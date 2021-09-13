طريقة عمل الخيار المخلل السريع و المقرمش في المنزل بخلطة تتبيله المخلل

طريقة عمل الخيار المخلل السريع والمقرمش بخلط تتبيله المخلل و بلون و ريحة وطعم متميز في المنزل افضل من شرائه من الخارج و بجودة عالية يمكن عمل الخيار المخلل بمكونات أمنة يعني من صنع ايدكي وبخطوات سهلة و بسيطة ، كما انه يعد من أسهل المخللات تحضيرا حيث لا يحتاج الى وقت من خلال مقالنا هذا اقدم لكم طريقة عمل الخيار المخلل المقطع مضاف إليه تتبيله المخلل تابعي وصفتنا بدقة حتى تحصلي على وصفة صحيحة. طريقة عمل الخيار المخلل ومكوناته طريقة عمل الخيار المخلل ومكوناته المكونات اللازمة.. خيار المقطع.

خل. خلطة تتبيله المخلل خلطة تتبيله المخلل مكونات خلطة تتبيله المخلل.. ملح – ليمون بقشرة – خل – جزر- هريسة شطه – سكر – فلفل اخضر حار حبهان – كزبرة – كرفس – ثوم. طريقة تحضير خلطة تتبيله الخيار في محضر الطعام نضع فيه المكونات منها الليمون بقشرة مقطع نصفين والكرفس والثوم ثم يضاف الملح و تخلط كل هذه المكونات وتفرم فرما ناعم في المحضر. ثم يسكب هذا الخليط الناعم في وعاء كبير. نبدا فيه تقطيع الجزر إلي شرائح و نضعه في محضر الطعام ويفرم جيدا ثم يضاف في الوعاء على المكونات السابقة المفرومة من خلطة الكرفس والليمون. وبعد نضع قرون الفلفل الأخضر الحار في محضر الطعام ونفرم جيدا وتوضع في الوعاء مع الليمون والجزر والكرفس وباقي الخلطة. يضاف على الخليط السابق في البوله كمية من الملح مناسبة وتكون كبيرة وكمية كبيرة من السكر. تضاف هريسة الشطه بكمية حسب الرغبة ويضاف أيضا الخل بكمية كبيرة ثم تضاف الكزبرة الخضراء المفرومة والحبهان. تقلب جميع المكونات مع بعضها للغاية حتى يصبح لدينا خلطة ممتزجة ورائعة للمخلل. طريقة تحضير الخيار المخلل نحضر الخيار بعد اختيار مقاسات صغيرة ويغسل جيدا ويقطع شرائح حسب الرغبة. ثم نحضر برطمان نظيف ومعقم ونضع فيه كمية من الخيار المقطع نصب عليه خلطة من تتبيله المخلل السابق تحضيرها. نضع طبقة اخرى من الخيار المقطع وأخيرا عليها خلطة من التتبيله. ثم انزلي بكمية من الملح فوق وجه البرطمان و قومي بأغلاق البرطمان جيدا. يترك المخلل الخيار لمدة أسبوع تقريبا حتى يتخلل ويتشرب من التتبيله و يمكن تناوله بجانب الأطباق على المائدة وصحة وهناء. طريقة تحضير خلطة تتبيله الخيارطريقة تحضير الخيار المخلل نصيحة مهمة….

من الأفضل أثناء فترة تخليل الخيار المخلل يقلب البرطمان كل ثلاثة أيام مرة مقلوب على وجه البرطمان من ناحيه الغطاء ومره معدوله ليتخلل جيدا. الوسوم

طريقة عمل الخيار المخلل السريع والمقرمش بخلط تتبيله المخلل و بلون و ريحة وطعم متميز في المنزل افضل من شرائه من الخارج و بجودة عالية يمكن عمل الخيار المخلل بمكونات أمنة يعني من صنع ايدكي وبخطوات سهلة و بسيطة ، كما انه يعد من أسهل المخللات تحضيرا حيث لا يحتاج الى وقت من خلال مقالنا هذا اقدم لكم طريقة عمل الخيار المخلل المقطع مضاف إليه تتبيله المخلل تابعي وصفتنا بدقة حتى تحصلي على وصفة صحيحة. طريقة عمل الخيار المخلل ومكوناته طريقة عمل الخيار المخلل ومكوناته المكونات اللازمة.. خيار المقطع.

خل. خلطة تتبيله المخلل خلطة تتبيله المخلل مكونات خلطة تتبيله المخلل.. ملح – ليمون بقشرة – خل – جزر- هريسة شطه – سكر – فلفل اخضر حار حبهان – كزبرة – كرفس – ثوم. طريقة تحضير خلطة تتبيله الخيار في محضر الطعام نضع فيه المكونات منها الليمون بقشرة مقطع نصفين والكرفس والثوم ثم يضاف الملح و تخلط كل هذه المكونات وتفرم فرما ناعم في المحضر. ثم يسكب هذا الخليط الناعم في وعاء كبير. نبدا فيه تقطيع الجزر إلي شرائح و نضعه في محضر الطعام ويفرم جيدا ثم يضاف في الوعاء على المكونات السابقة المفرومة من خلطة الكرفس والليمون. وبعد نضع قرون الفلفل الأخضر الحار في محضر الطعام ونفرم جيدا وتوضع في الوعاء مع الليمون والجزر والكرفس وباقي الخلطة. يضاف على الخليط السابق في البوله كمية من الملح مناسبة وتكون كبيرة وكمية كبيرة من السكر. تضاف هريسة الشطه بكمية حسب الرغبة ويضاف أيضا الخل بكمية كبيرة ثم تضاف الكزبرة الخضراء المفرومة والحبهان. تقلب جميع المكونات مع بعضها للغاية حتى يصبح لدينا خلطة ممتزجة ورائعة للمخلل. طريقة تحضير الخيار المخلل نحضر الخيار بعد اختيار مقاسات صغيرة ويغسل جيدا ويقطع شرائح حسب الرغبة. ثم نحضر برطمان نظيف ومعقم ونضع فيه كمية من الخيار المقطع نصب عليه خلطة من تتبيله المخلل السابق تحضيرها. نضع طبقة اخرى من الخيار المقطع وأخيرا عليها خلطة من التتبيله. ثم انزلي بكمية من الملح فوق وجه البرطمان و قومي بأغلاق البرطمان جيدا. يترك المخلل الخيار لمدة أسبوع تقريبا حتى يتخلل ويتشرب من التتبيله و يمكن تناوله بجانب الأطباق على المائدة وصحة وهناء. طريقة تحضير خلطة تتبيله الخيارطريقة تحضير الخيار المخلل نصيحة مهمة….

من الأفضل أثناء فترة تخليل الخيار المخلل يقلب البرطمان كل ثلاثة أيام مرة مقلوب على وجه البرطمان من ناحيه الغطاء ومره معدوله ليتخلل جيدا.

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