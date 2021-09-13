هكذا يفعل الموز الأسود بجسمك عند تناوله انتبه جيدًا لتلك المعلومات

هكذا يفعل الموز الأسود عند تناوله يفعل بجسمك ما لا تتخيله، حيث إن للموز فوائد مميزة بصفة عامة، لكن في بعض الأحيان يشتري البعض موز ذو لون أسود أو يوجد به بعض البقع السوداء، ويعتقد البعض أن تلك البقع تدل على أن الموز غير صالح للتناول وفاسد، لكن الحقيقة غير التي تظهر أمام أعيننا، حيث أثبتت الدراسات الحديثة على أن الموز الأسود ذو فائدة كبيرة جدًا لجسم الإنسان .

هكذا يفعل الموز الأسود في جسم الإنسان ؟

لقد أثبتت التجارب الحديثة اليابانية أن الموز الأسود متعدد الفوائد، حيث يحمي الإنسان من الإصابة ببعض الامراض التي تهدد حياة الإنسان بالخطر، كما أنه يساهم بشكل كبير في معالجة العديد من الأمراض التي يتعرض لها جسم الإنسان، في ذلك المقال سوف نعرض أهم فوائد الموز الأسود وكي يحمي الإنسان ويعالج الكثير من الأمراض، وذلك لما يحتويه من فيتامينات ومعادن والكثير من العناصر الهامة لجسم الإنسان .

يساعد الموز الأسود بشكل كبير في التصدي لمرض السرطان، حيث إن الموز الأسود يحتوي على مواد مضادة للسرطان .

إن الموز ذو مصدر قوي لإمداد الجسم بالحديد اللازم .

يساهم الموز بشكل ممتاز في علاج مشاكل الجهاز الهضمي والعمل على تلطيف المعدة وتهدأت حرقة المعدة .

الموز الأسود على وجه الخصوص يحتوي على نسبة كبيرة جدًا من البوتاسيوم، حيث يعمل البوتاسيوم على تنظيم ضغط الدم .

يساهم في علاج الاكتئاب النفسي، حيث له دور فعال في التهدئة والمساعدة على النوم .

يقوم الموز بمعالجة الإمساك، حيث يعتبر ملين طبيعي وفعال .

الموز الأسود مصدر كبير للطاقة، حيث يمد الجسم بسعرات حرارية عالية، حيث إن قيمته عالية جدًا حيث إنه مصدر فوري للطاقة وطبيعي، فلا تحتاج إلى أن تقوم بتناول مشروبات الطاقة الغير طبيعية .

يساهم الموز في تخفيف الآلام عند النساء أثناء فترة الحيض، وذلك لأنه يحتوي على مسكنات طبيعية تساهم في تخفيف تشنجات عضلات الرحم أثناء فترة الحيض .

يساعد الموز في علاج آلام المفاصل والتهابات المفاصل، كما يعالج النقرس من خلال تناوله كوجبة خفيفة .

يساعد الموز على لمعان الشعر وامداده بالزيوت والعناصر المفيدة التي تعمل على تقويته .

يستخدم الموز كأفضل مغذي ومرطب للبشرة، حيث يدخل الموز في صناعة مستحضرات العناية بالبشرة لما له من فوائد ومميزات رائعة .

فوائد تناول الموز الأسود الصحيةفوائد الموز للشعر والبشرة

تحديث: للتمتع بحياة صحية يجب الاهتمام بتناول كل ما هو مفيد لجسمك، حيث هناك الكثير من الفواكه والخضروات التي تحارب الأمراض وتساهم في بناء جسد قوي وصحي يتصدى للأمراض .

يعمل الموز على إضافة التركيب واللمعان والنقاء إلى البشرة فالكثير من الأشخاص يواجهون العديد من الضغوطات النفسية والمجتمعية التي تعمل على إطفاء رونق وجمال الوجه وتناول الموز أو استخدامه بطريقة مباشرة على الوجه من الأمور التي تعمل على صفاء البشرة ونقائها، كما أن الموز يعمل على إعطاء البشرة ترطيب لا مثيل له حيث يمد خلايا البشرة بنسبة ترطيب عالية جدًا ويساهم في الحل من مشكلة جفاف البشرة.

ماسك الموز لفرد الشعر

يعد هذا الماسك من أفضل الأنواع الطبيعية التي تعمل على فرد الشعر الخشن والمجعد ويمكن استبداله بالكيراتين الباهظ الثمن والذي يحتوي على العديد من المواد الكيماوية.

2 حبة من الموز الناضج.

نصف كوب عسل ابيض.

نصف كوب من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

اغسلي الشعر جيدًا بالماء. ثم قومي بتقسيمه إلى أربع أقسام. بعد ذلك افردي ماسك الموز من الجذور وحتى الأطراف. غطي شعرك بقبعة استحمام وانتظري لمدة 3 ساعات. اغسلي شعرك بالماء والبلسم وشوف تلاحظين الفرق شعر انسيابي وناعم جدًا. كرري الوصفة مرة واحدة في الأسبوع أو مرة كل أسبوعين.

مكونات كيراتين الموزطريقة عمل ماسك الموز لفرد الشعر