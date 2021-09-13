‏كريم القرنفل لتبييض الأسنان في دقيقة يزيل الاصفرار والرائحة الكريهة والجير‏ بديل هوليوود سمايل، كريم القرنفل والزنجبيل لتحويل الأسنان الصفراء إلى أسنان بيضاء كاللؤلؤ من أول إستعمال، الكريم المذهل لعلاج مشاكل اللثة والدم الفاسد في الأسنان كما يخلصكم من رائحة الفم الكريهة، ‏كريم القرنفل لتبييض الأسنان في دقيقة يزيل الاصفرار والرائحة الكريهة والجير‏ بديل هوليوود سمايل.

كريم القرنفل لتبييض الأسنان في دقيقة

تتكون وصفة تبييض الأسنان وإزالة الجير المتراكم من العناصر التالية :

ثلاثة ملاعق كبيرة من القرنفل.

ملعقة كبيرة من خل التفاح أو الخل الأبيض.

حبيبات من الزنجبيل الطازج أو المجفف.

كوب متوسط من الماء.

طريقة تحضير الوصفة

نقوم بوضع القرنفل في إناء قابل للطهي ونضيف إليه خل التفاح وبعض القطع من الزنجبيل الطازج أو يمكنك إستخدام الزنجبيل المجفف، ثم نضيف الماء ونقلب المكونات مع بعضها، ثم نرفع الإناء على نار هادئة لتُطبخ المكونات مدة خمس دقائق تقريباً، بعد تغير لون الماء يترك المزيج جانباً حتى يبرد ثم يتم تصفيته.

الطريقة الأولى في إستعمال هذه الخلطة، خلطة القرنفل لتبييض الأسنان وعلاج اللثة والتخلص من الرائحة الكريهة وإزالة الجير المتراكم واللون الأصفر، يستعمل هذا المحلول في مضمضة الفم يومياً بعد كل وجبة ثم يتم بصقه خارج الفم، يمكنك الاحتفاظ بهذا المحلول في الثلاجة لمدة 4 أيام وبعد ذلك اصنعي كمية جديدة.

الطريقة الثانية استعمال هذه الوصفة، نحتاج الى ملعقة كبيرة من مسحوق القرنفل المطحون، ملعقة كبيرة من بودرة الزنجبيل، ملعقة كبيرة من معجون الأسنان الخاص بكم ثم نضيفهم إلى وعاء ونجمع المكونات بإضافة محلول القرنفل الذي تم تحضيره مسبقاً تدريجياً مع الخلط بشكل جيد، إلى أن نحصل على قوام كريمي ثم نفرغ الخليط في جرة أو بطرمان زجاجي صغير نظيف ويوضع في الثلاجة حيث يبقى صالح للاستخدام لمدة 5 أيام.

يطبق معجون القرنفل والزنجبيل على الأسنان يومياً قبل النوم ويتم فركها جيداً بإستخدام فرشاة الأسنان الخاصة بكم لمدة دقيقتين تقريباً، ثم تغسل الأسنان بالماء ثم تغسل الأسنان مرة أخرى بالمعجون العادي وتشطف جيداً بالماء.

طريقة الاستعمال

يمكنك أيضاً إستخدام هذه الوصفة لتبييض الأسنان وإزالة الجير المتراكم، يتم تحضير ملعقة كبيرة من مسحوق القرنفل، ملعقة كبيرة من مسحوق الفحم المطحون، ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند ثم نضيف هذه المكونات في وعاء ونخلط جيداً، ثم تغمس فرشاة الأسنان في المزيج ونفرك الأسنان بها جيداً لدقيقتين ثم تغسل الأسنان بالماء ويعاد غسلها بالمعجون العادي وتشطف بالماء مرة أخرى جيداً.