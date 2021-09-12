طريقة عمل صوص المانجو الرائع لحشو الكيك وتزيين الحلويات

صوص المانجو ، من الوصفات التي تتميز بمذاق رائع ولذيذ كما أن طريقة تحضيره سهلة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد كما أنها لا تحتويعلي الكثير من الخطوات الصعبة أو المعقدة فهو يعد في وقت قليل وبأدني جهد كما يوجد العديد من الوصفات الأخرى المميزة التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل كيكة البسكويت الباردة بدون فرن وبيتزا التوست اللذيذة سريعة التحضير بعيش التوست وأيضا طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر وصوص الباربكيو الحار وغيرها الكثيرمن الوصفات اللذيذة والمميزة وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صوص المانجو.

مكونات صوص المانجو

يتكون صوص المانجو من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت وهي كالآتي:

نصف كوب من السكر.

كوب من الماء.

كيلو من المانجو الزبدة.

ملعقة من النشا.

رشة الفانيليا.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي على طريقة إعداد هذا الصوص وطريقته كالتالي:

أولا نقوم بضرب لب المانجو في الخلاط.

ثم نقوم بوضعه على النار مع ربع كوب من الماء ونصف كوب من السكر.

ثم نقلبهم باستمرار، ثم نقوم بخلط النشا مع كوب إلا ربع من ألماء،ثم نضيفه إلي خليط المانجو علي النار.

وبعدما يبدأ في الغليان نضيف إليه الفانيليا ونتركه حتي يثقل قوامه بعض الشئ.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص البرتقال

من الصوصات التي يمكن تزيين الحلويات بها هو صوص البرتقال ويتكون صوص البرتقال من مكونات متوفرة وبسيطة ومتواجدة في كل منزل ومكونات صوص البرتقال كالتالي:

ملعقتين كبار ممسوحين من النشا.

كوب سكر.

كوبين عصير برتقال.

عصير نصف ليمونة.

ملعقتين كبار من الماء.

طريقة التحضير

يصنع هذا الصوص في وقت بسيط وبأقل جهد وطريقته كالتالي: