طريقة عمل البان كيك الحلو والشوفان في البيت بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل البان كيك الحلو بسهولة ومكونات بسيطة متوفرة في كل منزل، البان كيك من ألذ الوصفات التي يمكن تقديمها كوجبة إفطار أو عشاء كما يمكن تناوله كوجبات خفيفة في الخروجات أو يتم وضعه في اللانش بوكس لأطفالنا في المدارس، هناك العديد من الطرق والإضافات التي يمكن تزويد البان كيك بها لتصبح أحد أصناف الحلويات، أو كنوع من المقبلات المالحة، ولكن جميعهم تجمعهم عجينة أساسية واحدة مكوناتها متوفرة في كل منزل، وفي خلال مقالنا التالي سنتعرف على طريقة تحضير البان كيك الحلو في البيت وكذلك طريقة تحضير البان كيك الدايت لمن يتبعون نظام حمية غذائية أو يفضلون تناول الوصفات الصحية.

مكونات الوصفة

كوبين من الدقيق الأبيض.

كوبين من الحليب.

حبتين من البيض.

ربع ملعقة من الفانيليا.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

ذرة ملح.

ملعقتين من السكر الابيض، أو العسل الابيض.

ملعقتين من الزبدة المذابة.

طريقة التحضير

إضافة جميع المكونات في الخلاط الكهربائي، ومزجهم جيدًا، ومن ثم تصفيتهم في مصفاة دقيقة.

ثم يترك المزيج لمدة عشر دقائق في الثلاجة، وفي طاسة غير لاصقة يتم دهنها بالقليل من الزيت ثم يتم وضع مقدار قليل من الخليط بشكل دائري، يتم وضع أكثر من واحدة في الطاسة حسب حجم الطاسة، وحجم البان كيك.

يترك البان كيك لمدة دقيقتين على كل اتجاه أو حتى ينضج من الجهتين، ويكتسب اللون الذهبي.

يقدم البان كيك الحلو ويزين بالسكر البودر، والفاكهة الطازجة.

البان كيك بالشوفان

الكثير من الناس الذي يقومون بإتباع نظام غذائي يسألون عن تحضير البان كيك الدايت وهو يقتصر في طريقة عمله بالشوفان، يجب الالتزام بكافة المقادير المذكورة قبل البدء في تنفيذ طريقة عمل البان كيك في البيت على النحو التالي:

مكونات الوصفة

نصف كوب من الشوفان المطحون.

كوب من الدقيق الابيض.

2 بيضة متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

ربع ملعقة من القرفة.

ملعقتين من العسل الاسود كبيرة الحجم.

كوب من الحليب خالي الدسم.

ملعقة من الزبدة الغير مملحة.

طريقة تحضير بان كيك الشوفان