ازاي تخلي ضوافرك اقوى وصحية بطرق طبيعية في البيت

الضوافر في معظم الاوقات بتتكسر بسبب نقص الكالسيوم في الجسم ، وفي الحالة المفروض تزودي من استهلاك اللبن ومنتجات الالبان لانها مصدر غني بالكالسيوم ، بالاضافة انك لازم تتجنبي استخدام انواع المانيكير الرخيصة لان المواد الكيميائية الموجودة فيها بتضر نسيج الضوافر والمينا اللي بتحميها ، واثناء شغل البيت لازم تلبسي جوانتي عشان تحمي ايدك وضوافرك ، وبالطريقة دي هتحمي ضوافرك ، بالاضافة لمجموعة علاجات طبيعية لتقوية الاظافر هنعرفها مع بعض من خلال السطور الجايه.
علاجات طبيعية لتقوية الاظافر:
1- زيت جوز الهند:
زيت جوز الهند بيحتوي على دهون مشبعة بتساعد على ترطيب الضوافر والتخلص من التهابات الضوافر بشكل طبيعي.
خدي كمية من زيت جوز الهند باطراف صوابعك ، ودلكي بيه الضوافر ، وسيبيه عليها لمدة 5 – 10 دقايق.
كرري الطريقة دي مرتين في اليوم.
2- زيت الزيتون:
زيت الزيتون يعتبر من افضل العلاجات لتقوية الاظافر ، وهيساعد على ترطيب الاظافر وتنعيم الجلد اللي حوالين الضوافر.
دفي زيت الزيتون على النار وخدي منه دلكي بيه الضوافر من فوق وتحت الضوافر ، سيبيه من 10 – 15 دقيقة ، وبعدها اغسلي الضوافر بالماية.
كرري الطريقة دي 2 – 3 مرات في اليوم.
3- ملح البحر:
ملح البحر بيعزز نمو صفيحة الضوافر ، بالاضافة ان ليه تأثير مضاد للفطريات ، وبالتالي الاستخدام المتكرر للحمامات الملحية فعال في تجنب اي التهابات للضوافر.
الحاجات اللي هتحتاجيها:
– 1 معلقة صغيرة ملح.
– ¼ كوباية زيت زيتون.
– 1 معلقة كبيرة عسل.
– 1 معلقة كبيرة عصير ليمون.
اخلطي كل المكونات مع بعض وضيفي لها شوية ماية وسخنيه على النار ، بمجرد ما الخليط يبقى دافي ارفعيه من على النار وسيبيه يبرد شوية لحد ما يوصل لدرجة حرارة الغرفة ، اغسلي ضوافرك كويس وانقعيها في الخليط لمدة 5 – 10 دقايق.
كرري الطريقة دي مرة في الاسبوع.
4- عصير الليمون:
الليمون مصدر غني لفيتامين C اللي بيساعد على منع اصفرار الاظافر وبيحافظ على الضوافر صحية وقوية.
الحاجات اللي هتحتاجيها:
– 1 معلقة كبيرة عصير ليمون.
– 3 معالق كبيرة زيت زيتون.
– قطع قطن.
في بولة اخلطي عصير الليمون مع زيت الزيتون ، دفي الخليط على النار وسيبيه يبرد شوية لحد ما تقدري تتحمليه ، اغمسي القطن في الخليط وادهني بيها الضوافر ، وسيبيه من 10 – 15 دقيقة.
كرري الطريقة دي مرتين على الاقل في الاسبوع.
ملحوظة: ماتستخدميش الليمون لو في اصابة على ضوافرك او على الجلد اللي حوالين الضوافر ، لان المحتوى الحمضي لليمون هيسبب احساس بالحرقان على الجروح.
5- زيت فيتامين E:
فيتامين E بيساعد على ترطيب الضوافر وبيحافظ عليها قوية وصحية.
هاتي كبسولة فيتامين E افتحيها واضغطي عليها واستخرجي منها الزيت ، وحطيه على الضوافر ودلكيها بصوابعك لمدة دقايق.
كرري الطريقة دي مرة كل يوم.
6- خل التفاح:
خل التفاح بيحتوي على عناصر غذائية ، زي المغنيسيوم, البوتاسيوم, الكالسيوم, الحديد اللي بتساعد في الحفاظ على ضوافرك قوية وصحية ، كمان الخصائص المضادة للبكتيريا الموجودة في خل التفاح بتمنع فطريات الاظافر.
في بولة اخلطي كميات متساوية من خل التفاح والماية ، قلبيهم كويس وانقعي ضوافرك في الخليط لمدة دقايق.
كرري الطريقة دي مرة واحدة كل يوم.
7- الشاي الاخضر:
الشاي الاخضر بيحتوي على خصائص مضادة للاكسدة بتساعد على تقوية الاظافر بشكل طبيعي.
حضري كوباية شاي اخضر وسيبيها تبرد ، صبيه في طبق وانقعي ضوافرك فيه لمدة 10 – 15 دقيقة.
كرري الطريقة دي 2 – 3 مرات في الاسبوع.
8- زيت شجرة الشاي:
الخصائص المطهرة والمضادة للفطريات الموجودة في زيت شجرة الشاي بتساعد على علاج مشاكل الاظافر وكمان اصلاح الاظافر التالفة.
اخلطي زيت شجرة الشاي مع ماية دافية ، انقعي ضوافرك في الخليط لمدة دقايق.
كرري الطريقة دي مرتين في الاسبوع.
9- زيت بذور الكتان:
بذور الكتان تعتبر مصدر جيد للبروتين, الالياف, واوميجا 3 الدهنية ، وكمان مصدر غني لبعض الفيتامينات والمعادن ، اللي بتساعد على تقوية الاظافر ومنع تكسرها.
خدي كمية من زيت بذور الكتان دلكي بيها الضوافر لمدة دقايق.
كرري الطريقة دي كل يوم قبل النوم.
10- صفار البيض:
صفار البيض يعتبر مصدر جيد للفيتامينات والمعادن اللي بتساعد على تقوية الضوافر بشكل طبيعي.
هاتي صفار بيضة دلكي بيه ضوافرك لمدة دقايق ، وبعدين اغسليه.
كرري الطريقة دي مرتين في الاسبوع.
11- زيت بذور العنب:
خدي كام نقطة من زيت بذور العنب على اطراف صوابعك ، دلكي بيها الضوافر والجلد اللي حوالين ضوافرك ، سيبيه دقايق واغسليه.
كرري الطريقة دي مرتين في اليوم.
12- الاعشاب:
الاعشاب زي البابونج, العرعر استخدامها بيساعد على تقوية الضوافر.
خدي معلقة كبيرة من اي نوع عشب وممكن تستخدمي الاوراق ، ضيفي لها كوباية ماية مغلية ، سيبيها نص ساعة ،وانقعي ضوافرك فيه.
كرري الطريقة دي مرة في الاسبوع.
13- اليود:
اليود بيساعد على تقوية الضوافر ، وبيسمح بتعزيز الدورة الدموية الدقيقة في اطراف الصوابع.
استخدمي قطعة قطن مبللة باليود لازالة المانيكير ، ومش ضروري تغسليها بالماية بعدها ، الضوافر هتمتص اليود بالكامل طول الليل.
استخدمي الطريقة دي في كل مرة تيجي تشيلي فيها المانيكير.
ملحوظة: الاستخدام المفرط لليود ممكن انه يسبب اصفرار الضوافر.
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