طريقة عمل عش البلبل السوري بالجبنه والعسل عجينة هشة وطرية بالخطوات

طريقة عمل عش البلبل ، لها العديد من الطرق التي يمكنك تصنيعها بها، بحيث تناسب وجبة فطور شهية وخفيفة في نفس الوقت، وذلك باستخدام الجلاش أو عجينة الفطائر الهشة الطرية كالقطن، كما يمكنك استخدام عددًا من الحشوات المختلفة مثل؛ اللحم أو الدجاج أو الجبنة، مثلها مثل أية مخبوزات خفيفة، يمكنك التحكم في طريقة عمل عش البلبل، سواء للفطور أو الغداء أو حتى للتحلية، مثل طريقة عمل كنافة عش البلبل بالنوتيلا. وجحدير بالذكر، أن حلوى عش البلبل هي سورية الأصل من الأساس، وقد انتقلت إلى العديد من الدول العربية، على هيئة حلويات وليست كوجبة، ولكن مع قدوم العديد من الوصفات من المطبخ التركي كذلك، والتوسع في استخدام الثقافات المختلفة في الطهي، تحول الأكر في تلك الوصفة، من مجرد حلويات إلى وصفات فطائر شهية، تناسب الاستخدام اليومي، سواء بالفطور أو الغداء أو حتى العشاء إن أردت.طريقة عمل عش البلبل التركي
على الرغم من أن عش البلبل هو حلى سوري، إلا أن تطوير الطعام مع انتقاله من دولة إلى أخرى، يضفي الكثير من الأهمية والتجديد على لاطعام نفسه، فإذا نظرنا إلى وجبات الفطور المكونة من عجينة، نجد أن المطبخ التركي به الكثير من المخبوزات، التي تصلح للتحضير كوجبة إفطار تشبه كثيرا عجينة عش البلبل المحشوة بالجبنه، مثل طريقة عمل فطائر تركية، وفطيرة البطاطس التركية، وطريقة خبز البيدا التركي، وكلها طرق مختلفة لهعمل وجبة فطور خفيفة بعجينة هشة. ومن تختلف طرق عمل عش البلبل وفقًا للمقادير والمكونات مثل؛ عش البلبل بالجلاش، وكيفية عمل عش البلبل بالتورتيلا، وعش البلبل باللحمة، وعش البلبل بالقشطة، وكيفية عمل عش البلبل بالجبنه، بالإضافة إلى طريقة عمل عش البلبل السوري، وكيفية عمل عش البلبل التركي. ومن أشهر طرق التحضير لأشهر طهاة الوطن العربي؛ كيفية عمل عش البلبل منال العالم، وطريقة عمل عش البلبل شام الاصيل.مكونات عش البلبل
- كوبان من الطحين متعدد الاستعمالات.
- ملعقة كبيرة خميرة.
- ½ كوب ماء دافيء.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- ¼ ملعقة صغيرة ملح.
- ½ ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- ملعقتان كبيرتان حليب بودر.
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- قومي أولا بتحضير عجينة عش البلبل؛ وذلك بإحضار وعاء ومزج كلا من؛ الماء والسكر والخميرة، واتركيها تختمر.
- ثم ضعي الطحين مع البيكنج بودر والملح، ثم ضعي عليهم الزيت والحليب السائل، وامزجيهم جيدا.
- وبعد ذلك ضعي كل المكونات معا، واعجنيهم حتى تحصلين على عجينة طرية ومتماسكة.
- ثم اتركي العجينة ترتاتح لمدة ساعة، في مكان دافيء ومظلم جانبًا.
- وأثناء اختمار العجينة، حضري حشوة الجبنة، وذلك بمزج الجبن لديك مع الحليب، حتى تتجانس كل المكونات.
- ثم أحضري العجينة وافرديها بسمك متوسط، ثم افردي فوقها حشوة الجبنة كاملة، ويمكنك نثر حبة البركة أو السمسم على الوجه.
- وبعد ذلك ضعيها في صينية الخبز، وأدخليها لتنضج على حرارة 180 درجة مئوية، لمدة 10 دقائق.
- ثم أخرجيها عندما تحصل على لون ذهبي، واسكبي فوقها العسل، أو قدميها ساخنة وجوارها صحن العسل وألف هناء.
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طريقة عمل عش البلبل ، لها العديد من الطرق التي يمكنك تصنيعها بها، بحيث تناسب وجبة فطور شهية وخفيفة في نفس الوقت، وذلك باستخدام الجلاش أو عجينة الفطائر الهشة الطرية كالقطن، كما يمكنك استخدام عددًا من الحشوات المختلفة مثل؛ اللحم أو الدجاج أو الجبنة، مثلها مثل أية مخبوزات خفيفة، يمكنك التحكم في طريقة عمل عش البلبل، سواء للفطور أو الغداء أو حتى للتحلية، مثل طريقة عمل كنافة عش البلبل بالنوتيلا. وجحدير بالذكر، أن حلوى عش البلبل هي سورية الأصل من الأساس، وقد انتقلت إلى العديد من الدول العربية، على هيئة حلويات وليست كوجبة، ولكن مع قدوم العديد من الوصفات من المطبخ التركي كذلك، والتوسع في استخدام الثقافات المختلفة في الطهي، تحول الأكر في تلك الوصفة، من مجرد حلويات إلى وصفات فطائر شهية، تناسب الاستخدام اليومي، سواء بالفطور أو الغداء أو حتى العشاء إن أردت.طريقة عمل عش البلبل التركي
على الرغم من أن عش البلبل هو حلى سوري، إلا أن تطوير الطعام مع انتقاله من دولة إلى أخرى، يضفي الكثير من الأهمية والتجديد على لاطعام نفسه، فإذا نظرنا إلى وجبات الفطور المكونة من عجينة، نجد أن المطبخ التركي به الكثير من المخبوزات، التي تصلح للتحضير كوجبة إفطار تشبه كثيرا عجينة عش البلبل المحشوة بالجبنه، مثل طريقة عمل فطائر تركية، وفطيرة البطاطس التركية، وطريقة خبز البيدا التركي، وكلها طرق مختلفة لهعمل وجبة فطور خفيفة بعجينة هشة. ومن تختلف طرق عمل عش البلبل وفقًا للمقادير والمكونات مثل؛ عش البلبل بالجلاش، وكيفية عمل عش البلبل بالتورتيلا، وعش البلبل باللحمة، وعش البلبل بالقشطة، وكيفية عمل عش البلبل بالجبنه، بالإضافة إلى طريقة عمل عش البلبل السوري، وكيفية عمل عش البلبل التركي. ومن أشهر طرق التحضير لأشهر طهاة الوطن العربي؛ كيفية عمل عش البلبل منال العالم، وطريقة عمل عش البلبل شام الاصيل.مكونات عش البلبل
- كوبان من الطحين متعدد الاستعمالات.
- ملعقة كبيرة خميرة.
- ½ كوب ماء دافيء.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- ¼ ملعقة صغيرة ملح.
- ½ ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- ملعقتان كبيرتان حليب بودر.
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- قومي أولا بتحضير عجينة عش البلبل؛ وذلك بإحضار وعاء ومزج كلا من؛ الماء والسكر والخميرة، واتركيها تختمر.
- ثم ضعي الطحين مع البيكنج بودر والملح، ثم ضعي عليهم الزيت والحليب السائل، وامزجيهم جيدا.
- وبعد ذلك ضعي كل المكونات معا، واعجنيهم حتى تحصلين على عجينة طرية ومتماسكة.
- ثم اتركي العجينة ترتاتح لمدة ساعة، في مكان دافيء ومظلم جانبًا.
- وأثناء اختمار العجينة، حضري حشوة الجبنة، وذلك بمزج الجبن لديك مع الحليب، حتى تتجانس كل المكونات.
- ثم أحضري العجينة وافرديها بسمك متوسط، ثم افردي فوقها حشوة الجبنة كاملة، ويمكنك نثر حبة البركة أو السمسم على الوجه.
- وبعد ذلك ضعيها في صينية الخبز، وأدخليها لتنضج على حرارة 180 درجة مئوية، لمدة 10 دقائق.
- ثم أخرجيها عندما تحصل على لون ذهبي، واسكبي فوقها العسل، أو قدميها ساخنة وجوارها صحن العسل وألف هناء.
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