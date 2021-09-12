طريقة عمل الكفتة في الفرن على قد الإيد بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل الكفتة في الفرن على قد الإيد، نعرض لكم اليوم كيفية عمل الكفتة في الفرن في متناول الايد من مطبخنا، تمامًا مثل المحلات الكبيرة للكفتة، وبالنسبة لكثير من الناس تعتبر الكفتة طبقًا لذيذًا وفريدًا، لذلك سوف نتعرف على طريقة تحضيرها في المنزل، كل ما عليك هو إتباع الخطوات التي سوف نتعرف عليها خلال السطور القادمة فتابعونا.

طريقة عمل الكفتة في الفرن على قد الإيد

بسهولة تحضير الكفتة في الصينية زي المحلات، وتحتاج إلى تحضير مكونات كفتة الفرن التالية:

½ كيلو لحمة مفرومة.

1 حبة بصل مبشورة.

معلقة صغيرة من مسحوق القرفة.

1 معلقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل.

½ كوب من البقسماط.

2 معلقة كبيرة من الدقيق.

معلقة صغيرة بيكينج بودر.

1 بيضة.

القليل من البقدونس.

القليل من الملح (على حسب الرغبة).

فلفل أسود (على حسب الرغبة).

3 ملاعق كبيرة ماء.

زيت نباتي.

مدة طهي الكفتة ½ ساعة.

نضع اللحم، البصل، البقسماط، الدقيق، البيض، الملح، الفلفل، القرفة، الزنجبيل، البيكنج بودر والبقدونس المفروم في وعاء، ويتم خلط المكونات.

بعد أن يتم خلط مكونات الكفتة جيداً، يتم تشكليها على شكل أصابع كبيرة.

ثم ضعي الزيت في صينية ألمنيوم ونقوم بدهنها بالكامل، ثم رصّي جميع قطع الكفتة.

نضع الصينية على النار ونضع الماء عليها.

ثم نقوم بتغطية الصينية وعندما يغلي، أهدئ النار حتى تنضج تمامًا.

نقوم بوضع قطعة فحم على النار لمدة 10 دقائق.