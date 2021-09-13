اخلطي بذور الكتان بالماء لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب في خمس دقائق فقط، تطويل الرموش والحواجب طبيعياً في المنزل بوصفة طبيعية وسهلة ومضمونة المكونات، لإطالة الرموش وتكثيفها وتكثيف الحواجب أيضاً وملئ الفراغات بها، إليكي سيدتي كريم بذور الكتان لإطالة الرموش وتكثيف الحواجب، اخلطي بذور الكتان بالماء لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب في خمس دقائق فقط.

اخلطي بذور الكتان بالماء لتطويل الرموش

تتكون وصفة تكثيف الحواجب والرموش ببذور الكتان من العناصر التالية :

ثلاثة ملاعق كبيرة من بذور الكتان فهي غنية بالفيتامينات التي تغذي بصيلة الحواجب والرموش حيث أنها تحتوي على الاوميجا 3 , 6 وهى غنية بالمعادن المغذية أيضاً.

طريقة تحضير كريم بذور الكتان

تضاف بذور الكتان في إناء مع كوب من الماء ويتم طبخها على نار هادئة من أجل أن نحصل على جل بذور الكتان الطبيعي، مع التقليب من حينٍ لآخر وتغلق النار عند تحويل القوام إلى هلام، بعد ذلك يتم تصفية الخليط باستعمال جورب صيفي أو قطعة شاش طبي بالضغط عليه جيداً لكي نحصل على جل بذور الكتان، ويوضع في وعاء ثم نخلطه جيداً و انقسم الرجل إلى جزءين في وعاءين من أجل أن نصنع نوعين من الكريم.

الكريم الأول، بعد خلط الجل جيداً نضعه في برطمان صغير زجاجي، باستخدام فرشاة ماسكارا نظيفة يتم غمسها في الكريم ثم قومي بتمشيط الحواجب والرموش بطريقة المساج من الأسفل إلى الأعلى من أجل تنشيط الدورة الدموية في بصيلات الحواجب والرموش، هذه الطريقة تجعل الدم والاكسجين يتدفق إلى بصيلات الرموش والحواجب، يترك الرجل حتى الصباح وبإمكانك وضعها في الثلاجة اسبوع فقط، ويمكنك إضافة زيت فيتامين ه للجل لأنه مادة حافظة.

الكريم الثاني، نحضر الجزء الثاني من الجل ونضيف له ربع ملعقة من زيت فيتامين E أو كبسولة منه، ملعقة صغيرة من زيت الخروع الطبيعي الأصلي ثم نخلط جيداً، ونضع الكريم في علبة نظيفة ونغمس فرشاة ماسكارا نظيفة في الكريم و نمشط الحواجب والرموش بطريقة المساج كل يوم قبل النوم، يبقى صالح للاستخدام لمدة أسبوع في الثلاجة، اخلطي بذور الكتان بالماء لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب في خمس دقائق فقط.