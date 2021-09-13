ازاي تخلي ضوافرك اقوى وصحية بطرق طبيعية في البيت

الضوافر في معظم الاوقات بتتكسر بسبب نقص الكالسيوم في الجسم ، وفي الحالة المفروض تزودي من استهلاك اللبن ومنتجات الالبان لانها مصدر غني بالكالسيوم ، بالاضافة انك لازم تتجنبي استخدام انواع المانيكير الرخيصة لان المواد الكيميائية الموجودة فيها بتضر نسيج الضوافر والمينا اللي بتحميها ، واثناء شغل البيت لازم تلبسي جوانتي عشان تحمي ايدك وضوافرك ، وبالطريقة دي هتحمي ضوافرك ، بالاضافة لمجموعة علاجات طبيعية لتقوية الاظافر هنعرفها مع بعض من خلال السطور الجايه.

علاجات طبيعية لتقوية الاظافر:

1- زيت جوز الهند:

زيت جوز الهند بيحتوي على دهون مشبعة بتساعد على ترطيب الضوافر والتخلص من التهابات الضوافر بشكل طبيعي.

خدي كمية من زيت جوز الهند باطراف صوابعك ، ودلكي بيه الضوافر ، وسيبيه عليها لمدة 5 – 10 دقايق.

كرري الطريقة دي مرتين في اليوم.

2- زيت الزيتون:

زيت الزيتون يعتبر من افضل العلاجات لتقوية الاظافر ، وهيساعد على ترطيب الاظافر وتنعيم الجلد اللي حوالين الضوافر.

دفي زيت الزيتون على النار وخدي منه دلكي بيه الضوافر من فوق وتحت الضوافر ، سيبيه من 10 – 15 دقيقة ، وبعدها اغسلي الضوافر بالماية.

كرري الطريقة دي 2 – 3 مرات في اليوم.

3- ملح البحر:

ملح البحر بيعزز نمو صفيحة الضوافر ، بالاضافة ان ليه تأثير مضاد للفطريات ، وبالتالي الاستخدام المتكرر للحمامات الملحية فعال في تجنب اي التهابات للضوافر.

الحاجات اللي هتحتاجيها:

– 1 معلقة صغيرة ملح.

– ¼ كوباية زيت زيتون.

– 1 معلقة كبيرة عسل.

– 1 معلقة كبيرة عصير ليمون.

اخلطي كل المكونات مع بعض وضيفي لها شوية ماية وسخنيه على النار ، بمجرد ما الخليط يبقى دافي ارفعيه من على النار وسيبيه يبرد شوية لحد ما يوصل لدرجة حرارة الغرفة ، اغسلي ضوافرك كويس وانقعيها في الخليط لمدة 5 – 10 دقايق.

كرري الطريقة دي مرة في الاسبوع.

4- عصير الليمون:

الليمون مصدر غني لفيتامين C اللي بيساعد على منع اصفرار الاظافر وبيحافظ على الضوافر صحية وقوية.

الحاجات اللي هتحتاجيها:

– 1 معلقة كبيرة عصير ليمون.

– 3 معالق كبيرة زيت زيتون.

– قطع قطن.

في بولة اخلطي عصير الليمون مع زيت الزيتون ، دفي الخليط على النار وسيبيه يبرد شوية لحد ما تقدري تتحمليه ، اغمسي القطن في الخليط وادهني بيها الضوافر ، وسيبيه من 10 – 15 دقيقة.

كرري الطريقة دي مرتين على الاقل في الاسبوع.

ملحوظة: ماتستخدميش الليمون لو في اصابة على ضوافرك او على الجلد اللي حوالين الضوافر ، لان المحتوى الحمضي لليمون هيسبب احساس بالحرقان على الجروح.

5- زيت فيتامين E:

فيتامين E بيساعد على ترطيب الضوافر وبيحافظ عليها قوية وصحية.

هاتي كبسولة فيتامين E افتحيها واضغطي عليها واستخرجي منها الزيت ، وحطيه على الضوافر ودلكيها بصوابعك لمدة دقايق.

كرري الطريقة دي مرة كل يوم.

6- خل التفاح:

خل التفاح بيحتوي على عناصر غذائية ، زي المغنيسيوم, البوتاسيوم, الكالسيوم, الحديد اللي بتساعد في الحفاظ على ضوافرك قوية وصحية ، كمان الخصائص المضادة للبكتيريا الموجودة في خل التفاح بتمنع فطريات الاظافر.

في بولة اخلطي كميات متساوية من خل التفاح والماية ، قلبيهم كويس وانقعي ضوافرك في الخليط لمدة دقايق.

كرري الطريقة دي مرة واحدة كل يوم.

7- الشاي الاخضر:

الشاي الاخضر بيحتوي على خصائص مضادة للاكسدة بتساعد على تقوية الاظافر بشكل طبيعي.

حضري كوباية شاي اخضر وسيبيها تبرد ، صبيه في طبق وانقعي ضوافرك فيه لمدة 10 – 15 دقيقة.

كرري الطريقة دي 2 – 3 مرات في الاسبوع.

8- زيت شجرة الشاي:

الخصائص المطهرة والمضادة للفطريات الموجودة في زيت شجرة الشاي بتساعد على علاج مشاكل الاظافر وكمان اصلاح الاظافر التالفة.

اخلطي زيت شجرة الشاي مع ماية دافية ، انقعي ضوافرك في الخليط لمدة دقايق.

كرري الطريقة دي مرتين في الاسبوع.

9- زيت بذور الكتان:

بذور الكتان تعتبر مصدر جيد للبروتين, الالياف, واوميجا 3 الدهنية ، وكمان مصدر غني لبعض الفيتامينات والمعادن ، اللي بتساعد على تقوية الاظافر ومنع تكسرها.

خدي كمية من زيت بذور الكتان دلكي بيها الضوافر لمدة دقايق.

كرري الطريقة دي كل يوم قبل النوم.

10- صفار البيض:

صفار البيض يعتبر مصدر جيد للفيتامينات والمعادن اللي بتساعد على تقوية الضوافر بشكل طبيعي.

هاتي صفار بيضة دلكي بيه ضوافرك لمدة دقايق ، وبعدين اغسليه.

كرري الطريقة دي مرتين في الاسبوع.

11- زيت بذور العنب:

خدي كام نقطة من زيت بذور العنب على اطراف صوابعك ، دلكي بيها الضوافر والجلد اللي حوالين ضوافرك ، سيبيه دقايق واغسليه.

كرري الطريقة دي مرتين في اليوم.

12- الاعشاب:

الاعشاب زي البابونج, العرعر استخدامها بيساعد على تقوية الضوافر.

خدي معلقة كبيرة من اي نوع عشب وممكن تستخدمي الاوراق ، ضيفي لها كوباية ماية مغلية ، سيبيها نص ساعة ،وانقعي ضوافرك فيه.

كرري الطريقة دي مرة في الاسبوع.

13- اليود:

اليود بيساعد على تقوية الضوافر ، وبيسمح بتعزيز الدورة الدموية الدقيقة في اطراف الصوابع.

استخدمي قطعة قطن مبللة باليود لازالة المانيكير ، ومش ضروري تغسليها بالماية بعدها ، الضوافر هتمتص اليود بالكامل طول الليل.

استخدمي الطريقة دي في كل مرة تيجي تشيلي فيها المانيكير.

ملحوظة: الاستخدام المفرط لليود ممكن انه يسبب اصفرار الضوافر.

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