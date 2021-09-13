طريقة عمل الكيك الفرنسي لإفطار ممتع ولذيذ في المنزل بسرعة رهيبة

يعد الكيك الفرنسي للفطار من أشهر وجبات الإفطار التي تقدم في فرنسا، وكثير من الأمهات يرغبن بتحضير فطار صحي للأطفال، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير الكيك الفرنسي، ايضاً تتكون هذه الكيكة من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل، ايضاً طريقة تحضير ها لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، وهي مغذية جداً للأطفال وتزودهم بالطاقة والحيوية، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الكيك الفرنسي الإفطار في المنزل.

مقادير عمل الكيك الفرنسي للفطار

يحتوي الكيك الفرنسي على مقادير سهلة وبسيطة لتحضيره في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي

كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة ونصف صغيرة من الملح.

كوب من السكر الأبيض.

ملعقة ونصف صغيرة من البيكنج بودر.

ثلث كوب من الزبدة.

ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

نصف كوب من اللبن.

٦ ملاعق من الزبدة السائلة.

حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير الكيك الفرنسي في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الدقيق مع البيكنج بودر ونقلبهم جيداً، ثم نقوم بإضافة الملح وجوزة الطيب مع التقليب المستمر. ثم نقوم بإحضار إناء آخر ونقوم بخفق البيض مع الزبدة ونخلطهم جيداً باستخدام المضرب الكهربائي، ثم نضيف السكر مع الاستمرار بالخلط. بعد ذلك نقوم بإضافة خليط الدقيق إلى المكونات السائلة مع إضافة اللبن ونخفقهم جيداً حتى نحصل على خليط كريمي متجانس. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية، ثم نقوم بدهن قوالب الكيك ونصب بها الخليط. بعد ذلك ندخلها الفرن لمدة لا تقل عن ٢٥ درجة حتى تنضج تماماً ثم نخرجها وتصبح جاهزة للتقديم وبالهنا والشفا لكل المشاهدين.

فوائد جوزة الطيب الصحية

هناك عدة فوائد لجوزة الطيب على الصحة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-