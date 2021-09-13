طريقة عمل كفتة البطاطس بالجبنة طعم ورائحة خرافة لا تتكاسل عن تحضيرها

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طريقة عمل كفتة البطاطس بالجبنة طريقة غير أي طريقة في البساطة والسرعة والطعم الجميل، ولهذه الكفتة عدة طرق مختلفة تختلف من شيف لآخر حيث يوجد منها البطاطس السادة أو البطاطس بالجبنة أو البطاطس بالفراخ أو البطاطس باللحمة، وفي جميع الحالات هذه ذات طعم لذيذ وتحفة وقيمة غذائية عالية يحتاج إليها الجسم، وتعد هذه الأكلة من أجمل الأكلات البسيطة التي لا تكلف حضراتكم كثيراً ولا تتطلب الكثير من الوقت حيث أن طريقة طهيها تتم في وقت قليل جداً، فهيا بنا نتعرف على مكونات عمل كفتة البطاطس بالجبنة وطريقة إعدادها عبر موقع ثقفني المشهور.مكونات عمل كفتة البطاطس بالجبنة
سوف نتعرف بكل بساطة عن أفضل وأقل إمكانيات لعمل كفتة البطاطس بالجبنة وهذه المكونات هي كما يلي:
- حبة واحدة من البصل مبشورة.
- نصف كيلو من البطاطس المسلوقة.
- نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- ٤ حبات من الطماطم.
- ٣ حبات من البيض.
- شرائح من الجبنة الموتزاريلا.
- رشة من الفلفل الأسود.
- حبة من الفلفل الأخضر.
- ملح على حسب الرغبة.
- كزبرة مطحونة.
- جبنة كيري.
من طرق التحضير البسيطة لكل أم ولكل ست ممتازة في المطبخ هي طريقة عمل كفتة البطاطس بعدة طرق مختلفة وهي كما يلي:
- نحضر إناء ونغسل فيه البطاطس جيداً، ثم نترك فيها كمية من الماء ونتركه على النار حتى يتم سلقه تماماً.
- نقوم بهرس البطاطس ثم نضيف عليه الملح والفلفل الأسود والثوم البودر ونقلب جيداً.
- بعد أن نهرسها جيداً نقوم بعمل كرات متساوية الحجم، ثم نحشوها في المنتصف بالجبنة الكيري ونكورها جيداً.
- نضع هذه الكرات في صينية مدهونة بقليل من الزيت، ثم نحضر مقلاة ونقلب بها البصل والفلفل الأخضر على النار ونتركه حتى يذبل.
- بعد ذلك نضيف عليهم عصير الطماطم والفلفل الأسود والملح والكزبرة المطحونة ونقلب.
- نسكب هذا الخليط على صينية البطاطس، ثم نخفق البيض جيداً ثم نسكبه على وجه البطاطس ونرش عليه شرائح الجبنة الموتزاريلا.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها حتى تنضج تماماً، ثم نخرجها ونقدمها هي وساخنة بألف هنا وشفا وصحة وعافية.
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طريقة عمل كفتة البطاطس بالجبنة طريقة غير أي طريقة في البساطة والسرعة والطعم الجميل، ولهذه الكفتة عدة طرق مختلفة تختلف من شيف لآخر حيث يوجد منها البطاطس السادة أو البطاطس بالجبنة أو البطاطس بالفراخ أو البطاطس باللحمة، وفي جميع الحالات هذه ذات طعم لذيذ وتحفة وقيمة غذائية عالية يحتاج إليها الجسم، وتعد هذه الأكلة من أجمل الأكلات البسيطة التي لا تكلف حضراتكم كثيراً ولا تتطلب الكثير من الوقت حيث أن طريقة طهيها تتم في وقت قليل جداً، فهيا بنا نتعرف على مكونات عمل كفتة البطاطس بالجبنة وطريقة إعدادها عبر موقع ثقفني المشهور.مكونات عمل كفتة البطاطس بالجبنة
سوف نتعرف بكل بساطة عن أفضل وأقل إمكانيات لعمل كفتة البطاطس بالجبنة وهذه المكونات هي كما يلي:
- حبة واحدة من البصل مبشورة.
- نصف كيلو من البطاطس المسلوقة.
- نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- ٤ حبات من الطماطم.
- ٣ حبات من البيض.
- شرائح من الجبنة الموتزاريلا.
- رشة من الفلفل الأسود.
- حبة من الفلفل الأخضر.
- ملح على حسب الرغبة.
- كزبرة مطحونة.
- جبنة كيري.
من طرق التحضير البسيطة لكل أم ولكل ست ممتازة في المطبخ هي طريقة عمل كفتة البطاطس بعدة طرق مختلفة وهي كما يلي:
- نحضر إناء ونغسل فيه البطاطس جيداً، ثم نترك فيها كمية من الماء ونتركه على النار حتى يتم سلقه تماماً.
- نقوم بهرس البطاطس ثم نضيف عليه الملح والفلفل الأسود والثوم البودر ونقلب جيداً.
- بعد أن نهرسها جيداً نقوم بعمل كرات متساوية الحجم، ثم نحشوها في المنتصف بالجبنة الكيري ونكورها جيداً.
- نضع هذه الكرات في صينية مدهونة بقليل من الزيت، ثم نحضر مقلاة ونقلب بها البصل والفلفل الأخضر على النار ونتركه حتى يذبل.
- بعد ذلك نضيف عليهم عصير الطماطم والفلفل الأسود والملح والكزبرة المطحونة ونقلب.
- نسكب هذا الخليط على صينية البطاطس، ثم نخفق البيض جيداً ثم نسكبه على وجه البطاطس ونرش عليه شرائح الجبنة الموتزاريلا.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها حتى تنضج تماماً، ثم نخرجها ونقدمها هي وساخنة بألف هنا وشفا وصحة وعافية.
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