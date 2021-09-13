احترس.. أطعمة نتناولها باستمرار تسبب لنا الصداع النصفي والألم الشديد بالرأس

الصداع النصفي من الأمور المزعجة التي تزعج الكثير من الأشخاص حيث يقف الصداع النصفي عائق في وجه الإنسان أثناء ممارسة أعماله اليومية، كما أن الصداع النصفي يصيب الإنسان بآلام شديدة في الرأس كما يشعر المريض بحدوث نبض في أحد جانبي رأسه، ويستمر الصداع النصفي مع المريض لمدة ساعتين أو أكثر وفي بعض الحالات يستمر الصداع النصفي لمدة أيام ولعل الغريب في الأمر أن هناك اطعمة نتناولها تسبب الصداع النصفي.

إمضاغ العلكة: الكثير من الأشخاص يحبون تناول العلكة يوميًا سواء رجالًا أو نساءًا ويعد تناول العلكة بصفة مستمرة من الأمور التي تسبب الصداع النصفي لدى الإنسان حيث إن حركة الفكين نتيجة مضغ العلكة لفترة طويلة تؤثر بصفة سلبية على الدماغ وتسبب الإصابة بالصداع النصفي.

الكثير من الأشخاص يحبون تناول العلكة يوميًا سواء رجالًا أو نساءًا ويعد تناول العلكة بصفة مستمرة من الأمور التي تسبب الصداع النصفي لدى الإنسان حيث إن حركة الفكين نتيجة مضغ العلكة لفترة طويلة تؤثر بصفة سلبية على الدماغ وتسبب الإصابة بالصداع النصفي. الشعرية سريعة التحضير: إن تناول النودلز أو ماتسمى بالشعرية سريعة التحضير من أكثر الأطعمة التي تؤدي إلى الإصابة بالصداع وحدوث نوبات كثير ومتكررة من الصداع، حيث تحتوي الشعرية السريعة التحضير على ملح غلوتامات ويعد ذلك من المواد التي تؤثر على الرأس والخلايا الدموية المودجودة به.

إن تناول النودلز أو ماتسمى بالشعرية سريعة التحضير من أكثر الأطعمة التي تؤدي إلى الإصابة بالصداع وحدوث نوبات كثير ومتكررة من الصداع، حيث تحتوي الشعرية السريعة التحضير على ملح غلوتامات ويعد ذلك من المواد التي تؤثر على الرأس والخلايا الدموية المودجودة به. خميرة المخبوزات: تحتوي الخميرة سواء الخميرة البيرة أو الخميرة الفورية على مادة الكومارين وتلك المادة تعد من المركبات التي تسبب الصداع النصفي فيجب الانتباه جيدًا والتقليل من تناول الشوربات الجاهزة لأنها تحتوي على خميرة والتقليل أيضًا من المخبوزات والمعجنات لاحتوائها على كمية كبيرة من الكومارين.

تحتوي الخميرة سواء الخميرة البيرة أو الخميرة الفورية على مادة الكومارين وتلك المادة تعد من المركبات التي تسبب الصداع النصفي فيجب الانتباه جيدًا والتقليل من تناول الشوربات الجاهزة لأنها تحتوي على خميرة والتقليل أيضًا من المخبوزات والمعجنات لاحتوائها على كمية كبيرة من الكومارين. ملح الطعام: إن ملح الطعام يحتوي على كمية كبيرة من الصوديوم والإفراط في تناول المأكولات المملحة يصيب الرأس بارتفاع ضغط الدم ومن ثم الشعور المستمر بالصداع.

إن ملح الطعام يحتوي على كمية كبيرة من الصوديوم والإفراط في تناول المأكولات المملحة يصيب الرأس بارتفاع ضغط الدم ومن ثم الشعور المستمر بالصداع. مشروبات الكافيين: تعد القهوة والشاي والشيكولاته من المواد الآمنة على الجسم والمفيدة جدًا لكن الإفراط في تناول تلك الأطعمة يؤثر بشكل غير إيجابي على المخ والأوعية الدموية لذلك يجب الانتباه إلى عدم الإفراط في تناول المشروبات والماكولات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين.

تعد القهوة والشاي والشيكولاته من المواد الآمنة على الجسم والمفيدة جدًا لكن الإفراط في تناول تلك الأطعمة يؤثر بشكل غير إيجابي على المخ والأوعية الدموية لذلك يجب الانتباه إلى عدم الإفراط في تناول المشروبات والماكولات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين. الأطعمة الباردة: تناول المثلجات والأطعمة المثلجة من أكثر الأمور التي تعمل على حدوث الصداع النصفي وتناول المأكولات الباردة والمثلجة مباشرة بعد التمارين الرياضية يسبب فورًا الصداع النصفي.

أطعمة تسبب الصداع النصفيأكلات تسبب الصداع فور تناولها

الكثير يعاني من الشعور بالصداع قد يكاد الشعور يوميًا أو كل بعض أيام وقد يكون الإنسان في حالة صحية جيدة أي لا يعاني من أي مرض قد يسبب له الصداع الشديد، ولكن الأمر لا يقتصر على الأمراض التي تسبب الصداع بل الأكلات والوجبات التي نتناولها ويعد تناول الجبن الأبيض بكميات كبيرة طوال اليوم من أحد المسببات للصداع بالإضافة إلى الأكلات الباردة والمشروبات والعصائر المثلجة، كما أن المكسرات وخاصة الفول السوداني من أكثر الأكلات التي تسبب الصداع.

الابتعاد عن تناول السكريات على معدة فارغة أو على الريق بالإضافة إلى عدم تناول السكريات فور الإحساس بالجوع.

البعد عن الأطعمة والأغذية المصنعة بجميع أنواعها نظرًا لاحتواء تلك الأطعمة على مواد حافظة ومنكهات صناعية وألوان صناعية تزيد فرصة الإصابة بالصداع النصفي.

عدم تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة من النترات وتلك الأطعمة مثل اللحوم المصنعة كالنقانق.

تفادي الإصابة بالصداع النصفيأسباب الصداع النصفي الأيمن

هناك العديد من الأشخاص يصابون بالصداع في المنطقة اليمنى من الرأس وينتج هذا الصداع عندما يحدث التهاب في الأعصاب التي تمتد من فوق الحبل الشوكي مباشرةً وحتى الدماغ تلك الالتهابات تعمل على إصابة الإنسان بألم وصداع شديد في المنطقة اليمنى من الراس وتسبب ألم في العينين وأيضًا الم في الرأس والرقبة، وتناول الأدوية بصفة مفرطة جدًا يؤدي إلى الصداع النصفي الأيمن وتلك من الأعراض الجانية للدواء والعقاقير والتي يصاب بها أكثر من 10% من سكان العالم لذلك يجب الاعتدال وعدم الإفراط في تناول العقاقير حتى إذا كانت عقاقير مسكنة.