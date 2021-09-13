طريقة عمل الكبدة البانيه و الكبدة بالصوص البني في البيت زي المحلات

طريقة عمل الكبدة البانيه، يوجد أكثر من طريقة لعمل الكبدة في المنزل، يمكن لست البيت بكل سهولة عمل أي نوع منهم لأولادها وأسرتها، حيث تقدم مع العيش البلدي، أو الأرز الأبيض، وتضاف أيضاً إلى طبق الكشري المصري. طريقة عمل الكبدة البانيه طريقة عمل الكبدة البانيه المكونات: كيلو كبده مقطعة شرائح مثل البانيه.

ثوم مفروم.

خيار مقطع مكعبات.

باذنجان.

فلفل أخضر وأحمر وحار.

لسان عصفور.

بصل مقطع قطع صغيره.

عصير الطماطم.

2 كوب دقيق.

نصف كوب رده ناعمة جداً.

ملح وكمون وكزبرة ناشفة.

خل وعصير الليمون.

ملعقة كبيرة سكر.

ماء.

ماء ساخن.

زيت وسمنة. طريقة التحضير طريقة التحضير أولاً نخلل الخيار: نحضر طبق ونضع به الخيار ونضع عليه ثوم مفروم وملح وملعقة كبيرة خل وكزبرة ناشفة وكمون وسكر ونقلبهم ثم نضيف الماء الساخن ونتركه حتى يتخلل. ثانياً يتم تتبيل الكبدة: أولاً نحضر خليط حتى نضيع ريحة الزفاره من الكبده.

نحضر طبق ونضع بها ماء فاتر ثم نضع عليه الملح والخل وعصير الليمون و2 ملعقة كبيرة دقيق ونقلب جيداً.

ثم نضيف الكبده بعد نزع الخيط الشفاف منها ونتركها ربع ساعة.

ثم نحضر طبق ونضع بها الكبده والثوم المفروم والملح والكمون والكزبرة الناشفة ونقلبهم جيداً ونتركها جانباً. ثالثاً: نضع الزيت على النار ونقلي الباذنجان ونتبله بالفلفل والثوم المفروم والملح والكزبرة الناشفة والخل والليمون. رابعاً: نحضر قدر على النار ونضع بها ملعقة صغيرة من السمنة ثم نحمر اللسان عصفور وقبل ما يتحمر ننزل ببصلة مقطعة مكعبات صغيرة ونقلبهم جيداً ثم نضيف فلفل حامي “حسب الرغبة” ونقلب حتى تحمر ننزل 2 ملعقة كبيرة كبده مقطعة قطع صغيرة وثوم مفروم ونحمرها مع بعض ثم نضيف عصير الطماطم والبهارات ونتركها حتى تتم التسوية. خامساً: نحضر طبق كبير ونضع الدقيق والردة الناعمة “ولو لم تكن ناعمة نضربها في الكبة”.

ثم نضيف الملح والكمون والكزبرة الناشفة ونخلطهم جيداً ثم نغلف الكبده جيداً.

ثم تقلى بالزيت لمدة دقيقة فقط. طريقة عمل الكبده بالصوص البني طريقة عمل الكبده بالصوص البني المكونات: 300 جرام كبده مقطعة إلى شرائح أو شرائط.

1/2 كوب عصير ليمون.

1 ملعقة كبيرة زيت.

1 ملعقة كبيرة زبده.

حبة بصل مقطعة إلى شرائح رفيعة.

150 جرام فطر مقطع إلى شرائح.

3 فص ثوم مفروم.

1 ملعقة كبيرة دقيق.

1/2 لتر مرق.

1 ملعقة صغيرة أوريجانو مجفف.

رشة جوزة الطيب.

1 ملعقة كبيرة خردل.

3 ملعقة كبيرة كريمة.

1 ملعقة كبيرة بقدونس مقطع إلى قطع صغيرة. طريقة التحضير: توضع الكبدة في مصفاه ويصب فوقها عصير الليمون ويخلط ثم تغسل الكبده تحت الماء الجاري.

تجفف الكبده قبل تحميرها في المقلاة مع الدقيق والزيت.

يستغرق طهي الكبده 3 دقائق فقط فوق نار مرتفعة الحرارة ثم توضع جانباً.

يوضع البصل في القدر وتخفض الحرارة إلى متوسطة حتى يطري البصل.

يضاف الثوم والفطر ويقلبا حتى يختلطا ويحمرا لمدة 5 دقائق.

يرش الدقيق ويقلب حتى يغلق الخليط ثم يصب المرق.

يقلب الخليط حتى يثخن الصوص ويضاف الأوريجانو وجوزة الطيب والخردل.

يغلي الخليط غلياناً هادئاً لمدة 5 دقائق قبل إضافة الكريمة والبقدونس. الوسوم

طريقة عمل الكبدة البانيه، يوجد أكثر من طريقة لعمل الكبدة في المنزل، يمكن لست البيت بكل سهولة عمل أي نوع منهم لأولادها وأسرتها، حيث تقدم مع العيش البلدي، أو الأرز الأبيض، وتضاف أيضاً إلى طبق الكشري المصري. طريقة عمل الكبدة البانيه طريقة عمل الكبدة البانيه المكونات: كيلو كبده مقطعة شرائح مثل البانيه.

ثوم مفروم.

خيار مقطع مكعبات.

باذنجان.

فلفل أخضر وأحمر وحار.

لسان عصفور.

بصل مقطع قطع صغيره.

عصير الطماطم.

2 كوب دقيق.

نصف كوب رده ناعمة جداً.

ملح وكمون وكزبرة ناشفة.

خل وعصير الليمون.

ملعقة كبيرة سكر.

ماء.

ماء ساخن.

زيت وسمنة. طريقة التحضير طريقة التحضير أولاً نخلل الخيار: نحضر طبق ونضع به الخيار ونضع عليه ثوم مفروم وملح وملعقة كبيرة خل وكزبرة ناشفة وكمون وسكر ونقلبهم ثم نضيف الماء الساخن ونتركه حتى يتخلل. ثانياً يتم تتبيل الكبدة: أولاً نحضر خليط حتى نضيع ريحة الزفاره من الكبده.

نحضر طبق ونضع بها ماء فاتر ثم نضع عليه الملح والخل وعصير الليمون و2 ملعقة كبيرة دقيق ونقلب جيداً.

ثم نضيف الكبده بعد نزع الخيط الشفاف منها ونتركها ربع ساعة.

ثم نحضر طبق ونضع بها الكبده والثوم المفروم والملح والكمون والكزبرة الناشفة ونقلبهم جيداً ونتركها جانباً. ثالثاً: نضع الزيت على النار ونقلي الباذنجان ونتبله بالفلفل والثوم المفروم والملح والكزبرة الناشفة والخل والليمون. رابعاً: نحضر قدر على النار ونضع بها ملعقة صغيرة من السمنة ثم نحمر اللسان عصفور وقبل ما يتحمر ننزل ببصلة مقطعة مكعبات صغيرة ونقلبهم جيداً ثم نضيف فلفل حامي “حسب الرغبة” ونقلب حتى تحمر ننزل 2 ملعقة كبيرة كبده مقطعة قطع صغيرة وثوم مفروم ونحمرها مع بعض ثم نضيف عصير الطماطم والبهارات ونتركها حتى تتم التسوية. خامساً: نحضر طبق كبير ونضع الدقيق والردة الناعمة “ولو لم تكن ناعمة نضربها في الكبة”.

ثم نضيف الملح والكمون والكزبرة الناشفة ونخلطهم جيداً ثم نغلف الكبده جيداً.

ثم تقلى بالزيت لمدة دقيقة فقط. طريقة عمل الكبده بالصوص البني طريقة عمل الكبده بالصوص البني المكونات: 300 جرام كبده مقطعة إلى شرائح أو شرائط.

1/2 كوب عصير ليمون.

1 ملعقة كبيرة زيت.

1 ملعقة كبيرة زبده.

حبة بصل مقطعة إلى شرائح رفيعة.

150 جرام فطر مقطع إلى شرائح.

3 فص ثوم مفروم.

1 ملعقة كبيرة دقيق.

1/2 لتر مرق.

1 ملعقة صغيرة أوريجانو مجفف.

رشة جوزة الطيب.

1 ملعقة كبيرة خردل.

3 ملعقة كبيرة كريمة.

1 ملعقة كبيرة بقدونس مقطع إلى قطع صغيرة. طريقة التحضير: توضع الكبدة في مصفاه ويصب فوقها عصير الليمون ويخلط ثم تغسل الكبده تحت الماء الجاري.

تجفف الكبده قبل تحميرها في المقلاة مع الدقيق والزيت.

يستغرق طهي الكبده 3 دقائق فقط فوق نار مرتفعة الحرارة ثم توضع جانباً.

يوضع البصل في القدر وتخفض الحرارة إلى متوسطة حتى يطري البصل.

يضاف الثوم والفطر ويقلبا حتى يختلطا ويحمرا لمدة 5 دقائق.

يرش الدقيق ويقلب حتى يغلق الخليط ثم يصب المرق.

يقلب الخليط حتى يثخن الصوص ويضاف الأوريجانو وجوزة الطيب والخردل.

يغلي الخليط غلياناً هادئاً لمدة 5 دقائق قبل إضافة الكريمة والبقدونس.

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