وصفات من التفاح صحية ولذيذة بمكونات قليلة وأطعمة مختلفة

وصفات من التفاح لأنه يعتبر من أنواع الفواكه الصحية التي تحتوي على كمية كبيرة من الألياف الغذائية التي تملأ المعدة وتعطي الإحساس بالشبع لفترة طويلة لذلك فهو من الفاكهة المناسبة لأصحاب الحميات الغذائية، ومما يتميز به التفاح أيضًا هو قوامه الذي يسمح له بالطهي والدخول كمكون رئيسي في عدة وصفات صحية. مقادير التفاح السوتيه 5 ثمرات من التفاح.

ربع كوب من الزبدة.

ربع كوب من الماء.

نصف كوب سكر.

نصف ملعقة صغيرة قرفة بودر. طريقة عمل وصفات من التفاح سوتيه التفاح وصفة لذيذة وتعتبر طبق حلويات سريع ووجود التفاح في المكونات يجعلنا نحصل على فوائده الكثيرة.

ولعمل الوصفة قشر كمية التفاح ثم قطع التفاح على شكل شرائح.

احضر إناء عميق ويفضل أن يكون من نوعية غير قابلة للصق.

ضع الإناء على النار وبه كمية الزبدة حتى تذوب.

ضع شرائح التفاح بعد ذلك واتركها على نار متوسطة حوالي دقيقة.

من بعدها قم بوضع الماء حتى يغلى مع المكونات ثم قم بإضافة السكر والقرفة.

قلب المكونات وغطي الإناء واتركه على النار المتوسطة حوالي 10 دقائق مع التقليب بين الحين والآخر حتى تلاحظ أن شرائح التفاح أصبحت طرية.

ارفعه من على النار واتركه حتى يبرد. طريقة عمل التفاح المحمص من أهم مميزات التفاح قدرته على تحمل النار وهو ما جعله مناسب لوصفات الطهي المختلفة وفي هذه الوصفة سنقوم بتحميص التفاح في الفرن.

احضر حوالي 5 ثمرات من التفاح وقطع كل منهم إلى أربع قطع وتخلص من الأجزاء الداخلية والبذور.

بعد ذلك احضر ربع كوب من السكر الأبيض أو البني حسب المتوفر لديك واخلط مع السكر ربع ملعقة صغيرة من القرفة فمن المعروف أن نكهة القرفة تتماشى مع نكهة التفاح وتدخل معه في العديد من الوصفات.

اخلط قطع التفاح مع خليط السكر والقرفة بحيث تتغلف قطع التفاح بطبقة من السكر.

ثم ترص قطع التفاح في صينية ويفضل وجود ورقة زبدة عليها، ثم توضع في الفرن حتى تصبح قطع التفاح طرية من الداخل ثم اشعل الشواية حتى تأخذ قرمشة ولون مثل البطاطس المقلية. الوسوم

وصفات من التفاح لأنه يعتبر من أنواع الفواكه الصحية التي تحتوي على كمية كبيرة من الألياف الغذائية التي تملأ المعدة وتعطي الإحساس بالشبع لفترة طويلة لذلك فهو من الفاكهة المناسبة لأصحاب الحميات الغذائية، ومما يتميز به التفاح أيضًا هو قوامه الذي يسمح له بالطهي والدخول كمكون رئيسي في عدة وصفات صحية. مقادير التفاح السوتيه 5 ثمرات من التفاح.

ربع كوب من الزبدة.

ربع كوب من الماء.

نصف كوب سكر.

نصف ملعقة صغيرة قرفة بودر. طريقة عمل وصفات من التفاح سوتيه التفاح وصفة لذيذة وتعتبر طبق حلويات سريع ووجود التفاح في المكونات يجعلنا نحصل على فوائده الكثيرة.

ولعمل الوصفة قشر كمية التفاح ثم قطع التفاح على شكل شرائح.

احضر إناء عميق ويفضل أن يكون من نوعية غير قابلة للصق.

ضع الإناء على النار وبه كمية الزبدة حتى تذوب.

ضع شرائح التفاح بعد ذلك واتركها على نار متوسطة حوالي دقيقة.

من بعدها قم بوضع الماء حتى يغلى مع المكونات ثم قم بإضافة السكر والقرفة.

قلب المكونات وغطي الإناء واتركه على النار المتوسطة حوالي 10 دقائق مع التقليب بين الحين والآخر حتى تلاحظ أن شرائح التفاح أصبحت طرية.

ارفعه من على النار واتركه حتى يبرد. طريقة عمل التفاح المحمص من أهم مميزات التفاح قدرته على تحمل النار وهو ما جعله مناسب لوصفات الطهي المختلفة وفي هذه الوصفة سنقوم بتحميص التفاح في الفرن.

احضر حوالي 5 ثمرات من التفاح وقطع كل منهم إلى أربع قطع وتخلص من الأجزاء الداخلية والبذور.

بعد ذلك احضر ربع كوب من السكر الأبيض أو البني حسب المتوفر لديك واخلط مع السكر ربع ملعقة صغيرة من القرفة فمن المعروف أن نكهة القرفة تتماشى مع نكهة التفاح وتدخل معه في العديد من الوصفات.

اخلط قطع التفاح مع خليط السكر والقرفة بحيث تتغلف قطع التفاح بطبقة من السكر.

ثم ترص قطع التفاح في صينية ويفضل وجود ورقة زبدة عليها، ثم توضع في الفرن حتى تصبح قطع التفاح طرية من الداخل ثم اشعل الشواية حتى تأخذ قرمشة ولون مثل البطاطس المقلية.

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