 قلي البطاطس بدون زيت في الفرن مقمرشة وخفيفة على المعدة

طريقة قلي البطاطس بدون زيت، والمقصود بدون زيت هنا أي من دون كمية الزيت الغزيرة التي تُقلى بها البطاطس كما هو المعتاد، فإن للبطاطس طُرق تحضير مختلفة المسلوقة والمشوية والمقلية والبطاطس في الفرن بمختلف الحشوات، ويختلف الطعم كليًا، ومحبي البطاطس المقلية يعلمون أن لا يعوض طعمها أي نوع آخر، لذلك سنضع لكم بعض الوصفات للبطاطس المقلية بزيت قليل. قلي البطاطس بدون زيت قلي البطاطس بدون زيت المكونات: ثمرة بطاطس كبيرة، ولزيادة الكمية يجب فعل المثل وبنفس المقدار مع باقي المكونات.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة من النشا.

لتر ماء مغلي.

ملعقة صغيرة توم بودر.

وملعقة كبيرة من الزعتر.

ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير: نقوم بتقشير البطاطس وغسلها وتقطيعها إلى صوابع. نضعها في ماء مغلي مرفوع من على النار ونتركه لمدة تتراوح بين دقيقتين إلى خمس دقائق. نقوم برفع البطاطس في مصفاة ونتركها لبعض الوقت حتى نتأكد من تصفيتها جيدًا وخلوها من الماء. نأتي بإناء واسع ونضع به أصابع البطاطس بعد أن تم تصفيتها ونضيف عليها زيت الزيتون والتوابل من ملح وزعتر. وثوم بودر ونضيف أيضًا النشا مع التقليب جيدًا حتى تغطي جميع البطاطس بالتوابل. نضع البطاطس في صينية الفرن ونوزعها جيدًا وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة. نترك البطاطس في الفرن لمدة لا تقل عن 20 دقيقة ولا تزيد عن 30 دقيقة، تحديدًا حتى تنضج البطاطس وتأخذ اللون الذهبي. يُفضل أن تكون الصينية المستخدمة في هذه الوصفة من التيفال أو الجرانيت حتى لا تلتصق البطاطس بالصينية لان بها نسبة عالية من النشا. طريقة عمل البطاطس المحشية في الفرن طريقة عمل البطاطس المحشية في الفرن المكونات: 3 ثمرات بطاطس كبيرة.

نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. للحشو: 2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

2 ملعقة كبيرة من الجبنة الكريمي والكاست، وملعقة كبيرة من البارميزان.

القليل من البقدونس.

½ ملعقة صغيرة بابريكا.

ملح وفلفل أسود. طريقة التحضير: نخلط البطاطس بزيت الزيتون ونغلف كل ثمرة بورق الألمونيوم، ونضعها في الفرن المُشعل مسبقًا على درجة حرارة 180، ونتركها لنصف ساعة. نقطع الجزء العلوي من ثمرة البطاطس ونفرغ ما بداخلها لتكون جاهزة للحشو. نهرس البطاطس ونخلطها بالجبن والملح والفلفل والزبدة وباقي المكونات، ونضع على الوجه جبنة البارميزان. نحشى البطاطس بالخليط السابق وندخلها الفرن لبضع دقائق حتى تأخذ لون ذهبي. الوسوم

طريقة قلي البطاطس بدون زيت، والمقصود بدون زيت هنا أي من دون كمية الزيت الغزيرة التي تُقلى بها البطاطس كما هو المعتاد، فإن للبطاطس طُرق تحضير مختلفة المسلوقة والمشوية والمقلية والبطاطس في الفرن بمختلف الحشوات، ويختلف الطعم كليًا، ومحبي البطاطس المقلية يعلمون أن لا يعوض طعمها أي نوع آخر، لذلك سنضع لكم بعض الوصفات للبطاطس المقلية بزيت قليل. قلي البطاطس بدون زيت قلي البطاطس بدون زيت المكونات: ثمرة بطاطس كبيرة، ولزيادة الكمية يجب فعل المثل وبنفس المقدار مع باقي المكونات.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة من النشا.

لتر ماء مغلي.

ملعقة صغيرة توم بودر.

وملعقة كبيرة من الزعتر.

ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير: نقوم بتقشير البطاطس وغسلها وتقطيعها إلى صوابع. نضعها في ماء مغلي مرفوع من على النار ونتركه لمدة تتراوح بين دقيقتين إلى خمس دقائق. نقوم برفع البطاطس في مصفاة ونتركها لبعض الوقت حتى نتأكد من تصفيتها جيدًا وخلوها من الماء. نأتي بإناء واسع ونضع به أصابع البطاطس بعد أن تم تصفيتها ونضيف عليها زيت الزيتون والتوابل من ملح وزعتر. وثوم بودر ونضيف أيضًا النشا مع التقليب جيدًا حتى تغطي جميع البطاطس بالتوابل. نضع البطاطس في صينية الفرن ونوزعها جيدًا وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة. نترك البطاطس في الفرن لمدة لا تقل عن 20 دقيقة ولا تزيد عن 30 دقيقة، تحديدًا حتى تنضج البطاطس وتأخذ اللون الذهبي. يُفضل أن تكون الصينية المستخدمة في هذه الوصفة من التيفال أو الجرانيت حتى لا تلتصق البطاطس بالصينية لان بها نسبة عالية من النشا. طريقة عمل البطاطس المحشية في الفرن طريقة عمل البطاطس المحشية في الفرن المكونات: 3 ثمرات بطاطس كبيرة.

نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. للحشو: 2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

2 ملعقة كبيرة من الجبنة الكريمي والكاست، وملعقة كبيرة من البارميزان.

القليل من البقدونس.

½ ملعقة صغيرة بابريكا.

ملح وفلفل أسود. طريقة التحضير: نخلط البطاطس بزيت الزيتون ونغلف كل ثمرة بورق الألمونيوم، ونضعها في الفرن المُشعل مسبقًا على درجة حرارة 180، ونتركها لنصف ساعة. نقطع الجزء العلوي من ثمرة البطاطس ونفرغ ما بداخلها لتكون جاهزة للحشو. نهرس البطاطس ونخلطها بالجبن والملح والفلفل والزبدة وباقي المكونات، ونضع على الوجه جبنة البارميزان. نحشى البطاطس بالخليط السابق وندخلها الفرن لبضع دقائق حتى تأخذ لون ذهبي.

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