقيقة التي تظهر على الوجه مع التقدم في السن، كذلك تعاني معظم الفتيات من تصبغات البشرة مع استخدام مساحيق التجميل والتعرض للشمس. اليوم نقدم لك ماسك طبيعي بعالج كلا المشكلتين فهو يشد البشرة ويكافح الخطوط والتجاعيد من جهة، ومن جهة أخرى يزيل تصبغات البشرة ويوحد لونها فيظهر وجهك بشكل مشدود خالي من العيوب.

وصفات لشد البشرة وتوحيد لونها

الماسك الأول لدينا للقيام بمفعول شد البشرة مع توحيد لونها يتكون من بياض بيضة واحدة، ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي وهو يساعد على حماية نسيج الجلد من الشيخوخة المبكرة ويحفز البشرة على بناء خلايا سليمة ومرنة، ملعقة متوسطة من القهوة سريعة الذوبان، ملعقة كبيرة من نشا الذرة ذو المفعول السحري في شد البشرة وإزالة التجاعيد. ولذوات البشرة الدهنية يمكنك إضافة قطرات من عصير الليمون حيث يمنحك نضارة واشراقة رائعة ويمتص الدهون الزائدة.

يتم وضع بياض البيض في وعاء ونخفقه جيداً حتى نحصل على رغوة بيضاء كثيفة، ثم نضيف العسل إلى الوعاء مع الإستمرار في الخفق، ثم نضيف النسكافيه ونشا الذرة ثم نمزج جيداً حتى تذوب حبيبات النشا ونحصل على قوام لزج متجانس، ثم نضيف عصير الليمون ويتم تحريك المزيج مرة أخيرة. يتم تنظيف البشرة ثم تجفف وبواسطة فرشاة نظيفة يطبق القناع على بشرة الوجه مع تجنب منطقة تحت العينين، يمكنك تطبيق القناع على الرقبة واليدين أيضاً ثم يترك لمدة نصف ساعة، ثم تغسل البشرة بالماء الدافئ أولاً ثم بالماء البارد، يمكنك إستعمال هذا القناع 2-3 مرات في الأسبوع.

ماسك طبيعي مضاد للشيخوخة

الماسك الثاني يتكون من ملعقة متوسطة الحجم من النسكافيه، ملعقة كبيرة من مسحوق الحمص المطحون الذي يشد البشرة بقوة ويساعد على تضييق المسام الواسعة وتفتيح البشرة، صفار بيضة واحدة وهو يشد طبقات الجلد ويمنح البشرة ترطيب عالي لاحتوائه الزائد على الأحماض الدهنية التي ترمم الخلايا، ملعقة كبيرة من الحليب السائل. نضع النسكافيه ومسحوق الحمص في وعاء ثم نضيف إليه صفار البيض ثم نمزج المكونات مع بعضها، بعد ذلك نضيف الحليب مع الإستمرار في التقليب حتى يصبح القوام متجانس. يطبق القناع على بشرة نظيفة وجافة مع تجنب منطقة تحت العينين، يترك لمدة 30 دقيقة ثم يشطف الوجه بالماء جيداً، يستعمل 2-3 مرات في الأسبوع.