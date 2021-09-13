طريقة صبغة شعر بني بالبيت مثل الصالونات في نص ساعه فقط احصلي على مظهر جديد

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هل أنتي تريدين الحصول على لون صبغة شعر بني وأيضا شعر جديد لكن ميزانيتك لا تكفي لمصفف الشعر هذا الشهر؟ لا مشكلة، فقط افعليها بنفسك كل ما عليكى هو أحضار علب صبغه شعر من الصيدلية. حتى تبدو النتيجة كما هي على العبوة، ولكي نضمن نجاح اللون لدينا بعض النصائح لكي يجب تنفيذها جميعا وبكل دقة لكى تحصلي على النتيجة المرادة.صبغة شعر بني
تعرفي أيضا على طريقة صبغ شعر بني فاتح، حيث يوجد نوع من الصبغات توضع على الشعر مباشرة من الزجاجة وثم تمشطيها. نظرًا لأن هذه مسألة سائلة إلى حد ما، يجب أن تعمل بسرعة وأمان. أما الكريمات: أكثر سمكًا وبالتالي فهي أسهل في الاستخدام. يمكن لأولئك الغير محترفين في الصباغة أن يستغرقوا وقتًا أطول قليلاً.طريقة صبغ الشعر في المنزل
لا تغسلي شعرك في اليوم السابق. يسمح الزيت الموجود في شعرك للون بالتغلغل بشكل أفضل في الشعر.
- أولا حتى لا تسوء الأمور، من المهم جدًا أن تعدي نفسك وحمامك بشكل صحيح أولاً.
- ارتدِ الملابس التي يُسمح لها بالاتساخ وتغطية كتفيك بمنشفة قديمة.
- قومي بإزالة بساط الحمام الجديد حتى لا تنسكب.
- جهزي المناشف الورقية لمسح البقع على الفور.
- نصيحة صغيرة: حتى لا تلون جبهتك أو صدغيك أو أذنيك عن طريق الخطأ، استخدمي الفازلين عليها. بهذه الطريقة لن تلتصق الصبغة هناك.
الصباغة: أولاً، قومي بتمشيط شعرك جيدًا، وقسميه إلى خصلات سميكة وثبتيها بمشابك.
- الآن ارتدي القفازات الموجودة في العبوة واخلطي الصبغة كما هي في نشرة العبوة.
- إذا كنتي تقوم بالتلوين باستخدام هذه الصبغة لأول مرة، فيجب عليك إجراء اختبار تمييز: للقيام بذلك، ما عليك سوى تطبيق اللون على خصلة من الشعر (إذا أمكن ليس من أعلى الشعر في حالة حدوث خطأ ما).
- لذلك يمكنك أن ترى كيف تتفاعل فروة الرأس مع التلوين، وما إذا كنت تحب اللون ام لا.
- إذا كان كل شيء مناسبًا، فابدأ بعملية الصباغة الفعلية: أمسكي خصلة مقطعة واعمل باللون بشكل صحيح من الجذر إلى الحافة.
- اغسلي اللون. وبدون الشامبو، فقط بالماء الصافي.
- إذا كنتي قد غسلت اللون تمامًا، فقم بالتدليك في البلسم المرفق في العلبة. هذا يغلق بشرة الشعر ويختم اللون.
- لكي لا تزيد من إجهاد شعرك بعد كل عمليات التلوين، يجب تركه يجف في الهواء بدلًا من التجفيف بالمجفف.
الوسوم
هل أنتي تريدين الحصول على لون صبغة شعر بني وأيضا شعر جديد لكن ميزانيتك لا تكفي لمصفف الشعر هذا الشهر؟ لا مشكلة، فقط افعليها بنفسك كل ما عليكى هو أحضار علب صبغه شعر من الصيدلية. حتى تبدو النتيجة كما هي على العبوة، ولكي نضمن نجاح اللون لدينا بعض النصائح لكي يجب تنفيذها جميعا وبكل دقة لكى تحصلي على النتيجة المرادة.صبغة شعر بني
تعرفي أيضا على طريقة صبغ شعر بني فاتح، حيث يوجد نوع من الصبغات توضع على الشعر مباشرة من الزجاجة وثم تمشطيها. نظرًا لأن هذه مسألة سائلة إلى حد ما، يجب أن تعمل بسرعة وأمان. أما الكريمات: أكثر سمكًا وبالتالي فهي أسهل في الاستخدام. يمكن لأولئك الغير محترفين في الصباغة أن يستغرقوا وقتًا أطول قليلاً.طريقة صبغ الشعر في المنزل
لا تغسلي شعرك في اليوم السابق. يسمح الزيت الموجود في شعرك للون بالتغلغل بشكل أفضل في الشعر.
- أولا حتى لا تسوء الأمور، من المهم جدًا أن تعدي نفسك وحمامك بشكل صحيح أولاً.
- ارتدِ الملابس التي يُسمح لها بالاتساخ وتغطية كتفيك بمنشفة قديمة.
- قومي بإزالة بساط الحمام الجديد حتى لا تنسكب.
- جهزي المناشف الورقية لمسح البقع على الفور.
- نصيحة صغيرة: حتى لا تلون جبهتك أو صدغيك أو أذنيك عن طريق الخطأ، استخدمي الفازلين عليها. بهذه الطريقة لن تلتصق الصبغة هناك.
الصباغة: أولاً، قومي بتمشيط شعرك جيدًا، وقسميه إلى خصلات سميكة وثبتيها بمشابك.
- الآن ارتدي القفازات الموجودة في العبوة واخلطي الصبغة كما هي في نشرة العبوة.
- إذا كنتي تقوم بالتلوين باستخدام هذه الصبغة لأول مرة، فيجب عليك إجراء اختبار تمييز: للقيام بذلك، ما عليك سوى تطبيق اللون على خصلة من الشعر (إذا أمكن ليس من أعلى الشعر في حالة حدوث خطأ ما).
- لذلك يمكنك أن ترى كيف تتفاعل فروة الرأس مع التلوين، وما إذا كنت تحب اللون ام لا.
- إذا كان كل شيء مناسبًا، فابدأ بعملية الصباغة الفعلية: أمسكي خصلة مقطعة واعمل باللون بشكل صحيح من الجذر إلى الحافة.
- اغسلي اللون. وبدون الشامبو، فقط بالماء الصافي.
- إذا كنتي قد غسلت اللون تمامًا، فقم بالتدليك في البلسم المرفق في العلبة. هذا يغلق بشرة الشعر ويختم اللون.
- لكي لا تزيد من إجهاد شعرك بعد كل عمليات التلوين، يجب تركه يجف في الهواء بدلًا من التجفيف بالمجفف.
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