كريم البانثينول والنشا لتبييض الوجه واليدين والرجلين بياض ناصع من أول مرة مجربة

كريم بانثينول يعد من أفضل الكريمات فعل وسرعة لبياض اليدين والرجلين، فالكثير من الفتيات تقوم بالبحث عن كريمات للتفتيح خاصة الكوع والركبة مع هذا الكريم ستستغنى عن أي كريمات أخرى حيث به مواد طبيعية أكثر فعالية، لذا تابع المقال الآتي لتعرف جميع ما يخص الكريم وطريقة عمله، فعند استخدام هذا الكريم مع مكون النشا الطبيعي سوف تأخذين نتائج مذهلة منذ الاستخدام الأول، ولكن عليكي معرفة معايير استعمال الكريم أولا:
- قبل وضع الكريم على البشرة ينصح بتجربته أولا على منطقة صغيرة على الجلد والانتظار حتى تتأكد من عدم تسببه لأي حساسية أو تهيج واحمرار للبشرة.
- ينظف البشرة ويزيل ما عليها من جراثيم دون أن يؤثر على الجلد.
- يجدد الخلايا الميتة.
- يحافظ على نعومة البشرة.
- يرطب البشرة بشكل فعال.
- يساعد في جعل البشرة ذات لون موحد.
- يقلل من البقع الموجودة على البشرة
- يخفف من تجاعيد البشرة.
- يجعل البشرة أكثر إشراقا.
قبل الشروع في عمل الكريم عليك عمل مقشر وهو كالتالي:
- وضع ملعقة سكر ونصف طماطم في وعاء وغمسهما معا.
- فرك المكان المراد عمل تقشير له لمدة خمس دقائق.
- الغسل بالماء.
- 1 ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- واحد ملعقة كبيرة من جل الصبار.
- ملعقة كبيرة من كريم بانثينول.
طريقة العمل:
- في إناء قم بوضع ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من جل الصبار.
- خلط المكونات جميعا إلى أن تختفي التكتلات.
- إضافة بعد ذلك كريم البانثينول وخلطه معهم جيدا إلى أن يصبحوا خليطا ناعما.
- ثم عليكي بغسل المكان المراد وضع الكريم عليه سواء كانت البشرة أو اليدين أو الرجلين أو منطقة الأكواع والركب وغيرها من المناطق المصابة بالاسمرار.
- ثم نضع طبقة من الكريم على المنطقة المراد تفتيحها قبل النوم وتترك وتغسل في صباح اليوم التالي.
- يحفظ الكريم في عبوة مع التأكد من غلقها بإحكام وتحفظ في الثلاجة لحيم الاستخدام في اليوم التالي.
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كريم بانثينول يعد من أفضل الكريمات فعل وسرعة لبياض اليدين والرجلين، فالكثير من الفتيات تقوم بالبحث عن كريمات للتفتيح خاصة الكوع والركبة مع هذا الكريم ستستغنى عن أي كريمات أخرى حيث به مواد طبيعية أكثر فعالية، لذا تابع المقال الآتي لتعرف جميع ما يخص الكريم وطريقة عمله، فعند استخدام هذا الكريم مع مكون النشا الطبيعي سوف تأخذين نتائج مذهلة منذ الاستخدام الأول، ولكن عليكي معرفة معايير استعمال الكريم أولا:
- قبل وضع الكريم على البشرة ينصح بتجربته أولا على منطقة صغيرة على الجلد والانتظار حتى تتأكد من عدم تسببه لأي حساسية أو تهيج واحمرار للبشرة.
- ينظف البشرة ويزيل ما عليها من جراثيم دون أن يؤثر على الجلد.
- يجدد الخلايا الميتة.
- يحافظ على نعومة البشرة.
- يرطب البشرة بشكل فعال.
- يساعد في جعل البشرة ذات لون موحد.
- يقلل من البقع الموجودة على البشرة
- يخفف من تجاعيد البشرة.
- يجعل البشرة أكثر إشراقا.
قبل الشروع في عمل الكريم عليك عمل مقشر وهو كالتالي:
- وضع ملعقة سكر ونصف طماطم في وعاء وغمسهما معا.
- فرك المكان المراد عمل تقشير له لمدة خمس دقائق.
- الغسل بالماء.
- 1 ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- واحد ملعقة كبيرة من جل الصبار.
- ملعقة كبيرة من كريم بانثينول.
طريقة العمل:
- في إناء قم بوضع ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من جل الصبار.
- خلط المكونات جميعا إلى أن تختفي التكتلات.
- إضافة بعد ذلك كريم البانثينول وخلطه معهم جيدا إلى أن يصبحوا خليطا ناعما.
- ثم عليكي بغسل المكان المراد وضع الكريم عليه سواء كانت البشرة أو اليدين أو الرجلين أو منطقة الأكواع والركب وغيرها من المناطق المصابة بالاسمرار.
- ثم نضع طبقة من الكريم على المنطقة المراد تفتيحها قبل النوم وتترك وتغسل في صباح اليوم التالي.
- يحفظ الكريم في عبوة مع التأكد من غلقها بإحكام وتحفظ في الثلاجة لحيم الاستخدام في اليوم التالي.
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