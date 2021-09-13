أقوي خلطة منزلية لفرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن كالحرير بدون كيراتين، الشعر الناعم هو ما تحلم به أغلب النساء وذلك لأنه يكون من السهل تمشيطه كما أنه يلائم جميع أشكال الوجه ويمنحك إطلاله جذابة.

ولذلك تقوم بعمل كيراتين أو بروتين لتمليس الشعر والحصول علي شعر ناعم و مثالي لفترة طويلة حتي تظل محتفظة بجمال الشعر.

ولكن علي الرغم من نتائجه الفعالة إلا أن له أضرار وخيمة علي الشعر كما تتسبب في جفاف وخشونة الشعر مما يؤدي إلي تساقطه.

ولهذا نصح دائماً بالوصفات الطبيعية والتي تعمل علي فرد خصل الشعر المموجة وتنعيمه بشكل طبيعي وبدون أي آثار جانبية.

خلطة جبارة سريعة المفعول لفرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن من أول مرة

فرد وتنعيم الشعر تعد مشكلة كبيرة لفئة معينة من الأشخاص وخاصةً التي تعاني من تموج الشعر والخشونة الزائدة.

ولهذا تلجأ إلي الحل الأسهل والأسرع لتنعيم الشعر حيث يكون من خلال استخدام أدوات تصفيف الشعر ذات الحرارة العالية.

ولكن هذه الطرق تسبب ضرر بالغ للشعر وفروة الرأس كما تعمل علي ضعف وتلف بصيلات الشعر مما تجعلها صعبة النمو.

ولهذا سوف أقدم لكم خلطة منزلية سريعة المفعول لفرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن وأسرع من الكيراتين.

خلطة المايونيز والنشا لفرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن بمكونات منزلية

المايونيز مصدر غني بالزيوت الطبيعية والدهون التي تعمل علي فرد الشعر وزيادة نعومته بشكل سريع.

كما يعد بلسم فعال للتخلص من تجعد الشعر لاحتوائه علي أحماض أمينيه تقلل جفاف الشعر وتساعد في تغذيته.

النشا من أقوي المواد التي تساعد علي فرد خصل الشعر المجعدة والخشنة وهذا لاحتوائه علي نسبة كبيرة من الفيتامينات.

كما يعمل علي تنعيم الشعر ويقوم بمنحه اللمعان والبريق.

4 ملاعق كبيرة من المايونيز.

3 ملاعق كبيرة من النشا.

2 بيضة.

في وعاء عميق قومي بخفق البيض جيداً حتي يكون خالي من أي تكتلات.

ثم أضيفي المايونيز والنشا بالتدريج وامزجي المكونات حتي تتجانس وتصبح كريمي.

يغسل الشعر جيداً قبل استخدام الخلطة لضمان نتيجة أفضل.

توضع الخلطة علي الشعر من الجذور حتي الأطراف ثم يلف الشعر علي شكل طاقية.

يغطي الشعر بغطاء الاستحمام ويترك لمدة لا تقل عن ساعتين.

يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الخفيف وتستخدم مرتين في الأسبوع لشعر ناعم حرير.

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