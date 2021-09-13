ببيضة واحدة فرد شعرك الخشن وتحويلة لخيوط حرير خلال ساعتين

ببيضة واحدة فرد شعرك الخشن، الشعر هو ما يميز كل فتاة، فتهم كل سيدة وفتاة بصحة شعرها وإظهار جمالة، من خلال استخدام الوصفات الطبيعية التي تساعد في تطويل الشعر وتنعيمه، والبعد عن استخدام مستحضرات التجميل وكي الشعر الذي يسبب تساقط وهيشان الشعر، ويجب الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية المفيدة للجسم والتي تساعد بصورة كبيرة في الحصول على شعر صحي.

ببيضة واحدة فرد شعرك الخشن وتحويلة بخيوط حرير

البيض من المكونات التي تدخل في الوصفات الطبيعية لفرد الشعر الخشن وتنعيمه فله فوائد عديدة.

المكونات

بيضة.

كيس خميرة.

ربع ملعقه من ملح الطعام.

ملعقة سكر.

ماء ورد.

زيت خروع.

زيت زيتون.

ملعقتان دقيق.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بإحضار وعاء ووضع الخميرة والسكر وماء الورد وملعقة من الدقيق، نترك الخليط حتي يتفاعل، ثم نقوم بوضع باقي المكونات ومزجهم جيداً مع بعضهم البعض، نترك الخليط لمدة 10 دقائق، ثم نقوم بتوزيعه على الشعر من الجذور وحتى الأطراف، ونتركة من ثلث إلي نصف ساعة حتي يستفيد الشعر من الخليط، ثم نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو الطبي المناسب لنوعية الشعر.

ببيضة واحدة فرد شعرك الخشن وتنعيمه

المكونات

بيضة.

عسل.

زيت زيتون.

طريقة التحضير

قومي بإحضار وعاء ووضع المكونات وخلطهم جيداً، ثم قومي بغسل شعرك جيداً قبل تطبيق الوصفة عليه، قومي بتجفيف شعرك وتوزيع الخليط وتركة على شعرك لمدة10 دقائق، ثم قومي بغسل شعرك جيداً بالماء الفاتر والشامبو، ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرة أسبوعياً.

وصفات طبيعيه لفرد الشعر الخشن وتنعيمه من أول استعمال

المكونات

بيضتين .

فنجان من الخل الأبيض.

فنجان من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي باستخدام الخلاط الكهربائي ووضع جميع المكونات، ثم قومي بخلطهم جيداً حتي الحصول على قوام كريمي متماسك، نقوم بتوزيعه على الشعر مع التدليك لفروة الرأس بحركة دائرية، قومي بتغطيه شعرك بقبعة الشعر لمدة نصف ساعة، ثم قومي بنزع القبعة وترك الشعر يجف لمدة ساعة، ثم قومي بغسلة جيداً بشامبو مناسب، ويمكنك تكرار الوصفة مرة أسبوعياً، فإن هذه الوصفة فعالة وتساعد في فرد الشعر الخشن وتنعيمه.