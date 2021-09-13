طريقة عمل باناكوتا الإيطالية بكل سهولة وبمذاق روعة لم تجربوها من قبل

طريقة عمل باناكوتا ، تعتبر باناكوتا أو كما تسمى بالكريمة المطبوخة من الحلوى الإيطالية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على تناولها في الكافيهات الشهيرة، كما أنها من الحلوى المميزة والرائعة والخرافة التي ليس لها مثيل، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية، وبسهولة تحضيرها أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم، وإضفاء البهجة والسعادة في المنزل، كما يمكنكم تجربة حلى الموكا البارد وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل باناكوتا الإيطالية بألذ الوصفات.

مكونات طريقة عمل باناكوتا

تتكون طريقة عمل باناكوتا من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

400 مل كريمة سائلة.

2 كوب من الحليب.

كوب سكر.

عود فانيليا.

6 أوراق من الجيلاتين.

مقادير الصوص

200 جم توت أحمر مجمد.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة ونصف من النشا.

نصف كوب ماء.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

للتزيين

توت أحمر.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل باناكوتا بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر حلة، ثم نضيف إليها الكريمة السائلة والحليب والسكر، ثم نقلب جيداً حتى يذوب السكر.

ثم نحضر عود فانيليا، ثم نقوم بفتحه وإخراج الفانيليا منه ووضعها في الحلة، ثم نضيف العود.

ثم نضع الحلة على النار ونتركها حتى يغلي الخليط، ثم نرفعها من على النار.

بعد ذلك نحضر وعاء، ثم نضيف إليه أوراق الجيلاتين وماء، ثم نترك الأوراق في الماء لمدة 5 دقائق.

ثم نرفع الحلة من على النار بعد الغليان، ونخرج منها عود الفانيليا.

ثم نضع أوراق الجيلاتين في الحلة ونقلب جيداً.

بعد ذلك نحضر كاسات تقديم ونوزع فيها الخليط، ثم ندخلها في الثلاجة ونتركها حتى تتماسك وتبرد.

تحضير الصوص