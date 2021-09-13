كريم البانثينول والنشا لتبييض الوجه واليدين والرجلين بياض ناصع من أول مرة مجربة

كريم بانثينول يعد من أفضل الكريمات فعل وسرعة لبياض اليدين والرجلين، فالكثير من الفتيات تقوم بالبحث عن كريمات للتفتيح خاصة الكوع والركبة مع هذا الكريم ستستغنى عن أي كريمات أخرى حيث به مواد طبيعية أكثر فعالية، لذا تابع المقال الآتي لتعرف جميع ما يخص الكريم وطريقة عمله، فعند استخدام هذا الكريم مع مكون النشا الطبيعي سوف تأخذين نتائج مذهلة منذ الاستخدام الأول، ولكن عليكي معرفة معايير استعمال الكريم أولا:

قبل وضع الكريم على البشرة ينصح بتجربته أولا على منطقة صغيرة على الجلد والانتظار حتى تتأكد من عدم تسببه لأي حساسية أو تهيج واحمرار للبشرة.

ينظف البشرة ويزيل ما عليها من جراثيم دون أن يؤثر على الجلد.

يجدد الخلايا الميتة.

يحافظ على نعومة البشرة.

يرطب البشرة بشكل فعال.

يساعد في جعل البشرة ذات لون موحد.

يقلل من البقع الموجودة على البشرة

يخفف من تجاعيد البشرة.

يجعل البشرة أكثر إشراقا.

فوائد كريم بانثينول لتفتيح اليدين والرجلين

قبل الشروع في عمل الكريم عليك عمل مقشر وهو كالتالي:

وضع ملعقة سكر ونصف طماطم في وعاء وغمسهما معا.

فرك المكان المراد عمل تقشير له لمدة خمس دقائق.

الغسل بالماء.

1 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

واحد ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة كبيرة من كريم بانثينول.

طريقة عمل كريم بانثينول والنشا لتفتيح اليدين والرجلين

طريقة العمل: